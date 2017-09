Jönnek a kiegészítők a Google Slidesba

Tatarozáson esett át Google prezentációs appja a Slides. A keresőóriás több oldalról is csiszolt az alkalmazáson, amely kiegészítőkkel, integrációkkal és Apps Script támogatással egészül ki. A cég igyekszik saját háza táján tartani a felhasználókat, a Slidest ezért most saját jegyzetappjához hozza közelebb. A szoftverben készített prezentációkba mostantól drag-and-drop módszerrel húzhatók be a Keep jegyzetappban leírt tartalmak, amelyeket aztán a Slides automatikusan cím-leírás formába rendez.

De a frissítés az ismétlődő tartalmakkal való molyolást is visszanyesi, azzal lehetőség nyílik egyes diákat más prezentációkból egyszerűen belinkelni az éppen készülő előadásba - így ha egy helyen módosul az adott dia, az minden más prezentációban is automatikusan frissül. A szolgáltatásban mostantól különböző add-onok vagy kiegészítők is igénybe vehetők, ezekből a Google első körben hetet tesz elérhetővé. Ilyen az Adobe Stock névre hallgató megoldása, amellyel a vállalat stock fotói között lehet a szoftver elhagyása nélkül nézelődni és vásárolni, de hasonló kiegészítőt kínál a Shutterstock is.

A kiegészítők mögött dolgozó Apps Script megoldást a keresőóriás ráadásul nem csak a vállalati partnerek számára teszi hozzáférhetővé, azzal a frissített Slidesban bárki dolgozhat. Az Apps Scripttel igény szerint automatizáltan létrehozhatók és módosíthatók a prezentációk, a szövegdobozoktól a menükön át az oldalsávokig, ahová szintén automatizáltan behúzhatók a Sheets adatbázisban tárolt adatok, ami nagyban gyorsíthatja például a marketingcsapatok munkameneteit.

A Google mindezek mellett a felhasználói visszajelzések alapján egy sor további funkciót is beépített az alkalmazásba, ilyen a diagramok vagy kész vizualizációk beillesztése, az összes diát egyszerre mutató rácsnézet, illetve az egyes diák átugrásának lehetősége, amellyel anélkül szedhetők ki az éles prezentációból egyes tartalmak, hogy azokat végleg törölni kellene. A frissített Slides újdonságait a vállalat globálisan, több lépcsőben teszi elérhetővé a felhasználók számára, így azok a napokban várhatóan mindenkihez eljutnak.