Friss designnal jönnek az új Sony telefonok

"Teljesen új formatervet várhatunk a következő generációs Sony termékektől" - mondta az Indian Express kérdésére Hibi Kenicsiro, a cég indiai igazgatója. Hibi szerint az évekkel ezelőtt bevezetett minimalista formaterv az X sorozat jelenleg elérhető tagjaival együtt megy majd nyugdíjba, a jelenlegi portfóliót váltó következő generáció pedig már egy gyökeresen új formával jelentkezik.

Az a cég eddigi termékstratégiájából kikövetkeztethető, hogy ez várhatóan az év elei CES-t jelentheti. A Sony az elmúlt években nagyon szigorúan tartotta a féléves fejlesztési ciklust, a menetrend szerint a CES-en vagy a barcelonai MWC-n mutatta be az első modellt, az év közepén pedig ennek egy kissé átdolgozott újrakiadását az IFA-n. Hibi csupán annyit árult el, hogy a telefonok "hamarosan" piacra kerülhetnek.

Omni-Balance

A Sony az jelenleg is használt formanyelvet "Omni-Balance" néven emlegeti. Az elnevezés (és maga a forma) 2013 legelején, az első Sony Xperia Z-vel jelent meg. A formanyelv nagyjából a teljesen sík elő- és hátlappal, és szélsőségesen minimalista, szögleges formákkal jellemezhető. A cég az anyaghasználatban nem volt ennyire vaskalapos, alumínium, üveg és műanyag változatos kombinációit vetette be az évek során, már ebből a mozgástérből is rengeteg jól sikerült, vonzó és kevésbé jól sikerült telefont sikerült kidolgozni.

Az első Omni-Balance Xperia

Az nem világos, hogy az Omni-Balance-ot váltó új formai nyelvvel milyen irányba indul majd a japán gyártó. Az iparág egésze azonban egyértelműen a szappan-iPhone, a 6-os formáját adoptálta az elmúlt években, viszonylag kevesen mertek eltérni ettől az általános formanyelvtől - az OnePlus 5-től a Huawei-ekig sok gyártónál ez köszön vissza. Üdítő kivételt a Samsung és talán a Motorola-Lenovo képez, előbbi a hajlított kijelzőkkel, utóbbi a szupervékony Moto Z-vel igyekezett valami eredetit alkotni az általános recepthez képest.

Homorú hátlappal az Xperia Arc - az akkuból kiharapott, de ikonikus lett.

Érdekes módon az Omni-Balance követőkre is lelt, az Android-alapító Andy Rubin Essential PH-1-es modellje pont úgy néz ki, mintha a Sony mérnökei rajzolták volna: egyetlen fekete tégla, hiperminimalista stílusban. Az említett "teljesen új formaterv" azonban azt jelentheti, hogy a Sony inkább szakít majd a szögletességgel is, és talán visszanyúl az eredeti és ikonikus formákhoz, mint az Arc vagy (személyes kedvenc) a Ray.