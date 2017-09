Mától változtat a Google

Szeptember 28-ig, tehát máig kapott haladékot a Google az Európai Bizottságtól arra, hogy a jogsértőnek ítélt és 2,4 milliárd eurós büntetéssel "jutalmazott" gyakorlatán változtasson. Mint arról részletesen beszámoltunk korábban, az uniós hatóságok a cég egyik hirdetési felületét, a termékkeresések esetén megjelenő Shopping dobozt kifogásolták - az ugyanis a Bizottság szerint ez egy új területre, az árösszehasonlító oldalak piacára is kiterjeszti a cég keresős dominanciáját.

A Shopping doboz Magyarországon nem indult el, így a hazai kereséseknél nem is jelenik meg. De több nagy uniós tagországban évek óta működik, bizonyos termékkereséseknél pedig kiemelt helyen, az organikus találatok fölött jelenik meg. Az "árösszehasonlító" itt félrevezető, ezek egyszerű termékhirdetések, amelyekért az egyes webshopok fizethetnek, és a megfelelő kulcsszavakra ezek jelennek meg.

Marad a Shopping

A közzétett tömör bejegyzés szerint a Google-nek esze ágában sincs lekapcsolni a Shopping szolgáltatást és ezt a kiemelt dobozt, tehát a cég saját árösszehasonlító felülete továbbra is működni fog. Az erre fenntartott helyet azonban mától megnyitja külső szereplők előtt is a cég. A Shopping-dobozban a Google fenn tart bizonyos számú helyet a kisebb oldalak számára is. Ezekre a helyekre (mint minden hirdetéses pozícióra) licitálni lehet, a kulcsszavanként többet ajánlók kerülnek ki az oldalra. A döntés mind az asztali, mind a mobilos keresésekre működik majd.

A Shopping doboz - komoly forgalmat generál.

A változások részeként házon belül a Shoppingot pénzügyi karanténba helyezi a Google, magyarán a saját szolgáltatás számára is elkezdi transzparensen kiszámlázni a "megvásárolt" megjelenítéseket, a vásárláshoz pedig csak saját bevételét használhatja majd, a Google közös kasszájához nem nyúlhat. A megoldás várt eredménye, hogy a Shopping kizárólag saját erejéből tud majd versenyezni, nem támaszkodhatna a Google keresőpiaci fölényére.

Fontos megjegyezni, hogy az Unió által kikényszerített módosítás ugyan a találati oldalt érinti, de nem magukat az organikus, rangsorolt találatokat, hanem az azokat körülvevő reklámdobozokat. Az EU-s hatóságok nem is kértek beleszólást a rangsorolási algoritmusok működésébe - annak ellenére egyébként, hogy a Google-versenytársak panaszkodtak arra is, hogy a kereső nagyon hátra sorolja őket.