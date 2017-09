Magunkra öltöttük a HP viselhető PC-jét

Magyarországra hozta Omen X Compact Desktop PC-jét a HP. A kifejezetten játékosok igényeihez fejlesztett számítógép különlegessége, hogy az asztali PC-ként és hordozható, hátizsákos rendszerként egyaránt működtethető. Utóbbi módot kifejezetten VR sisakokhoz fejlesztette a HP, ezzel a cserélhető akkumulátoroknak hála kötöttségek nélkül mozoghatunk a (virtuális) térben. A termékbe viszonylag erős hardvert épített a cég, a négymagos Core i7 processzor mellé egy felsőkategóriás, GeForce GTX 1080 videokártya került. A memória kapacitása 16 gigabájt, a háttétáré pedig 1 terabájt lehet PCIe csatolós SSD formájában.

A rendszerhez egy hámot is mellékel a gyártó, az Omen X viseléséhez először ezt kell felvennünk, erre akasztható rá a PC. Utóbbi egy beépített, illetve két, egyenként 73 Wh-s külső akkumulátorral is rendelkezik, amelyeket a gép használata közben is cserélhetünk, sőt, egy időben elég, ha az egyik van fent, igaz ebben az esetben lényegesen karcsúbb az üzemidő. Szerencsére a HP nem spórolt a telepekkel, a csomagban összesen négy Li-ion típusú egység található, így egy pár mindig a mellékelt töltőn lehet.

Hálózati vezérlőből egy vezetékes Realtek és egy vezeték nélküli Intel került a rendszerbe, amely utóbbi a 802.11ac (2x2) szabványt támogatja. Csatlakozókból egy HDMI 2.0, egy Mini DisplayPort 1.3, két darab USB 3.0 (Type-A), egy Thunderbolt 3/USB 3.1 (Type-C), illetve egy 3,5 milliméteres jack be- és kimenet került a gépház oldalára, amit például a HTC Vive tápellátásához szükséges kiegészítő tápcsatlakozóval toldott meg az HP.

A komplett, két akkumulátorral felvértezett rendszer tömege 4,5 kilogramm körül mozog, amely bár elsőre soknak hangzik, viselve mégsem tűnik nehéznek. A HP ugyanis elmondása szerint nagy gondot fordított a hám kialakítására, amivel sikerült egyenletesen elosztani az említett tömeget, így a gép hosszabb használat után sem okoz kényelmetlenségeket. Utóbbinál nagyobb problémát jelent, hogy a játékok zöme nincs felkészítve a szabadon szaladgálós VR-re, így sok esetben nehéz kiaknázni a kvázi vezeték nélküli, kötetlenebb élményt.

Amennyiben meguntuk, vagy épp nincs szükségünk a VR-hez szükséges módra, úgy dokkolójába helyezve asztali módban használhatjuk a gépet, tehát nevéhez hűen az Omen X Compact Desktop egy teljes értékű rendszer, igaz egyedi kialakítása miatt bővíthetősége erősen korlátozott. Vélhetően ugyanakkor nem utóbbi miatt nem fogják majd megrohanni a HP megoldása miatt az üzleteket, a rendszer ára ugyanis nettó 2500 dollárról, átszámítva közel bruttó 1 millió forintról indul.