Microsoft: így néz ki a kollaborációs eszközök stratégiája

Megpróbálta tisztázni a Microsoft irodai kollaborációs eszközeinek stratégiáját Ron Markezich, az Office 365 marketingigazgatója az Ignite konferencián - írja a ZDNet. Bár a tegnapi bejelentésből kiderült, hogy a Skype for Business helyett a Teams veszi át a fő kommunikációs csatorna szerepét, de emellett megjelenik még a SharePoint, a Yammer, az Outlook, az Office 365 Groups és a OneDrive for Business is a kínálatban. Ezeknek funkciói pedig több helyen átfedésben vannak, és tulajdonképpen egymásnak teremtenek konkurenciát.

A helyzet tisztázására a Microsoft egy ábrát készített, amelyen vázolja a termékek közötti összefüggéseket és különbségeket. A stratégia szerint a középpontban a SharePoint helyzkedik el a fájl-, oldal- és tartalomkezelési funkciókkal. Jelenleg 300 ezer szervezet használja a rendszert az Ignite egyik szekcióján elhangzott információ szerint, és ebből 50 ezer új tag május óta érkezett. A SharePoint legközelebbi frissítései közé fog tartozni a Teams integráció, egy új SharePoint Administration Center UX és az intranetes oldalak közötti navigációt megkönnyítő SharePoint Hub.

A különböző kommunikációs csatornák az ábra alapján tehát a SharePoint köré épülnek. A központi üzleti kapcsolattartó eszköznek kinevezett Teams valójában a cég szándékai szerint a belső egyeztetésre szolgál az egy projekten dolgozó kollégák közt. Ezzel ellentétben a Yammert akkor érdemes megnyitni, ha nem a projekttel összefüggő tartalomról van szó, hanem a szervezeten belül akárkivel szeretne kommunikálni az irodai munkatárs - ezentúl pedig a legfontosabb és legújabb bejegyzések SharePointon is kiemelhetőek. Az email pedig ezek mellett a célzott kommunikációra szolgál, vélhetően egy-egy üzenet elküldésére, és nem egy hosszabb és több szereplős beszélgetésre. Az egész rendszert pedig az Office 365 csoportok fogják össze, amelyek az alkalmazásokon átívelő tagságok platformjaként jelennek meg.

Ugyan a dokumentumok tárolását és közös szerkesztését támogató OneDrive for Business a stratégiát vázoló ábra nem tünteti fel külön, de a kollaborációs megoldások között említhető, amellyel szinkronizálhatóak a SharePoint fájlok, és az elkészült dokumentumok a kommunikáció részét képezhetik. A OneDrive szintén jelentős frissítést kapott az Ignite bejelentései szerint - erről itt írtunk bővebben. Így például a szolgáltatás több mint 270 fájltípus előnézeti képét meg tudja nyitni a Visiótól a .zip fájlokig - a kezelésére szolgáló alkalmazás telepítése nélkül.

Az ábra csak részben segíti az eligazodást, hogy mikor melyik microsoftos funkciót érdemes igénybe venni, hiszen a SharePoint oldalakon is tudnak a csoportok kommunikálni, de a Teamsen is létrehozhatnak a projekttől független chates csoportokat, ahogy a Yammer is a közösségi munka egyik eszközeként népszerűsíti a szolgáltatást. Összességében tehát a stratégia jelenleg inkább iránymutatásnak tekinthető, amellyel a vállalat segít rendet teremteni a saját szolgáltatásai közt kialakult káoszban.