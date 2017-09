Már a Dyson is elektromos autót fejleszt

Váratlan új szereplő jelent meg az elektromos autók piacán: ezúttal az többek között porszívóiról és kézszárítóiról ismert Dyson jelentette be, hogy elektromos járművet fejleszt. A projektről James Dyson, a vállalat alapítója emailben számolt be a cég munkatársainak, amely szerint az autó akár alig több mint két év múlva napvilágot láthat.

A levél szerint az alapítónak régi ambíciója, hogy orvosolja az autók okozta környezetszennyezést, amit a '90-es évek első felében egy a dízelüzemű járművekhez fejlesztett szűrőprototípussal kísérelt meg először - a megoldásra azonban a korabeli gyártók nem voltak nyitottak. A cég mintegy két évtizeddel később a gyökerénél kezelné a problémát, saját fejlesztésű elektromos autójával. A vállalat nagy teljesítményű porszívóinak és a hatékony nyilvános kézszárítók egyébként kifejezetten szűkös sorait bővítő eszközeinek hála korántsem tapasztalatlan az elektromotorok terén, illetve vezeték nélküli termékei kapcsán pedig az akkumulátortechnológiák fejlesztésében is otthonosan mozog.

Dyson DC24 robbantott ábra

A cég így nem is teketóriázik sokat, első elektromos autóját 2020-ra ígéri - igaz a kezdeményezés nem a bejelentéssel indult, a gyártó szerint a projekten dolgozó csapat létszáma már most több mint 400 főre rúg, azt a cég ráadásul agresszívan bővíti. A Dyson autóján a vállalat szerint legjobb mérnökei mellett egy sor az autóiparból vadászott szakértő is dolgozik, akik között az Ars Technica szerint a BMW, a Tesla, sőt az Aston Martin kötelékéből átigazolt szakemberek is vannak. A projekt, főként a szűk határidővel nem lesz olcsó mulatság: a gyártó mintegy 2,7 milliárd dollárt allokál első elektromos járművének elkészítésére. A BBC arról számol be, hogy a fenti összeg nagyjából fele megy majd közvetlenül az autóra, másik felét pedig az akkumulátor kifejlesztésére költi majd a vállalat.

A következő két évben a Dysonnak lesz bőven dolga: egyelőre ugyanis még prototípus sem készült a tervezett autóból, sőt a vállalat a gyárnak szánt területet sem választotta még ki. Más információt ugyanakkor nem tudni a projektről, azt a cég az iparágban dúló egyre kiélezettebb versenyhelyzet miatt igyekszik a lehető legnagyobb titoktartás mellett kezelni.

A szegmensben egyébként valóban erősödik a verseny és a helyezkedés, hasonló terveket egyre több autógyártó jelent be. A Toyota nyáron jelentette be, a piacot megreformáló szilárdtest-akkun dolgozik, Európában egy 17 gyártóból álló konzorcium készül riválist állítani a Tesla és a Panasonic közös befektetésének, a Gigafactorynak, az Egyesült Államokban pedig ismét a Toyota, a Mazdával közösen húz fel új gyárat. De mások mellett a Volkswagen, a Mercedes, a Nissan, a BMW és a Renault is felsorakozott már a piacon - nem beszélve a szegmens egyik sarokkövének számító Tesláról, amely nemrég tette elérhetővé korábbi autóinál számottevően olcsóbb Model 3 járművét. Mindeközben az infrastruktúra is körvonalazódik már az elektromos autók alá, 2020-ra mintegy 400 új töltőállomás jelenhet meg Európában.