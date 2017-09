Festői vonásokkal érkeznek az AMD 2019-es processzorai

Kiszivárogtak az AMD következő, nagyjából két éven belül várható processzorainak egyes alapvető paraméterei. Ahogy arra a különféle hírmorzsákból már következtetni lehetett, a 2018-as CPU-kínálatban csupán ráncfelvarrásra lehet számítani, de a Raven Ridge APU személyében egy újdonság is érkezik, amely elsősorban az AMD számára eddig nem túl sok sikerrel kecsegtető notebookok piacán hozhat új lehetőségeket. A következő évben már a CPU kínálat újulhat meg inkább, az eddig Peak Ridge-ként emlegetett, immár Matisse kódnéven feltűnő fejlesztés hozza el a frissített, második generációs Zen mikroarchitektúrát, amelyet az AMD már 7 nanométeren gyártatna le.

A Raven Ridge kódnevű APU-ról jóformán az összes fontosabb részletet tudni, a négy darab Zen magot és 11 darab Vega-alapú CU-t (Compute Unit) felvonultató lapka a notebookokba FP5, az asztali konfigurációkba pedig AM4 tokozással érkezik. A korábbi hírek szerint előbbinek még idén meg kellene érkeznie, azonban a most napvilágot látott dia egyértelműen 2018-ra ígéri a termékeket, tehát elképzelhető, hogy a CPU-t és GPU-t közös lapkán kínáló fejlesztés végül csak jövő év januárjában rajtol el. Az asztali variánsok esetében az időpont nem meglepő, itt ugyanis régóta a jövő évet jelöli megjelenési dátumnak az AMD, az AM4 tokozású processzorok várhatóan valamikor a második negyedévben kerülnek a piacra.

Ennél eddig kicsit kevesebbet lehetett tudni a Pinnacle Ridge kódnév alatt futó fejlesztésekről, azonban a kiszivárgott dia alátámasztja a feltételezéseket, amelyek szerint ez az év elején bemutatott Summit Ridge ráncfelvarrott variánsa lesz. Utóbbi elsősorban a gyártástechnológiában mutatkozhat meg, az AMD szerződéses bérgyártója épp múlt héten jelentette be, hogy 12 nanométeres jelölés alatt egy frissített gyártástechnológiával jelentkezik jövő év közepén. A FinFET tranzisztorokra építő fejlesztés a tavaly év eleje óta alkalmazott 14LPP-hez képest 10 százalékkal nagyobb tranzisztorteljesítményt és 15 százalékkal magasabb sűrűséget ígér.

Erre alapozva 400-500 MHz-es frekvenciaemelést érhetne el az AMD, amely az Intellel folytatott közelharcban kardinális lenne, a konkurens ugyanis alaposan ráfeküdt a számítási teljesítményt alapvetően befolyásoló paraméter növelésére. Ezen felül a 12 nanométeres átállás lehetőséget ad a kisebb-nagyobb hibák javítására, illetve az egyéb részegységek, például a memóriavezérlő képességeinek javítására. A Summit Ridge egyik gyenge pontját épp utóbbi jelenti, a magas memóriakésleltetés elsősorban a játékok alatt üt vissza.

A Pinnacle Ridge lehetséges megjelenését illetően jelenleg egymásnak némileg ellentmondó információk keringenek, ugyanis a GlobalFoundries csak a második negyedévben indítaná be a 12 nanométeres tömegtermelést, miközben az AMD alaplapgyártó partnerei már februárra, azaz szinte pontosan egy évvel az első generáció után várják az új processzorokat. Ezt egy új, 400-as jelölésű lapkakészlet-sorozat megjelenésével támasztják alá a tajvani cégek, tehát a tervek szerint új alaplapok is érkeznek, ám a korábbi ígéret szerint a már piacon lévő modellekkel is működni fognak a processzorok.

Ezt követik majd a várhatóan jelentősebb módosításokat hozó, immár Matisse kódnéven emlegetett új processzorok, amelyek rajtját 2019-re ígéri az AMD legújabb terve. Utóbbi szerint ezzel a fejlesztéssel érkezik a háromlépcsős Zen ütemterv második állomása, amely remélhetőleg látványosan emeli majd az IPC-t, azaz az egységnyi órajel alatt végrehajtható utasítások számát. Ezzel együtt várhatóan a maximális magszám is megugrik lapkánként összesen 12 darabra. A gyártópartner GlobalFoundries útiterve alapján a processzorok már 7 nanométeres gyártástechnológiával készülhetnek, amivel optimális esetben az órajel is tovább emelhető majd. Ugyancsak fontos részlet, hogy a tervek szerint ezek a processzorok is AM4 tokozással érkeznek, így jó esély van arra, hogy azok a már jelenleg piacon lévő alaplapokkal is kompatibilisek lesznek.

Végül, de nem utolsó sorban ugyancsak az évtizedforduló előtt fut be a Raven Ridge ráncfelvarrásának látszó Picasso APU. A jelenleg elérhető információk alapján ez fogyasztásban és/vagy teljesítményben múlja felül közvetlen elődjét, vélhetően a feljebb említett 12 nanométeres gyártástechnológiát meglovagolva. A dia szerint a Picasso is továbbviszi a tokozásokat, így a mobil variánsok FP5 (BGA), az asztali verziók pedig AM4 formában érkeznek, tehát az AMD legkorábban 2020-ban válthatja le a tavaly bemutatott foglalatot.

Mit lép az Intel?

A konkurens processzorgyártó tervei sem rejtenek már sok titkot. A vállalat a napokban jelentette be hat- és négymagos asztali processzorait, amit notebookba szánt verziók is követnek, utóbbi már hetekkel ezelőtt megjelent, előbbi pedig várhatóan az év végén, vagy a jövő év elején lesz esedékes. Ezt követően jövő év harmadik negyedévében jöhetnek újabb modellek, friss hírek szerint ugyanis az Intel nyolcmagos Coffee Lake processzorokon is dolgozik. Ezek már várhatóan a Pinnacle Ridge kódnevű, második generációs Ryzenek ellen szállnak harcba. A nagyobb előrelépést ugyanakkor az Intelnél sem ez, hanem a 2019 elejére datált Ice Lake hozhatja, amely egy számottevően frissített mikroarchitektúrát és 10 nanométeres gyártástechnológiát testesíthet meg. Erre lehet válasz az AMD Matisse, amivel jelen állás szerint 2020-ig biztosítottnak tűnik a szoros Intel-AMD csata, melynek pozitív hatásait már idén megtapasztalhatta a piac.