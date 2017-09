Tisztességes frissítést kap az üzleti OneDrive

Tekintélyes ráncfelvarrást kap a OneDrive, a Microsoft Ignite konferenciáján jelentette be felhős tárhelyszolgáltatásának legújabb frissítését. A hamarosan élesedő újítások több platformot is érintenek.

A vállalat a frissítések listáján elsőként az előnézeteket említi, amellyel az Insider Preview felhasználók már korábban is találkozhattak. A webappon már elérhető, asztalon azonban régóta várt funkció lehetővé teszi, hogy a felhasználó egy sor fájltípust megnyisson előnézeti módban, anélkül, hogy az annak kezelésére szolgáló alkalmazást telepítené. A OneDrive ezen a téren több mint 270 típust támogat. A szolgáltatás emellett Microsoft Azure ADAL (Active Directory Authentication Library) támogatással is kiegészül, amelynek automatikus konfigurációs képességei is megérkeznek a OneDrive-ba. Ez az új eszközöknél automatikusan konfigurálja majd a felhős tárhelyet a felhasználó profiljának megfelelően, külön interakció nélkül.

A redmondi cég a frissítéssel a Microsoft 365 Powered Device intézményét is összeboronálja a OneDrive-val. A fenti név alatt futó eszközök esetében Office 365 ProPlusszal felszerelt Windows 10-es készülékekről van szó, amelyek EMS (Enterprise Mobility + Security) menedzsment alatt futnak. A gépeket a cég egyenesen a végfelhasználókhoz juttathatja, akik azt már az első bekapcsolásnál munkába állíthatják, miután a Windows Autopilot, néhány kérdés megválaszolása után automatikusan konfigurálja az adott cég IT irányelveinek megfelelően - így azonnal rendelkezésre állnak az emailek, a használt alkalmazások és beállítások, mindezt az elvárt biztonsági feltételek mellett. A OneDrive integrációval ugyanígy a felhasználó fájljai is már az első bejelentkezéssel elérhetővé válnak, magukat a gépeket így az adott vállalat IT adminisztrátorai tetszés szerint cserélhetik például meghibásodás esetén, anélkül, hogy az komolyabb kiesést okozna az alkalmazottaknak.

Mindezeken túl a tárhelyszolgáltatás már az IRM (Information Rights Management) vagy DRM (Digital Rights Management) titkosítás alatt lévő könyvtárak szinkronizációját is teljes vállszélességgel támogatja, illetve lehetőség nyílik az egyes tartalmak külső megosztására olyan felhasználókkal is, akiknek nincs Microsoft fiókjuk. Utóbbit a cég egy egyalkalmas Azure belépőkód generálásával oldja meg, amellyel a külső felhasználók is elérhetik a kínált tartalmakat. A UX is átesett némi csiszoláson, a Microsoft áttekinthetőbb, letisztultabb webes felületet ígér, előtérbe helyezve az új, illetve megosztott fájlokat, továbbá azt is könnyebb lesz áttekinteni, ki nézte meg a közös tartalmakat.

Az új OneDrive-val a vállalat biztonság terén igyekszik az egyes régiók elvárásaihoz és szabályozásaihoz is jobban hozzásimulni, az ennek megfelelően támogatja a "helymeghatározást" a különböző Azure régiókra lebontva. Emellett az újonnan bevezetett Customer Key-jel az ügyfelek saját privát kulccsal védhetik a felhős szolgáltatásban tárolt adatokat. A komolyabb fájlvesztéssel járó esetekre, például ransomware-támadásra a cég a File Restore funkcióval készül, amellyel a felhasználók maguk is visszaállíthatják a tárhelyet egy korábbi állapotba.

A rendszergazdák a OneDrive Admin Center tatarozásának is örülhetnek, amelyen a frissítéssel külön láthatóvá válnak az aktív fiókok, a fájlmozgások ideje és mennyisége, valamint ugyanezen a felületen gyűlnek össze a OneDrive Message Centeren kapott üzenetek is. Év végéig a Microsoft emellett Microsoft Flow-n keresztül folytatott munkamenetek teljes támogatását is ígéri a szolgáltatásban.

Végül de nem utolsó sorban a mobilos kliens sem maradt újítások nélkül, az a webes felülettől kölcsönöz UX elemeket, többek között itt is előtérbe kerülnek a másokkal megosztott fájlok, illetve hogy azokhoz ki nyúlt hozzá az utóbbi időben.