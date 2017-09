Annyira jó az új Firefox, hogy nevet is kapott

"A sima 57-es verziószámmal nem tudjuk megfelelően átadni a változás nagyságát és azt, hogy mennyivel gyorsabb lett az új Firefox - ezért a következő kiadást Firefox Quantumnak kereszteltük" - kezdi Nick Nguyen termékfelelős az új kiadásról szóló blogposztot.

Célkeresztben: a Chrome

Mint arról beszámoltunk, a Mozilla tavaly hatalmas fába vágta a fejszéjét, a Firefox böngésző motorját lépésről lépésre, kiadásról kiadásra egy új motorra fogja cserélni. Az új, Rust nyelven írt motor a kísérleti Servo projektből indult, célja a veterán Gecko motort hipermodern és hiperhatékony új generációs alapokra cserélni. Ezt testesíti meg a tavaly októberben hivatalosan elrajtolt Project Quantum, amelynek során apránként, "repülés közben" cserélik a fejlesztők a Gecko elemeit a modernizált társaikra.

A Project Quantum első mérföldköve pedig az 57-es Firefox lesz, a hozadék pedig akkora, hogy a verziószám mellett a kiadás a projekt nevét is megörökli. A mérnökök szerint a gyorsulás akkora, hogy azt az egyszerű felhasználó is azonnal észreveszi kedvenc oldalainak böngészése során. Ez a gyorsulás kvantifikálható is, az új megjelenítő motor mintegy kétszeres teljesítményt nyújt a Firefox 52-höz képest (a Mozilla saját Speedometer 2.0 tesztje szerint).

A gyorsulást elsősorban a többszálú végrehajtással éri el a Quantum: míg a Gecko jellemzően egyetlen processzormagon futott, a Quantum már igyekszik több mag között szétosztani a teljesítményigényes feladatokat. A Mozilla példája: az új, Rustban írt CSS motor (Stylo) úttörő módon több magot is használni képes, jelenleg egyedüliként a teljes böngészős mezőnyben. Apróságnak tűnik, de teljesítmény szempontjából kritikus, hogy a fókuszban lévő böngészőfül kapja a legmagasabb prioritást mind a hálózati kapcsolat (betöltés), mind a processzorhasználat (megjelenítés) során.

A kiadás során kimondottan a sebességre fókuszált a teljes fejlesztőcsapat, az elmúlt hónapokban tüzetesen átnézték a kódbázist és a sebességet gyilkoló hibákat vadásztak. Az eredmény összesen 468 ilyen bug kigyomlálása, beleértve apró bosszantó hibákat és komoly, szűk keresztmetszetet generáló problémákat is.

A fejlesztésnek prózai oka van: a Chrome piaci részesedése továbbra is megállíthatatlanul nő, ezért a Mozilla (végre?) felkötötte a gatyáját és elkezdett a böngésző alapjaihoz is hozzányúlni, a felszíni módosítások helyett-mellett. Jó látni, hogy a masszív kudarcba fulladt Firefox OS után visszatértek az elit programozók a böngésző csiszolásához és rögtön a leglényegesebb pontokon nyúltak hozzá a szoftverhez. Ne felejtsük el, hogy ezzel párhuzamosan a teljes böngésző többszálúsításáért felelős Project Electrolysis is feltámadt és folyamatosan épül be a böngészőbe - a sok irányból érkező friss kód pedig tényleg érezhető a felhasználói élményen is.

Új felület

Az egyszerű felhasználók számára a leglátványosabb minden bizonnyal az új, Photon névre keresztelt kinézet lesz. Ez a felület már megfelelően skálázódik a magas pixelsűrűségű kijelzőkön, és képes okosan alkalmazkodni az érintőkijelzőkhöz is - attól függően, hogy érintjük vagy egérrel kattintunk, más méretben jelenik meg például a főmenü. Az új felülettel jön a "Könyvtár", az elmentett anyagok tárháza, amely egyben tálalja a könyvjelzőket, a Pocketbe elrakott cikkeket, a böngészős előzményeket, képernyőmentéseket, letöltéseket.

A Quantum várhatóan november 14-én érkezik meg a széles tömegekhez, a fejlesztői verzió és a béta kiadás azonban már most letölthető a Mozilla oldaláról.