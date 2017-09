Leváltja a Microsoft Teams az üzleti Skype-ot

Nagyjából egy éve jelentette be a Microsoft a Teams szolgáltatást, amely márciusban a saját tapasztalatunk szerint néhány hibával indult el, de a vállalat az Ignite konferencián már egyértelművé tette, hogy ezt szánja a fő üzleti kommunikációs platformnak - a Skype for Business helyett is. A másik vállalati csevegős szolgáltatást sem zárja le egyelőre a cég, de több módon igyekszik ösztönözni az ügyfelek váltását az Office 365 előfizetéssel együtt ingyenesen elérhető platformra.

A Skype for Business 2015-ben lényegében a Lync szolgáltatás átnevezett változataként indult el, és a Teams megjelenése előtt ez szolgálta ki a vállalati felhasználókat az UC (unified communications) piacon. Azonban a Microsoft által fejlesztett saját kommunikációs és kollaborációs megoldás elindítása óta bizonytalannak tűnt helyzete. A konzumer felhasználóknak szánt Skype jelentős ráncfelvarrást kapott az utóbbi időben mobilos és asztali verzióban egyaránt, de az üzleti változatról mélyen hallgatott a cég - egészen mostanáig.

A bejelentés pedig immár tiszta vizet önt a pohárba. Eszerint a jövőben sem lehet számítani a Skype for Business felületének modernizálására, mivel a fókusz egyértelműen a Teamsre került, ez lesz a cég elsődleges UC-platformja. Viszont a Microsoft tisztában van azzal, hogy a nagyvállalatoknál lassan és nehézkesen megy a váltás, ezért 2018 második felére készül egy Skype for Business szerver azoknak az üzleti felhasználóknak, akik még nem készültek fel a PBX rendszeres és egyes hívás lehetőségek felhőbe irányítására - de a Microsoft ettől függetlenül számukra is a Teams használatát igyekszik ösztönözni.

A SpiceWorks 2017-es felmérése szerint eddig a Skype for Business vezette a versenyt

A változás elősegítése érdekében a Teams Skype technológiájának felhasználásával "a következő hónapokban" beolvasztja az üzleti funkciókat, köztük a telefonos hálózatokkal való kapcsolatot, a hanghívást (preview módban már elérhető), a konferenciahívást és a hívásátadást. Korábban ugyanis a Teams a felületről közvetlenül indítható hangos vagy videohívást a Skype for Business oldotta meg saját hatáskörben - az infrastruktúrát továbbra is a Skype biztosítja majd, a felület azonban a Teamsé lesz. Továbbá a jövőben a Microsoft fejlesztői a mesterséges intelligenciával, gépi tanulással, beszédfelismeréssel támogatott jobb hívásélményt ígérnek, illetve a megbeszélések könnyebb beállítási lehetőségét.

Egyik előnye és hátránya is a Microsoft Teamsnek, hogy a szolgáltatás nem fizethető elő és nem vásárolható meg önálló termékként, hanem csak az Office 365 keretében használható, úgy viszont ingyenes kiegészítőként már a vállalati alapcsomagtól kezdődően. Ezzel is próbálja ösztönözni a vállalat az ügyfeleit, hogy a felhasználónként havi 1,70 euróba kerülő üzleti Skype helyett ehhez csatlakozzanak, vagy éppen a havi 8 dollártól elérhető standard Slack verzió helyett, amellyel már a kezdetektől szembehelyezkedik a Teams megoldás.

Az alig egy éves szolgáltatást már 125 ezer szervezet használja belső kommunikációra a Microsoft nyilatkozata alapján, míg a Slack 50 ezer fizetős csoportot tud felmutatni. Arról viszont nem közölt adatot a Microsoft, hogy a Skype for Business mennyi céggel áll kapcsolatban vagyis potenciálisan mennyivel növekedhet a Teams felhasználói köre a fókuszváltás miatt. Egyelőre azt sem lehet tudni, hogy Microsoft mikor vezeti ki teljesen az üzleti Skype megoldását, de a közlemény szerint az új funkciók beépítése után - az ütemterv még októberben nyilvánossá válik - a Teams válik az elsődleges kommunikációs platformmá az Office 365 felhasználói számára, és leváltja a Skype for Business megoldást.