Elérhető a macOS High Sierra

Elérhető a legújabb macOS, a High Sierra néven ismert kiadás már ingyenesen letölthető a Mac App Store-ból. A frissítéssel az asztali operációs rendszer 10.13-as verziójához érkezik, amely főleg a motorháztető alatti változásokat tartogat.

Ezek közül az egyik legfontosabb az új, APFS (Apple File System) fájlrendszer bevezetése, amelytől a cég hatékonyabb és megbízhatóbb működést ígér. Az iOS-ből már ismerős megoldás az évtizedes HFS+-t váltja le. A 64 bites APFS fejlesztését 2014-ben kezdte a cég, a nulláról felépített rendszert pedig a jelen kor háttértárához, tehát az akár több terabájtos SSD-khez igazították a készítők, élükön Dominic Giampaolóval, aki anno a BeOS fájlrendszerének fejlesztésében is oroszlánrészt vállalt. Az APFS már a NAND műveletvégző szokásaihoz szabott minták alapján végez írást és olvasást a tárolóknál már ismert Write Coalescing segítségével. Ez az apróbb, néhány kilobájtos adatokat gyűjti csokorba, amelyek tárolására csak akkor kerül sor, ha azok már képesek megtölteni az SSD egy blokkját. Az új fájlrendszernél a titkosítás fejlesztése is fókuszba került, az natívan támogat egy vagy többkulcsos lehetőséget.

A frissítés továbbá HEIF/HEVC támogatást is hoz, így macOS-en végre kisebb fájlméret mellett lesznek élvezhetők a 4K videók és képek, minőségvesztés nélkül - ehhez az új iMac és MacBook Pro esetében hardveres gyorsítás is párosul. A csomagból a Metal 2, azaz a vállalat grafikus API-ja sem hiányzik, amely a rajzolási hívások (draw call) terén az előző verzióhoz képest tekintélyes, tízszeres teljesítménynövekedést ígér. Utóbbit a szintén újonnan érkező Core ML fejlesztői keretrendszer is kihasználja, amely a gépi tanulásra építő appok készítőinek jöhet kapóra, akik gépi látással, természetes nyelvfeldolgozással vagy neurális hálókkal egészítenék ki szoftvereiket, mindezt az adott eszköz erőforrásaira támaszkodva.

Idén az Apple sem kerüli meg a VR trendet, a cég ígérete szerint Final Cut Pro X videoszerkesztő szoftvere még idén megkapja a 360 fokos VR tartalmak támogatását, illetve már a Valve is dolgozik rajta, hogy a macOS-hoz igazítsa a SteamVR platformot. Mindezek mellett a cég Photos appja is frissül, némileg átalakított felülettel, és a fényképek rendszerezéséhez is új eszközöket vezet be, sőt, már az olyan népszerű alkalmazások, mint a Photoshop vagy a Pixelmator is közvetlenül megnyithatók a Photos felületéről.

A kisebb újítások listáján a fentieken túl a Safari ráncfelvarrása is ott van, a böngésző végre tiltja az automatikusan induló hangos videókat, illetve a cross-site tracking cookie-kat is elkezdi kigyomlálni. A MacBook Pro billentyűzet feletti érintőkijelzője is új funkciókkal bővül, és a Siri új hangja sem korlátozódik már az iOS-es eszközökre. A High Sierra már elérhető, azt a 2009 végi, vagy újabb Macek tulajdonosai telepíthetik.