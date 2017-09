Rajtnál a Google és a Levi's okos farmerdzsekije

Kis késéssel ugyan, de rajthoz állt a Google és a Levi's közösen fejlesztett okosdzsekije, amely a keresőóriás két éve demózott Jacquard platformjára épül. A Levi's Commuter névre hallgató farmerkabát első pillantásra egy mezei, eredetileg tavaszra tervezett, mostanra azonban inkább az őszi kollekciót bővítő ruhadarabnak tűnhet - leszámítva időnként világító bal mandzsettagombját. A dzseki képességei ugyanakkor túlmutatnak az esztétikai és időjárásvédelmi funkciókon, bal ujját bökdösve-simogatva ugyanis a kabátzsebben utazó okostelefon is vezérelhető vele.

A kabátujjba a Google a 2015-ben az ATAP (Advanced Technology and Projects Group) részlege által bemutatott Jacquard technológiát szőtte bele. A megoldás vezetőképes fonalakat használ, amelyek kvázi szövetből készült érintőfelületként működnek - sőt, a megoldás túl is mutat a hagyományos érintőpadokon, miután a két éve prezentált demó alapján azt is képes érzékelni, a hajlékony szövetet a felhasználó milyen mélységben nyomja be. A konduktív ujjhoz tartozó vezérlőelektronikát a cégpáros egy testesebb mandzsettagomb méretű házba gyömöszölte be, az Bluetooth-on kapcsolódik a készülékekhez, és LED-ekkel, illetve rezgéssel is képes jelezni a telefonon kapott értesítéseket.

Az érintésérzékeny kabátujjon a különböző gesztusokhoz kapcsolódó funkciók testreszabhatók, a dzsekihez tartozó appban többek között megadhatjuk, hogy a bökésekre vagy simításokra, a zene legyen vezérelhető, netán az útvonalat az aktuális időt olvassa fel az alkalmazás. A kabát a Google saját szolgáltatásai mellett, mint a Play Music vagy a Maps, több, harmadik féltől származó appal is használható, mint például a Spotify. A keresőóriás korábbi bejelentése szerint egyébként a dzsekihez tartozó API-kat elérhetővé teszi a fejlesztők számára, így a kompatibilis alkalmazások listája folyamatosan bővül.

A Commutert mindezek mellett elviekben a mosógéptől sem kell félteni, az elektronika nagy részét tartalmazó gombot levéve bármilyen egyéb farmerkabáthoz hasonlóan mosható-szárítható - noha nagyon sűrűn azért nem érdemes a gépbe dobni a dzsekit, miután annak tűréshatára a Google szerint "akár" tíz mosásig terjed. Az egységsugarú farmerkabátnál tehát érdemes jobban vigyázni a Levi's okoskabátjára, a konduktív szövetet tartalmazó bal kabátujjat például nem szabad vasalni, illetve a szabótól is már csak a garancia nélkül kaphatjuk vissza a ruhadarabot. A Google ráadásul hozzáteszi, hogy a használati és mosási körülményektől függően változhat a felhasználói élmény.

A Levi's Commuter holnaptól lesz megvásárolható a ruhagyártó weboldalán, majd nem sokkal később az üzletekben is, első körben csak az Egyesült Államokban. A kabát árát egyelőre egyik cég sem közölte.