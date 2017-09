Facebook: újragondoltuk a licencelést

Komoly hátraarcra kényszerült a Facebook a saját nyílt forráskódú projektjei kapcsán - a cég friss bejelentése szerint a React, a Jest, a Flow és az Immutable.js keretrendszereit is újralicenceli az egyik szabványos szabad szoftveres licenc, az MIT feltételei szerint. A cég a döntéssel a szabad szoftveres közösség, azon belül pedig az Apache Software Foundation (ASF) döntésére reagál, amelyben az ASF a Facebook által használt előző, "BSD+Patents" licenckonstrukciót túlságosan korlátozottnak találta.

BSD és a szabadalmak

A nyílt forráskódú szoftverekhez rengeteg különböző licenckonstrukció társítható, a híres-hírhedt GNU GPL, a már említett MIT, a BSD, az Apache saját licencei, illetve a nagy szoftvergyártók saját licenceket is szoktak alkotni (az Adobe, a Microsoft és mások is rendelkeznek ilyenekkel). A listára a Facebook egy saját licenccel iratkozott fel, amelyet legegyszerűbben BSD+Patents néven érdemes emlegedni. Ez a BSD licenc módosított változata, amely a szoftver használójának kimondottan hozzáférést enged a Facebook kapcsolódó szabadalmaihoz, azonban a használatot egy esetben megtiltja: ha a használó szervezet szabadalomsértési pert indít a Facebook ellen.

Az Apache alapítvány szerint ez egy olyan megkötés, amely miatt ez a licenc már nem kompatibilis az Apache License 2.0-val, így az alapítvány jogászai szerint nem is használható az Apache licenc alatti szoftverek részeként. Az alapítvány álláspontja szerint a szabadalmi kitétel megsérti az "univerzális donor" koncepcióját, vagyis azt a kitételt, hogy az így adományozott kódot korlátozás nélkül bárki újrahasznosíthatja - ezzel pedig a hírhedt "Category X" licenckategóriába sorolta. Külön problémát jelentett, hogy amennyiben egy, a Facebook-féle keretrendszert valamelyik megoldásában használó entitás szabadalmi pert indít a cég ellen, akkor nem csak ő, hanem összes felhasználója is egy csapásra elveszíti a szoftver használati jogát - ez pedig az Apache szerint gyakorlatilag túszként kezelné az ártatlan júzereket.

Elnézést kér a Facebook

A Facebook nyílt forráskódú JavaScript keretrendszerei ma már a frontend-fejlesztés több-kevésbé megkerülhetetlen elemeivé váltak, a cég tényleg nagyon jó eszközöket ad a fejlesztők kezébe. A fájdalmas vita pedig azt jelentette, hogy az eszközöket az elmúlt években bevezető szervezeteknek hirtelen kellett alternatívát találniuk és bevezetniük - a hátraarccal pedig pontosan annyit várt a Facebook, hogy ez a folyamat sok helyen már a célegyenesbe érkezett.

De legalább sajnálják: "Ez a döntés több hétnyi csalódást és bizonytalanságot szült a közösségünknek. Ugyan továbbra is azt gondoljuk, hogy a BSD + Patents konstrukció a projektjeink felhasználóinak is biztosít bizonyos előnyöket, elismerjük, hogy ezekről nem sikerült meggyőzni ezt a közösséget" - áll a hivatalos közleményben. A közlemény elnézést kér azért is, mert a döntés nyomán rengeteg szervezet belekezdett az alternatívák aprólékos feltérképezésébe - ami rengeteg elpazarolt erőforrást jelent a visszatáncolás fényében. Az alternatívák mellett döntőket a Facebook visszavárja, de megérti, hogy ha nem azonnal térnek vissza a cég nyílt forráskódú projektjeihez.

A hosszas, több hetes várakozás arra utal, hogy a Facebook nem az Apache-döntés nyomán gondolta meg magát, hanem megvárta a közösség reakcióit is. Feltételezhetően ez utóbbi, a React-ökoszisztéma aktív fejlesztőinek drámai visszaesése kényszerítette végül a céget az irányváltásra és az MIT licenc bevezetésére. Az egyik ilyen mérföldkő a WordPress döntése volt, a népszerű webes platform emiatt vonult ki a React mögül és a lépés igazi lavina beindításával fenyegetett.

Mi jön ezután?

A Facebook döntése nem terjed ki a cég összes nyílt forráskódú projektjére, egyelőre kizárólag a React, a Jest, a Flow és az Immutable.js kapja meg az MIT licencet - a többi esetben marad a "BSD+Patents" konstrukció, ahogy eddig. Van esély, hogy fokozatosan a többi projekt is licencet váltson, ez azonban nem azonnal (és nem biztosan) történik meg. A React számára azonban gyorsan érkezik a váltás, a héten frissítést kap a licenc és élesedik az MIT feltételrendszere. A Facebook célja egyébként nem volt nemtelen: a cég úgy vélte, hogy a licenc fokozatos terjedésével megszűnnének (vagy legalábbis háttérbe szorulnának) a szabadalmi perek a szoftveriparban, amelyek az amerikai tech szektor egyik fontos kerékkötőjének számítanak.