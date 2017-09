Nem ritka a játékiparban, hogy egy-egy sikeresebb cím alapvető koncepciója hamarosan visszaköszön más fejlesztőcsapatok és kiadók zászlaja alatt, ráadásul a "klónok" sokszor akár utol is érik az eredeti elképzelést népszerűségben. Kérdés azonban, hogy hol lehet meghúzni azt a határt, amelytől már inkább beszélhetünk egyszerű másolásról mint inspirációról - és amelytől lehetőség van és érdemes az eredeti cím készítőinek jogi útra terelni az ügyet. Hasonló helyzetbe került az utóbbi időszak egyik kirobbanó sikerű játékát, a PlayerUnknown's Battlegroundst vagy röviden PUBG-t kiadó Bluehole is, miután az Epic Gamest már csak egy hajszál választja el a PUBG játékmenetére kísértetiesen hasonlító alapokra építő címének kiadásától.

Az eset még nem rúgta be a tárgyalóterem ajtaját, a Bluehole azonban pénteken kiadott közleményében már határozottan kiemelte aggályait az Epic Gamestől megismert Fortnite napokban érkező Battle Royale játékmódja kapcsán. Ahogy a cég a nyilatkozatban fogalmaz, aggódik, hogy "egyik követője túl közelről követi". A két vállalat közös története ugyanis nem a csírázó vitával kezdődik, ahogy azt a Bluehole is kiemeli, a PUBG fejlesztése során folyamatos kapcsolatban álltak az Epic Gamesszel, miután utóbbi fejleszti a PUBG alá is licencelt UE4 motort.

A Bluehole először a játékosközösség visszajelzései kapcsán figyelt fel az új Fortnite játékmód ismerős elemeire, majd miután maga is kipróbálta az egyelőre tesztfázisban elérhető címet, már arról beszélt, hogy az lemásolja a PUBG-ből megismert élményt. Ezt alátámasztani látszik, hogy az Epic Games játékának promóciója során név szerint is említi a PUBG-t, hangsúlyozva, a cég nagyon szereti a Battle Royale típusú játékokat, mint a PUBG, és úgy gondolja a Fortnite remek alapul szolgálhatna a csapat saját verziójához. A klónok támadása persze nem éri teljesen váratlanul a Bluehole-t, korábban a játék névadójaként is ismert Brendan "PlayerUnknown" Greene úgy nyilatkozott, biztos benne, hogy más cégek is a piacra lépnek majd játékaikkal, ugyanakkor reméli, saját ötleteiket is beleteszik majd azokba, nem egyszerű másolatot készítenek.

Nagyon ismerős játékmenet

Hogy a Fortnite Battle Royal módja egyszerű másolat-e, mindenki maga döntse el, ugyanakkor az Ars Technica által közölt összehasonlítás alapján az Epic Games nem törte össze magát, hogy megkülönböztesse termékét az azt ihlető címtől. A PUBG-ben egy meccsben legfeljebb 99 játékos vehet részt, akiknek mintegy fél percük van egy biztonságos zónában belejönni a játék kezelésébe, majd egy repülő viszi őket egy szigetre, ahol a csata elkezdődik - a gépből a sziget fölött a játékosok bárhol kiszállhatnak, majd ejtőernyővel landolhatnak a kiválasztott területen. A földet érés után két és fél percük van a szigeten felbukkanó újabb biztonságos régiókba eljutni, miközben a többi területen folyamatosan terjed egy kékkel jelölt, mérgező zóna. Út közben a játékosoknak a környező épületekben van lehetőségük fegyvereket, védőfelszerelést és egyéb tárgyakat gyűjteni. Az idő lejártával a biztonságos területen belül újabb védett zóna jelenik meg, a többi részt pedig ismét a mérgező mező tölti be, ezúttal azonban kevesebb idő van eljutni a menedékig - ez a ciklus ismétlődik a játék végéig - az összezárt játékosok közül pedig végül csak egy maradhat.

A játékmenettel az Epic Games nem teketóriázott sokat, egy az egyben átvett minden fentebb olvasható elemet - ahogy az Ars Technica kiemeli, még a mérgező köd is szinte ugyanúgy néz ki, mint a PUBG-ben. Különbség viszont, hogy a Fortnite új játékmódja nem viszi tovább a PUBG realisztikus lövöldözési modelljét vagy valósághű hangzását, illetve a változatos járműpaletta is hiányzik a felhozatalból, ezek helyett építhető-rombolható akadályokat, fedezékeket vezet be. Ez nem elhanyagolható különbség, azonban első ránézésre közel sem elég, hogy a hasonlóságokat (azonosságokat?) ellensúlyozza.

Egyelőre nem vehető biztosra, hogy a Bluehole bíróság elé viszi az ügyet, a cég mindössze annyit közölt, "további lépéseket fontolgat". Azonban ha jogi útra terelődne az eset, árnyékot vet a Bluehole pozíciójára, hogy esélyes, hogy azt dél-koreai bíróságon kellene rendezniük, miután az Epic Gamesnek az országban is van irodája - a területen pedig a PUBG fejlesztőjének eddig nem voltak jó élményei, miután 2012-ben már elvesztett egy pert, amelyet az NCSoft ellen indított, mondván, az a Lineage 3-ból emelt át tartalmakat saját termékébe.

De az egyes játékok tartalmának, játékmenetének mára szinte hagyománnyá vált másolása egyébként is ingoványos talajt jelent jogi szempontból, kevés eset jut el a tárgyalóteremig. Persze nem is példátlan, hogy egy hasonló vádakat felhozó cég győztesen jön ki a bíróságról: 1982-ben az Atari is sikerrel járt, mikor a Philips K.C Munchkin játékával kapcsolatban emelt kifogást, mondván, az a Pac-Man másolata - sokszor azonban bíróságon kívüli megegyezéssel zárulnak a hasonló ügyek, mint a Sega és az EA csatája, mikor előbbi a Simpsons Road Rage-ről állította, hogy a Crazy Taxiból emelt át tartalmakat.

A Fortnite Battle Royal játékmódja holnap válik elérhetővé, a rajt után pedig nem sokkal valószínűleg kiderül, a Bluehole úgy látja-e, hogy érdemes pert indítania az ügyben.