Google Assistant támogatással érkezik az új Bose fejhallgató

Folytatja a terjeszkedést a Google Assistant, a szolgáltatás az okostelefonok, okosórák, Google Home, illetve a frissen bejelentett Nest kamerák után most a fejhallgatók felé is nyit. Az első ilyen eszköz a Bose zászlaja alatt lát napvilágot, azon a virtuális segéd dedikált gombot kap.

A QC35 II modell egy mezei Bluetooth-os fejhallgatóhoz hasonlóan csatlakoztatható az okostelefonhoz, amelyen a Google Assistant alkalmazásban végezhetők el a kezdeti beállításai - ezeken az app lépésről lépésre végigkísér. Ezt követően a fejhallgatón az asszisztens gombjára bökve, az az ismert módon, hangparancsokkal vezérelhető, felolvastathatók vele például a beérkező üzenetek, az aktuális naptáresemények, vagy akár az aznapi hírek is a Google partneroldalaitól. A fejhallgatóval ugyanígy hívások is bonyolíthatók, egyszerűen bemondva, hogy a telefonon lévő kontaktok közül kit szeretnénk elérni. A gyártó a készüléket aktív zajszűréssel is felszerelte, így az Assistantnak a metrón vagy buszon zötykölődve sem kell kétszer mondania, mit üzentek a kollégák.

Hasonló eredményt persze eddig is elérhettünk egy pár hagyományos, vezetékes fülhallgatóval is, noha az asszisztens használatához ott a telefont is kézbe kellett venni. Az Egyesült Államokban, Ausztráliában, Kanadában, Németországban, Franciaországban és az Egyesült Királyságban elérhető Bose QC35 II-vel, illetve a nyomában más gyártók színeiben is hamarosan felbukkanó hasonló termékekkel ugyanakkor a készülék maradhat a zsebben, elég a dedikált gombra rábökni. Utóbbival egyébként, ha valaki nem használná a Google szolgáltatását, a zajszűrést lehet három szinten állítani. Az új Bose fejhallgató már megvásárolható, nettó 350 dolláros áron.

Azt mindenesetre érdemes tisztázni, hogy a fejhallgatós Google Assitant esetében nem teljes mértékű integrációról van szó, nem egy fejre tehető Google Home-ot kapunk, a szolgáltatás használatához mindenképp szükség van egy párosított iPhone-ra vagy androidos okostelefonra. A megoldás ezzel együtt fontos lépése a virtuális segéd terjesztésének, amelyet az Apple már tavaly, az iPhone 7 szériával párhuzamosan bemutatott AirPods vezeték nélküli fülhallgatópárossal meglépett - utóbbiak esetében két bökéssel aktiválható a cég saját gépi asszisztense, a Siri (amely egyébként a napokban tanult meg kellemesebb hangon beszélni).

A fej- és fülhallgatók területe azért is érdekes, mert ebben a szegmensben egyelőre nincs jelen a virtuális asszisztensek piacát uraló Amazon Alexa, így a többi versenytársnak még bőven van lehetősége kihasítania belőle a maga szeletét. Azt egyelőre nem tudni, hogy ki lesz a Google következő gyártópartnere, az ugyanakkor biztosra vehető, hogy a következőkben látunk még felbukkanni Google Assistant gombos fejhallgatókat.