Hazánkba is megérkezett a Samsung ultraszéles monitora

Immár hazánkban is megvásárolható a Samsung két (vagy akár három) monitort is helyettesíteni képes, 32:9-es képarányú megjelenítője. A hatalmas, 49 colos képátlójú ultraszéles C49HG90 a játékosok álma lehet, azzal ugyanis egészen újszerű élményt nyújtanak a szimulátorok vagy az FPS-ek (first-person shooter). A több szempontból is rendhagyó monitorért ugyanakkor igen mélyen a zsebekbe kell nyúlni, a megjelenítő kezdőárát ugyanis bruttó 450 000 forintban határozta meg a Samsung, ám egy akció keretein belül már 400 000 forintért is meg lehet vásárolni a készüléket.

A C49HG90 típusjelzésű monitor egyik különlegessége, hogy abba Quantum Dot VA panel került, amelynek felbontása 3840x1080 (84,4 PPI). Ennek előnye, hogy a megjelenítő meghajtásához nem feltétlenül szükséges több százezer forintos videokártya, viszont közelebbről nézve már jól láthatóak az egyes pixelek. A Samsung bemutatóján tapasztaltak alapján a panel bőven elbírna egy nagyobb, például 5120x1440-es felbontást a hatalmas panel, ám ez, a 4K felbontáshoz közeli pixelszámot jelentő felbontás már egy legalább 160 000 forintos videokártyát kívánna meg.

A méretes panel amúgy nem csak széles, hanem az immerzívebb játékélmény érdekében ívelt is (1800R). A panelhez természetesen LED háttérvilágítás is párosul, a gyártó szerint a felső kategóriás UHD tévéinél is alkalmazott megoldásról van szó, amely a fényerőt tekinthet 600 cd/m2 csúcsértéket ígér. Az eszköz továbbá a DCI-P3 színtartomány megjelenítését, illetve az sRGB-nél nagyobb tartományokat is támogatja, ezzel együtt pedig a HDR támogatás is megoldott. Az eszközön egy teljes méretű és egy Mini DisplayPort aljzatot, illetve két HDMI csatlakozót is találunk, emellett egy USB-A HUB is került rá, két porttal. A monstrum egyébként 1 milliszekundumos válaszidőt (MPRT-vel) és 144 hertzes frissítési gyakoriságot produkál, igaz előbbi kiaknázásakor le kell mondani a már korábban ecsetelt FreeSync 2 technológia aktiválásáról.

A 32:9-es kialakítás kifejezetten merész lépés a Samsung részéről. Míg a 21:9-es megoldások egyre gyakoribbak és népszerűbbek, ezzel az ultra-ultraszéles elrendezéssel más gyártók még nem próbálkoztak. Hogy érezhetők legyenek a monitor méretei, az közel 1,2 méter széles, és az 1800R-es hajlítottsággal a paneltől 1,8 méterre állva is mintegy 37 fokos látószöget biztosít, asztalnál ülve pedig széltében az egész látómezőt betölti. A cég sajtórendezvényén tapasztaltak alapján kifejezetten jó élményt nyújtott FPS játék mellett a monitor, ugyanakkor egyelőre csak néhány tucat játék támogatja a szinte teljesen újnak tekinthető 3840x1080-as felbontást. Ezért most sem érdemes elkapkodni a vásárlást, amit az is erősít, hogy vélhetően pár hónap múlva olcsóbban lehet majd hozzájutni az egyelőre igencsak borsos árú monitorhoz.