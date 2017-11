Viszik a NAND flash chipeket, mint a cukrot

Hatalmas értékben keltek el NAND flash chipek a harmadik negyedévben. A szóban forgó három hónap során összesen 15,12 milliárd dollárért rendeltek a nem felejtő memóriából különböző gyártók - közli a DRAMeXchange adataira hivatkozva a Digitimes. Ennél rosszabb hír, hogy eközben az alkatrészek ára tovább nőtt, a másodikról a harmadik negyedévre fordulva átlagosan körülbelül 6 százalékkal kúsztak (még) feljebb az egyes chipekért elkért különféle összegek. A tajvani illetőségű forrás szerint az elmúlt bő egy évben látott sorozatos áremelkedések mostanra megközelítettek egy kritikus szintet, amelyet elérve egyes OEM gyártók lemondhatnak a megrendelések egy részéről.

A jelenség részben nem meglepő, hisz a harmadik negyedévben a gyártók már az év végi ünnepi hajrára készülnek. Ekkor csúcsosodik ki a szezonális hatás, azaz számos olyan terméket vásárolnak (pl. okostelefon, tablet) világszerte, amiben NAND flash chip dolgozik. A Digitimes szerint erre rátesz egy lapáttal az SSD-k, azon belül is a nagyvállalati modellek iránti megnőtt igény, az ügyfelek ugyanis egyre inkább preferálják az all-flash tárolórendszereket, amelyekbe kapacitástól függően akár több ezer chip is kellhet. Öröm az ürömben, hogy a DRAMeXchange szerint az utolsó negyedévben már legalább nem, vagy legfeljebb minimális mértékben növekszik tovább a kereslet, miközben a gyártók egyre nagyobb arányban termelnek nagyobb bitsűrűséget kínáló, 64 vagy akár 72 rétegű 3D NAND lapkákat.

IoT + VR + AI in da house! Idén ismét önálló szekciót kapnak a feltörekvő technológiák a HWSW mobile! konferencián. November 29-30!

A memóriatőzsde optimista prognózisa szerint az év legvégére érezhetően csökkenhet a NAND-ok iránti igény, amely nem is változna számottevően 2018 közepéig. Így a kereslet-kínálat hosszú idő után egyensúlyba kerülhet, amivel közel egy időben a DRAMeXchange arra számít, hogy a gyártók már említett 3D NAND-alapú termékeinek termelése felfut, amely túlkínálatot eredményezne, ez pedig utat nyitna az árcsökkenéshez. Utóbbihoz persze az kellene, hogy a gyártók ne fogják majd vissza gyártókapacitásukat, amelyre a memóriatőzsde bő egy hónappal ezelőtt még látott esélyt.

A legyőzhetetlen Samsung

A DRAMeXchange az egyes piaci szereplők produkcióját is megemlíti. Ebben továbbra is a Samsung áll az élen, a dél-koreai vállalat pedig utcahosszal vezet, részesedése 37,2 százalék. Ezt a Toshiba követi 18,1, a japánokkal vegyesvállalatot futtató Western Digital (korábban SanDisk) pedig 16,7 százalékkal áll a dobogó legalsó fokán. A három vállalatot a Micron, az SK Hynix, illetve az Intel követi, azonban ezek pontos részesedéséről már nem szól a fáma. Végül, de nem utolsó sorban a memóriatőzsde megemlíti, hogy a Samsung komplett NAND termelésének már több mint 50 százalékát különféle 3D NAND lapkák teszik ki, tehát a technológia adaptációja viszonylag jól halad. A DRAMeXchange szerint ugyanakkor a Samsung a NAND gyártósorok egy részét DRAM-ra állítaná át Pyeongtaekben található egyik üzemében, amely miatt végül akár még csökkenhet is a gyártó NAND kibocsátása.