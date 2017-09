Gyarapszik a Nest okosotthon-palettája

Alig néhány héttel pénztárcabarát okostermosztátjának bejelentése után újabb termékekről rántotta le a leplet a Nest: a Google által felvásárolt cég otthoni biztonsági rendszerrel, még okosabb okoskamerával és ugyancsak kamerával szerelt bejárati csengővel szélesíti jelenlétét az okosotthon-kiegészítők piacán.

A legnagyobb kaliberű újdonság a listán a Nest Secure névre keresztelt csomag, amely a felhasználók otthonait hivatott biztonságosabbá tenni, bonyolult beszerelési műveletek nélkül. A pakk négy elemből épül fel, ezek a Nest Guard központi egység, a Nest Detect szenzor, a Nest Tag rádiós biléta, valamint a jól ismert Nest app.

A lakást a Nest Detect figyeli, a két komponensből álló eszköz az ajtóra vagy ablakra rögzítve értesít, ha az adott nyílászáró kinyílik, sőt, mozgásérzékelőként is használható, amely riaszt, ha elmozdulást lát az adott szobában. A szenzor alján egy gomb is helyet kapott - ezt megnyomva, élesített rendszer mellett is anélkül nyithatjuk-csukhatjuk az adott ajtót-ablakot, hogy az beriasztana. A funkció olyankor jöhet jól, ha a többi lakónál korábban indulnánk munkába, netán éjjel kiengednénk a kutyát az udvarba.

A rendszer élesítésének több módja is van: azt megtehetjük a bejárat közelében elhelyezett Nest Guard numerikus billentyűzetén a korábban beállított biztonsági kódot bepötyögve, vagy az eszközhöz a Nest Taget egyszerűen hozzáérintve. Hazaérve ugyanígy küldhető készenléti üzemmódba a Nest Secure. Mindezt persze a Nest mobilalkalmazásából is megtehetjük, akár távolról is, így ha a sietségben elfelejtenénk bekapcsolni a riasztót, arra később út közben is lehetőség van, illetve előre megadott időpontokat is beállíthatunk a rendszer aktiválására és leállítására, ha netán távollétünk során vendéget várunk.

Az eszközök felszerelése lényegében kimerül a szenzorok felragasztásában és a Nest Guard elhelyezésében, a beállítások pedig gyorsan végigpörgethetők a Nest appból. A rendszer természetesen igény szerint együttműködik a Nest biztonsági kameráival, illetve zárjaival is. A már előrendelhető Nest Secure csomagban egy központi egység, továbbá két-két Nest Detect és Nest Tag található, ezért a gyártó nettó 499 dollárt kér el.

A Nest a bejárati ajtón is fészket rak

A pakk a Nest Hello okoscsengővel is bővíthető: az eszköz hozza a kategóriában megszokott funkciókat, azaz gombja fölött ott figyel a 160 fokos látószögű kamera, illetve a mikrofon és a hangszóró is. Ha vendég érkezik, a csengő képét a Nest appból követhetjük, illetve beszélhetünk is az ajtó előtt ácsorgókkal. Ehhez ráadásul előre felvett válaszokat is megadhatunk, amelyet az app a csengőn keresztül lejátszik a várakozóknak. Ugyancsak hasznos funkció a "Nap mode" amellyel elcsendesíthetjük a házon belüli csengőket, így újonnan érkezők esetén csak a telefon ad jelzést. A Nest Hello mindezek mellett a későbbiekben a Nest Cam IQ-ból megismert arcfelismerési funkciókat is megkapja, így értesítést küldhet ha emberi mozgást észlel az ajtó előtt, illetve akár arról is, kit lát várakozni - figyelmen kívül hagyva például a szél által odafújt zacskókat vagy a szomszéd kíváncsi macskáját. A cég a csengő árát egyelőre nem árulta el, mindössze annyit, hogy a készülék jövő év elején érkezik.

Ha pedig már szóba került a Nest Cam IQ, a kamerát az anyacég is kezelésbe vette, az ugyanis Google Assistant támogatást kap. A keresőóriás virtuális segédje így már a mikrofonnal-hangszóróval felszerelt okoskameráról is elérhető lesz, ezzel pedig az asszisztens folytatja felzárkózását a területet uraló Alexa - illetve hamarosan Alexa-Cortana - mögé. A frissítésre még ezen a télen számítani lehet.

Izmosabb kültéri Nest Cam

A kamerák vonalán maradva, a Nest nem csak a szobákba hoz újdonságot, szintén frissen bejelentett Nest Cam IQ Outdoor terméke a kültereket tartja szemmel. Hasonló eszközt már tavaly nyáron is láthattunk a cégtől a Nest Cam Outdoor formájában, az új készülék azonban a frissített hardver mellett okosabb is lesz. A termék továbbra is teljesen időjárásálló, esőben, hóban is működik, ráadásul már 4K szenzorral figyeli a ház környezetét. Ez persze, ahogy a vállalattól megszokhattuk, valójában Full HD streamet jelent, abban ugyanakkor cserébe lehetőség van a minőségveszteség nélküli közelítésre.

Az emberfelismerés mellett az eszköz már az ismerős arcokat is képes azonosítani - és a fentiekhez hasonlóan a hangszóró-mikrofon kombó sem maradt ki a készülékházból, így beszélhetünk is az appon keresztül a kertben ólálkodókhoz. Az eszköz az alkalmazásban folyamatosan elérhetővé teszi az elmúlt három óra legmozgalmasabb eseményeiről készült pillanatképeket - a tárolt tartalmak persze Nest Aware előfizetéssel itt is kibővíthetők. A cég az ismert konstrukciót viszi tovább az új termékekkel is: havi 10 vagy évi 100 dollárért a Basic csomagban tíz napra visszamenőleg tekinthetjük meg a rögzített videókat, míg 30 dolláros havidíj vagy 300 dolláros éves díj ellenében ez 30 napra tolható ki. A készülék novemberben kerül piacra, egy darab nettó 349 dollárért vihető, kettőért pedig 598 dollárt kell kicsengetni.