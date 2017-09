Bekeményítenek a britek a szélsőséges tartalmak miatt

Két órán belül el kell távolítania a szélsőséges tartalmakat a közösségi oldalaknak Theresa May brit miniszterelnök Egyesült Nemzetek Közgyűlésén elhangzó kijelentése szerint - számol be róla a Politico. Júniusban a brit Konzervatív Párt vezetője arról is megegyezett a francia miniszterelnökkel, hogy jogi felelősségvállalásra kényszeríti a technológiai vállalatokat, amelyek nem képesek az "elfogadhatatlan" tartalmak eltávolítására a platformjukról. Ez a kétórás követelés sokkal keményebb, mint az Európai Bizottság, valamint a Facebook, a Twitter, a YouTube és a Microsoft által közösen kidolgozott 24 órás eltávolítási határidőről szóló magatartási kódex. Ráadásul az EU statisztikái szerint a vállalatok még az egy napos határidőt sem tudták eddig betartani.

May szerint azonban a cégek a mostaninál többre lennének képesek, hogy megállítsák az ISIS-hez hasonló csoportok terrorizmussal kapcsolatos nézeteinek terjesztését vagy a bombakészítést bemutató videókat. Ennek érdekében új technológiai megoldásokat kellene bevezetni a brit miniszterelnök szerint, amelyek automatikusan felismerik és megakadályozzák a tartalmak feltöltését vagy eltávolítják azokat.

Eddig is próbálkoztak a vállalatok

Már több kezdeményezés történt a szélsőséges tartalmak megállítása érdekében, legutóbb például a Google a YouTube videós platform kapcsán jelentette be, hogy gépi tanulási technológiát hoz fejlettebb tartalomkategorizáló funkcióval, de már a korábbi videoelemző modell is el tudta távolítani a terrorizmussal összefüggő nem kívánt videók felét - a rendszer ugyanis már feltöltés előtt vizsgálja a videókat, valamint azt követően is. Továbbá a cég 50 civil szervezettel növelte a YouTube "Trusted Flagger" független szakértői programban résztvevők számát, amelyeknek tagjai figyelik és jelentik a gyűlöletbeszéddel, önbántalmazással és terrorizmussal kapcsolatos tartalmakat.

Ezenkívül már több cég bevezette a tartalmak monitorozását a platformon külső szakértőkkel, de sokszor problémába ütközik annak értelmezése May szerint, hogy mi tekinthető gyűlöletbeszédnek vagy terrorizmusnak. Erra a Facebooktól kiszivárgott szabályzat is rámutat, amely alapján a vállalat inkább az elitet és a kormányzatot igyekszik védeni a szabályozásaival, például a faji kisebbségek helyett. Zuckerberg a májusi pénzügyi negyedéves jelentés elemzői konferenciabeszélgetésén mondta el, hogy a meglévő 4500 alkalmazott mellé további 3000 közösségi moderátor felvételét ütemezte be. A közösségi óriás szintén dolgozik a terrorizmushoz kötődő bejegyzések automatizált azonosításán gépi tanulással - azonban a képekkel és a videókkal kapcsolatban eddig nehézségek adódtak.

Emmanuel Macron és Theresa May a technológiai vállalatok megbüntetéséről egyeztet

Tavaly decemberben a Facebook, a Microsoft, a Twitter és a YouTube közös közleményben is tudatta, hogy készek felvenni a harcot a terrorista tartalmak ellen, és támogatni fogják egymást a vállalatok ebben a törekvésben. A közleményben azonban szóvá tették a résztvevő cégek, hogy a szélsőséges tartalmak eltávolítása mellett szeretnék figyelembe venni a felhasználók szabad önkifejezéshez fűződő jogait.

Többet lehetne tenni

Azt a miniszterelnök szóvivője sem tagadta, hogy már történtek előrelépések a szélsőséges tartalmak eltávolításával kapcsolatban és folyamatosan együttműködnek az előrehaladásban résztvevő cégekkel, de a véleménye szerint "ennél sokkal többet lehetne még tenni". Továbbra is folytatja a brit kormány a munkát a cégekkel közösen, de ha nem sikerül jelentős mértékű haladást elérni, akkor marad a korábban kilátásba helyezett jogi következmény és az ezzel járó pénzbírság bevezetése. "Ezeknél a vállalatoknál dolgoznak a legeszesebb emberek a világon. Arra kellene összepontosítaniuk, ami igazán számít, hogy megakadályozzák a terrorizmus és az erőszak terjedését." - tette hozzá egy brit képviselő.

A brit miniszterelnök a találkozót a francia és az olasz miniszterekkel közösen szervezte az Egyesült Nemzetek Közgyűlésén az utóbbi időszakban történt terrorcselekmények kapcsán, és bátorít más kormányzatokat, hogy csatlakozzanak az online szélsőséges tartalmak elleni kezdeményezéshez. A problémát legközelebb október 20-án, a G7 csúcstalálkozón is tárgyalni fogják a kormányzatok.