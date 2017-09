Befektetést kapott a támogatásokat kezelő Patreon

Összesen 60 millió dolláros befektetést kapott az alkotók közösségi finanszírozását elősegítő Patreon a Thrive Capital csoporttól, így ezzel együtt már 107 millió dolláros tőkét vont be a négyéves működése alatt. A TechCrunch információi szerint a befektetők 450 millió dollárra értékelték a céget, de a Patreon cáfolta ezt az információt a Recode-nak. A tőkére az oldalnak a növekedés miatt volt szükség, a csapat és az oldalhoz tartozó közösség szempontjából egyaránt.

A Patreon különböző témákban ajánl csatornákat, amelyekért a feliratkozók fizethetnek, beleértve a podcastokat, a képregényeket, a fotókat, a videókat, a zenéket, az írásokat és így tovább. Eddig 50 ezer alkotó regisztrált az oldalra, akik 1 millió előfizetőt vonzottak a munkáikhoz a platformon - és a cég információi alapján idén nagyjából 150 millió dollárt kalapoznak össze. A felhasználók a projekt bemutató oldala alapján dönthetnek arról, hogy mekkora összeggel támogatják a tartalomkészítőt egy-egy alkotás létrehozásában vagy a havi megélhetésében. Általában a támogatás összegétől függ az is, hogy az előfizetők mit kapnak érte cserébe, például hozzáférést egyedi tartalmakhoz vagy a nevük megemlítését a videók végén.

A videós és filmes kategóriában például nem ritka az ötezer körüli támogatószám, és egyes alkotók 20-35 ezer dollárt is megkeresnek havonta a platformon keresztül. A rekorder jelenleg a csaknem 19 ezer támogatóval rendelkező Chapo Trap House podcast, amelynek három alkotója több mint 84 ezer dollárt gyűjt be havonta, és csak az 5 dolláros előfizetés után érhető el minden korábbi tartalmuk.

Más rendszerekkel, például a YouTube vagy a Facebook hirdetési bevételekből átadott 55 százalékos részesedésével ellentétben a Patreon egészen nagy arányú, 95 százalékos részesedést ad át a művészeknek a rajongói előfizetésekből, és így fontos alternatívát jelent a tartalomkészítőknek. Ez az összeg sok esetben biztosítja az alkotóknak, hogy a támogatásokból éljenek, és csak a kedvelt tevékenységükre fókuszáljanak. Az 5 százalékos jutalékok a Patreonnak is megfelelő bevételt jelentenek ahhoz, hogy a cég fenn tudja tartani a működését, de a bővüléshez már a tőkebefektetésre volt szükség.

Az újabb tőkét a Patreon saját csapatának bővítésére szeretné fordítani, amely jelenleg 80 főt számlál. Továbbá az oldal a tatalomkészítők körét is bővítené például videósokkal, játékfejlesztőkkel, illusztrátorokkal, zenészekkel és humoristákkal. Az új csatlakozók pedig a cégnek is új bevételi forrást fognak jelenteni, és biztosítják a további egészséges növekedést. Az eddigi adatok szerint a Patreon évente duplázta mind az alkotók, mind az előfizetők számát, és ezt az ütemet igyekszik a jövőben is fenntartani.