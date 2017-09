Nyolcmagos Coffee Lake processzorokon dolgozik az Intel

Nyolcmagos Coffee Lake processzorokat mutathat be jövőre az Intel - közli iparági forrásokra hivatkozva a tajvani BenchLife. Az online magazin információi szerint a processzorok valamikor jövő év második felében jelenhetnek meg, még a frissített mikroarchitektúrát és új gyártástechnológiát bemutató Ice Lake előtt. A vállalat újabb, kissé szokatlan lépését az AMD Ryzen processzorok eddigi sikere motiválhatta, a pár héten belül érkező hatmagos Core i7 modellek vélhetően nem veszik majd fel minden szempontból a versenyt a konkurenciával.

A nyolcmagos mainstream processzorokról első körben az Eurocom árulkodott, amely Tornado F5 notebookjának várható processzortámogatását taglalta a NotebookReview fórumán. Az információ alapvetően nem volt meglepő, hisz arra már egy ideje számítani lehet, hogy a nagyobb tranzisztorsűrűséget lehetővé tevő 10 nanométeres technológiát meglovagolva feljebb csavarja a kategórián belül régóta stagnáló magszámot az Intel. Jelen állás szerint ugyanakkor nem kizárt, hogy ezt hamarabb meglépi a gyártó, amely a még frissebb hírek szerint egyszerűen az október elején érkező Coffee Lake-hez csapna hozzá még két magot, hogy ezzel egyenlítse ki az AMD Ryzen 7 processzorokkal szembeni kvázi utolsó hátrányát.

A fejlemény tükrében ugyanakkor az sem kizárt, hogy a nyolcmagos Coffee Lake csak egy vészforgatókönyv, amit az Intel a következő generációs gyártástechnológia, a 10 nanométer esetleges kihozatali problémái miatt, és/vagy az AMD jövőre érkező új Ryzen processzorai ellen vetne be. Egyik indok sem elrugaszkodott, nem hivatalos információk szerint ugyanis a rekord nagy tranzisztorsűrűséget célzó gyártástechnológiával túl magasra lőtt az Intel, ezért ahogy a 14 nanométer esetében, úgy most is hónapok vagy akár évek kellhetnek ahhoz, hogy nagyobb lapkákat is gazdaságosan lehessen termelni 10 nanométeren.

Eközben az AMD már a második generációs Ryzeneken dolgozik, a finomhangolásnak tekinthető Pinnacle Ridge kódnevű termékek várhatóan a jövő év első felében jelennek meg. A fejlesztésről eddig jóformán semmi biztosat nem tudni, az AMD tehát egyelőre jól titkolózik, ami remélhetőleg nem valamiféle csúszásra vagy problémára vezethető vissza. Korábbi hírek szerint a Pinnacle Ridge elsősorban gyártástechnológiában javít, aminek hála feljebb skálázható majd az egyelőre csak 4 GHz-ig skálázódó órajel. Az emelésre szükség is van, hisz a konkurens Intel küszöbön álló, hatmagos Coffee Lake processzoraival egészen magasra, 4,7 GHz-re emeli a maximális (turbó) órajelet.

Nem lesz átjárhatóság

Utóbbival kapcsolatos hír, hogy az előzetes próbálkozások alapján az azonos tokozás és foglalat ellenére a Skylake és Kaby Lake processzorok nem működnek majd a 300-as lapkakészlettel szerelt, Coffee Lake CPU-khoz tervezett új alaplapokban. Ahogy a HWSW már augusztus elején megírta, az új processzorok sem működnek majd a régebbi, 100-as és 200-as chipsetekkel szállított LGA1151 alaplapokkal, tehát az Intel teljesen elvágja a platformok közötti átjárhatóságot.

Frissítés: Időközben az ugyancsak tajvani, jellemzően megbízható iparági forrásokkal

rendelkező DigiTimes szerint az Intel nagyjából fél évvel eltolta az első 10 nanométeres,

Cannonlake kódnevű processzorok piacra dobását. A magazin szerint vélhetően a vadiúj

gyártástechnológiával vannak gondok, amit az Intel inkább egy a CPU-kénál lényegesen redundánsabb FPGA dizájnnal próbál felfuttatni. A DigiTimes szerint emiatt egyes notebook gyártók inkább kihagyják a Cannonlake-et, helyette pedig egyből a 2018 legvégére, 2019 elejére datált Ice Lake-re fókuszálják át célkeresztjüket.