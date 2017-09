Fizetésbecslőt indított a Stack Overflow

Megjelent a Stack Overflow fizetésbecslő szolgáltatása, amellyel a weblap a fejlesztőket szeretné informálni a munkakereséssel, karrierrel és fizetéssel kapcsolatban - írja a közösség blogja. A bejegyzés hozzáteszi, hogy a tapasztalat szerint a fizetést is tartalmazó álláshirdetések 75 százalékkal több kattintást kapnak az oldalon, mint a fizetési megjelölés nélküliek, és ebből is látszik, hogy a fejlesztőket mennyire érdekli ez az információ.

A kalkulátorral lehet szűrni földrajzi hely, végzettség, szakmai kódolási tapasztalat és technológia szerint - úgy tapasztalták a szakértők, hogy leginkább ezek az összetevők jelzik előre a fizetés nagyságrendjét. A rendszerben megjelenő adatok a Stack Overflow éves fejlesztői kutatásának eredményein alapulnak. Sajnos magyar adatok nem találhatóak, a régiók közül mindössze az Egyesült Államok, Kanada, az Egyesült Királyság, Franciaország és Németország jelenik meg. Ezek az országok a legfontosabbak a Stack Overflow közössége szempontjából, és ezekről a helyekről érkezik az oldalhoz a legtöbb álláshirdetés - írja a közlemény. Néhány nagyobb város kiemelten is szerepel a rendszerben (New York, San Francisco, Seattle, London, Párizs, Berlin, Toronto), ahol az országos átlaghoz képest magasabb fizetés érhető el, viszont jellemzően az életkörülmények fenntartása is többet igényel.

Kevésbé meglepő eredmény, hogy a felsorolt öt ország közül négyben nagyon hasonló fizetési arányok figyelhetőek meg a szakmai tapasztalat szerint. Egyedül Franciaország marad le a sorban a többihez képest, de csak egy hajszállal. A kezdő medián bér jellemzően 25 ezer dollárról indul és 75 ezer dollárnál tetőzik - kivéve az Egyesült Államokban, ahol a medián kezdőbér indul 75 ezer dollárról és a 20 éves tapasztalattal rendelkezők fizetése csaknem eléri a 125 ezer dollárt (a medián az az érték, amely pontosan középen helyezkedik el - a populáció fele ennél többet, másik fele ennél kevesebbet kap).

Munkakörök szerint nagyjából egyformán jól keresnek a DevOps specialisták és az adattudósok. Előbbiek szerepe azért válik egyre fontosabbá, mert a vállalatok a fejlesztési a működési feladatokat igyekeznek egyszerűsíteni és integrálni, hogy a telepítések minél könnyebben és megbízhatóan menjenek - teszi hozzá az Ars Technica. Az adattudósok szerepe pedig a gépi tanulás, az adatbányászat és a vizualizáció miatt kezd egyre fontosabbá válni. E két területen szerzett jártasság mellett szintén komolyan emeli a fizetést, ha a munkavállaló React.js vagy az AWS tapasztalattal rendelkezik.

Meglepő viszont az adatok alapján, hogy a grafikai tervezők és a grafikai programozók szerepelnek a fizetési lista alján, annak ellenére, hogy viszonylag speciális tudással rendelkeznek. Ennek egyik okozója lehet, hogy a játékcégek a híresztelés szerint alulfizetik a munkaerőt - például a Cryteknél már többször hónapokig késtek a fizetések. Másrészt viszont a Stack Overflow egy korábbi kutatási beszámolóban mutatott rá, hogy a legtöbb fiatal pályakezdő ezekben a munkakörökben dolgozik, így ez a tény is eredményezhet alacsony fizetési átlagot.

Még egy érdekesség, hogy a kalkulátor alapján a tanulás és a tapasztalat relatív értéke is kiszámítható, egyes piacokon a középiskolai végzettség 4-5 éves szakmai gyakorlattal, összehasonlítható a 4 éves egyetemi oktatással és a tapasztalat hiányával. Így a felsőoktatás árát figyelembe véve, például az Egyesül Államokban megfontolható az egyetemi képzés kihagyása - mutat rá az Ars Technica.

A fizetésbecslőt tehát egy olyan szolgáltatásnak szánja a Stack Overflow, amellyel mérlegelhető melyik országban mekkora a fizetés, vagy esetleg milyen technológiában érdemes továbbfejlődni a jobb fizetés érdekében. Érdekesség, hogy a készítők a megadott adatok alapján nem csak a becsült mediánt közli, hanem a 25. és 75. centilis értékét is - ez az a két érték, amelynél a munkavállalók negyede illetve háromnegyede keres kevesebbet (értelemszerűen a két érték között pedig a populáció 50 százaléka van). A Stack Overflow statisztikusai szerint ez a három szám sokkal jobban leírja a kereseti lehetőségeket, mint csupán az átlag vagy valamilyen minimum-maximum összegek közlése.

A szervezet a továbbiakban is tervezi a kalkulátor fejlesztését, például újabb országokkal bővítését. Az viszont kétséges, hogy Magyarország lenne a következő célpont, a bejegyzés inkább az indiai fejlesztőket említi. Mindenesetre a rendszerben bárki megadhatja a fizetését anonim módon, amelyet a fejlesztők felhasználnak majd az adatbázis bővítéséhez.