Másodperc alapú számlázásra állítja az EC2-t az Amazon

Jó hírt hozott az Amazon: a cég októbertől pontosít az AWS EC2 és EBS felhős szolgáltatásainak árazásán, amely az óránkénti díjazásról végre másodperc alapúra vált át. A 2006-ban rajtolt EC2 ezzel fontos újítás elé néz, amivel a számlázás terén eddig lemaradásban lévő Amazon előnyhöz is juthat a már jó ideje percalapú díjazással operáló riválisokkal szemben, mint a Microsoft vagy a Google.

A frissen bejelentett konstrukció az On-Demand, Reserved és Spot linuxos instance-okra, vagyis virtuális gépekre vonatkozik majd, illetve hasonlóan másodpercenkénti számlázásra váltanak az EBS-hez tartozó (Elastic Block Storage) kiosztott tárolók is. Ezzel az Amazon EMR (Elastic MapReduce) és az AWS Batch is átvonul az új fizetési opció zászlaja alá. Előbbinél az új node-ok hozzáadása válik így jóval költséghatékonyabbá, de az AWS Batch-nél is magától értetődő az előrelépés, hiszen a batch munkamenetek az ügyfelek jelentős része esetében egyébként is kevesebb mint egy óra alatt futnak le, így végre nekik sem kell majd a teljes 60 percért - avagy 3600 másodpercért - fizetniük.

Az Amazon szerint ugyanakkor nem is a kedvezőbb árazás jelent majd előnyt az új konstrukcióban, hanem az, hogy miután az ügyfeleket már nem köti az órákra kerekített díjazás, nem kell ahhoz optimalizálniuk az EC2-re építő termékeiket, sokkal rugalmasabb felhős környezetben dolgozhatnak. Akárhogy is, a lépés már erősen hiánypótló volt a vállalat részéről, főleg mikor például a Lambda platformjánál már nem is másodperc, hanem tizedmásodperc alapon számláz.

Az új díjazási rendszer az Amazon ígérete szerint hamarosan, október 2-án minden AWS régióban élesedik, és minden linuxos virtuális gépre vonatkozik majd, legyen az frissen indított, vagy már régebb óta futó instance. A konstrukció ugyanakkor egyelőre nem foglalja magába a windowsos gépeket, illetve az egyedi óránkénti árazással dolgozó Linux disztribúcióval dolgozó megoldásokat sem. Igaz a számlázás másodpercalapú, a megkezdett munkamenetekért legkevesebb egy teljes percet ki kell fizetni.