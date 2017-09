Felturbózza a konzolos UWP játékokat a Fall Creators Update

Az Xbox One-t célzó játékfejlesztők is örülhetnek a Microsoft hamarosan érkező Windows Fall Creators Update frissítéscsomagjának, a vállalat ugyanis bejelentette, azzal jóval több hardveres erőforráshoz enged majd hozzáférést.

A frissítéssel a fejlesztők már 5 gigabájt RAM, 6 exkluzív processzormag és a teljes GPU erejével gazdálkodhatnak az UWP alkalmazások készítésekor. A vállalat Windows 10-et és az Xbox One konzolokat is összefogó, univerzális platformjára a Windows Store-ban közzétett, az ID@Xbox programban részt vevő, illetve az Xbox Live Creators Programhoz tartozó játékok is hozzáférnek majd a kibővített erőforrásokhoz.

Korábban az UWP-s címeknek a GPU teljesítményének 45 százalékából kellett gazdálkodniuk, illetve attól függően, hogy hány app és játék futott az adott rendszeren, legfeljebb 2-4 processzormaghoz fértek hozzá - mindezt maximum 1 gigabájt memóriahasználat mellett. A frissítés tehát kifejezetten komoly előrelépést jelent, amelyet minden bizonnyal a fejlesztők is pozitívan fogadnak majd.

A megkötéseket elsősorban az indokolta, hogy a Microsoft az UWP 2015-ös bevezetésekor egy inkább a kis teljesítményigényű alkalmazásokhoz szánt környezetet hozott létre, amelyek egyaránt futnak a platform szárnyai alatt dolgozó Windows 10-es PC-ken, illetve az Xbox One konzolokon is. Természetesen a "teljes értékű" Xbox Live appokra ezek a korlátozások nem vonatkoztak - mostantól azonban, a frissen bejelentett bővítéssel már nagyobb szabású játékok is elérhetők lehetnek a platformon, de az egyszerűbb címek is profitálhatnak az izmosabb hardvererőforrásokból, részletgazdagabb élményt, több funkciót hozhatnak a felhasználóknak. Az új lehetőségeket kihasználó appok közül a vállalat a Bethesdától megismert Fallout Sheltert emeli ki.

A teljesítménynövekedés mellett a fejlesztők egy jóval nagyobb sandboxszal gazdálkodhatnak majd a Dream.Build.Play versenyben is. A mindenki számára nyitott megmérettetésben összesen négy kategóriában lehet UWP-s alkalmazásokkal indulni, az első, 100 ezer dolláros fődíjú osztály az Azure Cloud Services backendet használó játékokat gyűjti össze - minél több szolgáltatást használ egy-egy cím, a Microsoft annál több pontot ígér a csapatnak. Külön kategóriát kaptak a PC játékok, ahol az olyan extrák, mint a Cortana integráció hozhatnak plusz pontokat, ebben az esetben 50 ezer dollár a fődíj. Ugyanennyit kapnak a Mixed Reality platformot és valamelyik ahhoz érkező VR szemüveget célzó játékok fejlesztői, az Xbox One-ra készült címek legjobbja pedig 25 ezer dollárt vihet haza.