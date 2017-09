A Tresorit az év innovációja az IVSZ-nél

Idén sem maradtak elismerés nélkül az év IKT-teljesítményei, az idei évben az IVSZ 4+1 kategóriában osztott ki díjakat. A szokásos az év IKT menedzsere, az év IKT innovációja és a digitális oktatás nagykövete díj mellett év IKT-projektje díj is ott volt a palettán, egy posztumusz különdíjjal egyetemben. A díjátadó helyszíne a Sárváron rendezett, 24. IVSZ MENTA konferencia volt.

Az év IKT-menedzsere Szigetvári József, a szallas.hu ügyvezetője lett; az év IKT innovációja a Tresorité, IKT-projektje a NAV e-SZJA rendszere; a digitális oktatás nagykövete Dr. Jakab László, a BME dékánja. Posztumusz különdíjat kapott a közelmúltban elhunyt Rónai Balázs, az Abesse korábbi vezérigazgatója.

Laufer Tamás, az IVSZ elnöke a díjátadó gálán tartott beszédében elmondta: „Ma azok a cégek sikeresek, akik keresik a változást, célokkal, vízióval rendelkeznek. Az IVSZ is ezeknek a cégeknek tud leginkább segíteni, hiszen új kapukat nyit meg, új ösvényeket vág. Az Ipar 4.0 programok fejlesztésében és kivitelezésében is kulcsszerepünk van, de az oktatási területen sem álltunk meg. A korábbi években kijelöltük az irányt és most dolgozunk azon, hogy meg is valósulhasson az informatikai képzés erősítése és a digitális oktatási módszertanok elterjesztése. Továbbá a BME-n keresztül létrejön a régóta várt IoT kompetencia központ, ami a kis és középvállalkozások kibontakozását hivatott segíteni. De ez is csak néhány példa.”

Az elnök hozzátette, a változások korszakában már nem számít meglepetésnek az sem, hogy az idei Gyurós-díj év informatikai menedzserének pályázóiból 5-ből 4 nem IT vállalattól jelentkezett. Az innovációk is zömében a digitalizációt kritikus eszközként használják.