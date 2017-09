Adatközpontokat céloz 12 terabájtos merevlemezével a WDC

Szállítja legújabb, 12 terabájtos merevlemezeit a Western Digital. A Gold sorozatot gyarapító legnagyobb kapacitású termékek 8 darab, egyenként 1,5 terabájtos lemezzel érkeznek, átviteli sebességük pedig szekvenciális műveletek esetében elérheti a 255 MB/s-ot. A termékek a korábban akvirált HGST fejlesztéseire, egészen pontosan az Ultrastar He12 esetében látott megoldásokra épülnek. Az utóbbihoz viszonyított egyik különbséget a csatoló jelenti, ugyanis a WD Gold modellek csak egyféle, SATA 6 Gbps csatolóval kerülnek forgalomba.

A kiszolgálókhoz tervezett 12 terabájtos modell a PMR (merőleges polarizációt használó rögzítés) technológiát alkalmazza, ennek köszönhető a viszonylag magas átviteli sebesség. Ennek elsősorban írási műveletekben mutatkozik meg az előnye az SMR-hez (Shingled Magnetic Recording) képest, amely ugyan növeli a kapacitássűrűséget, az átviteli sebességet azonban hajlamos jelentősen visszafogni. Az átlapolást alkalmazó SMR technológiával ugyanis a lemezeken elhelyezkedő adatsávok részben átfedésben vannak, nem pedig egyszerűen egymás mellett helyezkednek el. Ezzel körülbelül 25 százalékkal növelhető az adatsűrűség, ugyanakkor mindez az átviteli tempó rovására megy. A fej a sűrűbben elhelyezett, átfedésben lévő sávok miatt egyszerre kettőt ír felül, ebből pedig az egyiket később újra vissza kell írni. Mindez jelentősen csökkenti az elérhető sebességet, ami elsősorban az írási műveleteknél tükröződik.

A PMR-hez társuló héliumos technológia is több előnnyel kecsegtet, a nemesgáz ugyanis a levegőnél alacsonyabb légellenállással bír, így a kisebb belső súrlódás miatt a forgatómotorra alacsonyabb terhelés hárul. Ezzel a lemezek számának maximalizálása, valamint a tárkapacitás növelése mellett nagyjából 20-25 százalékkal mérsékelhető a fogyasztás, ami egy több száz vagy több ezer meghajtót tartalmazó adatközpontos rack esetében akár több száz wattos csökkenést is jelenthet a hagyományos merevlemezekhez viszonyítva. A Western Digital Gold 12 terabájtos tagja ennek hála szekvenciális olvasás közben legfeljebb 7, írás közben 6,9, véletlenszerű műveletek mellett pedig 6,9 wattot vesz fel, az üresjárati érték pedig kereken 5 watt.

Az új modellel egyetlen rack kapacitása elérheti a 2880 terabájtot, ami 440 terabájttal több, mintha 10 terabájtos modellekkel töltenénk fel a tárolót. A feljebb említett HGST rokonnal ellentétben a 12 terabájtos WD Gold modell kiskereskedelmi forgalomban is elérhető lesz, tehát akár egy otthoni NAS-hoz is opció lehet. A termék ajánlott árát pedig nettó 522 dollárra lőtte be a meghajtójára 5 év garanciát vállaló gyártó.

Várhatóan ezzel nem ért véget a Western Digital 2017-es termékesője, a vállalat ugyanis tavaly év végén azt ígérte, hogy az idén érkezik egy 14 terabájtos héliumos modell is, amely a feljebb taglalt, lassabb (írási) sebességet eredményező SMR (Shingled Magnetic Recording) szektorrendezési technológiát alkalmazza.