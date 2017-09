Felsőoktatási intézményekre céloz az SAP

Az SAP Hungary egyik új fejlesztési irányát a felsőoktatási intézmények jelentik, amelynek keretében a meglévő tanulmányi rendszerrel is integrálódó egyetemi template-et dolgozott ki a vállalat - derült ki a 20. SAP Forum Hungary eseményen. A megoldással például nem kell egy új tanár adatait külön rögzíteni a HR modulban és a tanulmányi rendszerben, hanem az integrált rendszer megoldja a felvételt és az összekapcsolást. Többek közt az Eötvös Loránd Tudományegyetem már régóta alkalmazza az SAP szoftvereit, továbbá a Soproni Egyetem, a Budapesti Corvinus Egyetem, a veszprémi Pannon Egyetem és a Szent István Egyetem is nemrégiben vezette be "pár hónap alatt" az új rendszert. A következő években pedig a vállalat még 8-10 felsőoktatási intézményt szeretne átállítani a saját, egyetemek számára kialakított megoldására.

A felhős digitalizáció általában akkor történik, amikor a vállalat üzleti modelljében valamilyen változás következne be, de ez a korábbi informatikai rendszerrel már nem valósítható meg - mondta Ablonczy Balázs, a vállalat ügyvezető igazgatója. Hasonló történt a Pázmány Péter Katolikus Egyetem esetében, amely a megoldás kialakításának alapjaként szolgált. Az egyetem korábbi számviteli rendszere "a jogi változásokat már nem tervezte követni", ezért inkább egy olyan integrált rendszer bevezetése mellett döntöttek, amelynek a pénzügy mellett része a beszerzés, a beruházás és a pályázatkezelés is. Továbbá a fejlesztők hozzá tudják kötni a meglévő rendszereket, úgy mint a Neptun Egységes Tanulmányi Rendszert, a Nexon bérügyviteli rendszert, az Alfresco dokumentumkezelőt, és ezekkel együtt kialakítják az elektronikus banki kapcsolatokat.

A Pázmány Egyetem projektjének szakmai megvalósítása 2017-ben kezdődött a közbeszerzési eljáráson a megvalósítást elnyert T-Systems-szel közösen. A bevezetés két fázisban történik, melynek első része már júliusban lezárult, ennek része volt például a pénzügyi és számviteli, a kontrolling, a beruházás és pályázatkezelés modul, valamint a beszerzési funkciók alapjainak lefektetése. Azonban az SAP-Neptun interface kialakítása már a második fázis része lesz, a beszerzés engedélyezési, illetve workflow folyamatokkal együtt. A megvalósítás során az egyetem és a beszállítók a folyamatokból indultak ki, és külön nagy munkát jelentett a rendszer működéséhez szükséges utasítási és szabályozási eljárások összegyűjtése, olykor elkészítése is.

Az integrált rendszert a Pázmány először a legnagyobb karon, vagyis az Állam és Jogtudományi Karon vezeti be a második fázis októberi lezárulását követően. A távlati cél azonban az lesz, hogy mind a négy karon az új rendszer működjön - mondta el az egyetem projektvezetője.

Az egyetem más miatt is fontos

Nem csak a rendszerek bevezetése, hanem az új munkaerő minél hatékonyabb képzése miatt is fontosak az egyetemek az SAP-nak. "Ha a Professionön rákeresünk az SAP szóra, akkor folyamatosan több mint 700 üres álláshelyet mutat a rendszer." - mutatott rá az ügyvezető. Ennek csak egy része, amelyet kifejezetten a magyar leányvállalat keres, de a cég partnereinek is szüksége van újabb szakértőkre.

Emiatt csatlakozott a vállalat a "Programozd a jövőd" projekthez, amely a felsőoktatásban átadott tudás modernizálását szeretné elérni. A kormányprogram keretében 21 felsőoktatási intézmény, valamint a Red Hat, az Oracle, az SAP, a National Instruments, a Microsoft és a Cisco kötött együttműködési megállapodást a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökséggel (KIFÜ). A cél pedig az, hogy a résztvevő vállalatok "piacképes végzettséget adó informatikai képzési programcsomagokat állítsanak össze és segítsék azok beépíthetőségét a felsőoktatási rendszerbe" - írta a program közleménye.

A vállalatok a projekt keretében ingyenesen bocsátottak az egyetemek rendelkezésére hallgatói és oktatói e-learning tananyagokat, az oktatási intézmények pedig maguk dönthettek arról, hogy ezek közül melyeket alkalmazzák idén szeptembertől. Az SAP ügyvezetője hozzátette, hogy a vállalat által rendelkezésre bocsájtott tananyagok az ABAP programozástól kezdve az adattudós képzésig sok korszerű információt tartalmaznak, amelyek választható tantárgyként jelennének meg 4-5 képzésen. Az SAP abban bízik, hogy részben ezáltal könnyebben találhat a jövőben munkaerőt, illetve a partnerei, ökoszisztémája is.