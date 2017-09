Milyen tartalommal nem kereshető pénz a Facebookon?

Elkezdte egyértelműbbé tenni a Facebook, hogy a tartalomkészítők és a kiadók milyen témájú cikkekkel vagy videókkal nem kereshetnek pénzt a közösségi oldalon a cégek által közzétett Branded Content formában, az Instant Articles oldalakon és az élővideóknál közbeékelődő Ad Break videós hirdetésekkel - áll a cég médiablogján. A bejegyzés szerint már több mint 5 millió hirdető található a Facebookon, akik "biztosnak szeretnék érezni magukat annak irányításában, hogy hol jelennek meg a tartalmaik". Tehát az új monetizációs elvárásokkal a vállalat elsősorban a cégeknek kedvez. Emellett az Audience Network a kiadók saját oldalán és alkalmazásain megjelenő hirdetéseket külön is szabályozza.

Az új monetizációs elvekre a Facebooknak azért is lehetett szüksége, mert a hamarosan megjelenő - az amerikai nézők számára már elérhető - Watch videós oldalon a készítők 55 százalékot kaphatnak a tartalmaikkal elért reklámbevételből, jegyzi meg a TechCrunch. Ez azt is befolyásolhatja, hogy többségében milyen jellegű tartalmak fognak megjelenni a videós csatornákon - mivel a bevételtől a készítők nem szeretnének elesni. A hirdetők pedig a jövőben még nagyobb befolyást kapnak, hogy megtekintsék kik látták a kampányaikat, és milyen tartalmak mellett jelent meg a hirdetésük.

Az Audience Network megjelenési formái a Facebookon kívüli oldalakon

Ahhoz hogy egy facebookos tartalomgyártó pénzt kapjon munkájáért a vállalattól, el kell fogadnia a közösségi irányelveket, a fizetési feltételeket és az oldalakra vonatkozó előírásokat. Ugyanis a jogosultság szerzéséhez az is hozzátartozik, hogy legalább egy hónapja működő Facebook oldallal kell rendelkezni a tartalom feltöltőjének, amellyel bizonyítja, hogy valós személy. Továbbá például az Ad Break hirdetések közzétételéhez meghatározott követőszámmal is kell rendelkezni, és "ez idővel kiterjedhet más funkciókra is" - teszi hozzá a közlemény.

Ha viszont a felhasználók megszegik bármelyik szabályt vagy akár a hirdetők nem tartják érdemesnek a saját reklámjuk megjelenítésére, akkor a vállalat eltávolítja a felületről a hirdetést, és ezt jelzi a tartalom készítőjének is. Ettől függetlenül a tartalom fennmaradhat, ha az egyébként nem sérti a közösségi irányelveket, csak a pénzkereseti lehetőség szűnik meg. Abban az esetben viszont, ha valaki folyamatosan megszegi a monetizációs szabályzatot vagy álhíreket terjeszt, akkor akár tartósan is eleshet a pénzbevételtől.

Nyílt erőszakért és "felnőtt tartalmakért" sem jár pénz

Konkrétan a nem monetizálható tartalmak közé tartozik a gyerekek helytelen viselkedésének megjelenítése, akár erőszakos, szexuális aktusokban, vagy például dohányzás, alkoholfogyasztás közben. Nem lehet bemutatni a valós világ tragédiáira fókuszáló jelenetet, beleértve a halált, áldozatokat, fizikai sérüléseket, még az elővigyázatosság növelése vagy oktatás céljából sem. Az "explicit tartalmak" sem használhatóak, úgy mint a vér, nyitott sebek, testfolyadékok, műtéti beavatkozások és olyan orvosi eljárások, amelyek valamilyen módon sokkolhatják vagy megijeszthetik a nézőt.

Továbbá ebbe a körbe tartoznak a szélsőséges és uszító tartalmak is valamilyen csoport ellen, illetve ezeknek a híreknek a bemutatása és a terrorizmusellenes ábrázolások. Ezenkívül emberek vagy állatok ütlegelésének vagy küzdelmének megjelenítése sem lehetséges, grafikusan túl kifejező játékokon keresztül sem.

Állati erőszak bemutatásával sem lehet pénzt keresni Watch-on

Nem részesülhetnek bevételben továbbá a felnőtt tartalmak, akár nyílt meztelenségről vagy szexuális provokációról van szó. Nem szabad tiltott tevékenységeket, illegális termékek vagy szolgáltatások használatát sem feltüntetni, de a szabályozás külön kitér arra, hogy a dohányzást, alkohol- vagy drogfogyasztást ábrázoló tartalmak sem juthatnak pénzhez. Végül pedig a nyelvhasználatot is keretek közé köti a Facebook, a becsmérelő, egyes csoportokat támadó vagy sértő kifejezések sem maradhatnak.

Egyelőre a szabályozás a videók kapcsán lépett mostantól életbe, de hamarosan kiterjed az Instant Articles oldalakra is. Október végéig a kiadók értesítést fognak kapni arról, hogy alkalmasak-e reklámok megjelenítésére és ezáltal pénzbevételre az Instant Articles oldalakon, a videók Ad Break reklámjain és a közösségi oldalon kívül megjelenő Audience Network hirdetéseken keresztül. Szintén a következő hónapokban a vállalat azt a jelentésformátumot is kidolgozza a hirdetőknek, amely mutatja a reklámok megjelenésének helyét - teszi hozzá a Facebook üzleti blogja. A frissített jelentés kapcsolatban áll a reklámeredmény auditálási folyamatokkal is, amelyek a tavaly kiderült "mérési bakihoz" hasonló problémákat szeretnék kiküszöbölni.

A lépésekkel talán a vállalatnak sikerül elkerülni, amit korábban a Google a YouTube csatornáin elvétett, hogy érthető magyarázat és előzetes figyelmeztetés nélkül kezdte eltávolítani a reklámokat, ezzel kiváltotta a tartalomkészítők és a rajongóik rosszallását. A tartalmi szabályozás azonban a Facebook esetében is felveti egyfajta cenzúra kérdését, mivel valószínűleg a tartalom előállítók inkább olyan videókat és cikkeket fognak készíteni az oldalra, amelyekkel pénzt is lehet keresni.