Októberben Hacktivity!

A szervezők minden évben igyekeznek jó néhány külföldi (sztár)fellépőt elcsábítani, idén Costin Raiu, a Kaspersky Lab fejlesztési és elemzési igazgatója nyitja a sort péntek délelőtti 40 perces keynote-jával, a másnapi nyitóelőadást pedig ugyancsak egy határainkon túlról érkező előadó, a THINKST alapító Haroon Meer tartja. A konferenciára persze nem csak a keynote-ok miatt érdemes elmenni, pénteken és szombaton is két teremben zajlanak majd az előadások, amelyek az IT-biztonság változatos területeit ölelik fel.

A két szakemberen kívül még több külföldi kiválóság érkezik, például Omar Eissa az ERNW elemzője, a Cisco mérnöki minősítésével rendelkező szakember a hálózatautomatizáció kockázatait fogja feszegetni péntek délelőtt. Őt a színházteremben Adrian Vollmer követi, a német SySS GmbH-nál dolgozó szakember az RDP kapcsolat biztonságát helyezi a Seth célkeresztjébe. A tavalyi eseményen is megjelent Travis Goodspeed visszatér, a legendás hardverhacker idén a literate disassembly és a symbol porting témaköreivel kapcsolatos gondolatait osztja meg a hallgatósággal. Szintén izgalmasnak, illetve nem kevésbé relevánsnak ígérkezik Tobias Schrödel prezentációja, amely az IoT biztonságát fogja feszegetni, a szakember az Amazon drónja köré fűzi fel előadását, aminek végére elvileg az is kiderül, hogy reptében feltörhető-e az eszköz.

Természetesen hasonlóan nívós hazai előadók is fellépnek majd a színpadra, érkezik Buherátor, azaz Varga-Perke Bálint is, aki Oracle formok penetrációs teszteléséről fog beszélni. Balázs Zoltán egy kifejezetten izgalmasan hangzó témát vesz górcső alá, a szakember az egyes vállalatok számára igencsak értékes 0-day (nulladik napi) böngésző sebezhetőségeket járja körül. Az előadásból többek között kiderül, hogy a hibákat felfedező szakemberek milyen megoldással biztosíthatnák be maguknak a sebezhetőségek járó jogos, olykor akár több százezer dolláros jutalmat.

Az előadások mellett kerekasztal is lesz, a magyar nyelvű beszélgetés a nyáron kirobbant BKK botrányt járja majd körbe több aspektusból. Itt szó esik a történet technikai, kommunikációs, illetve jogi vonatkozásáról is, a konklúzió pedig a hasonló esetek jövőbeni megelőzését és jobb kezelését igyekszik megválaszolni. Ne feledkezzünk meg az előadásokkal párhuzamos, élő kiscsoportos hackelésekről sem. A Hello Workshopok azoknak a pályakezdőknek szólnak, akik szeretnének megismerkedni az IT-biztonság világával és alapvető készségeket elsajátítani. Összesen hét téma várja a vállalkozó kedvűeket, szintén két teremben.

A teljes program már elérhető a Hacktivity! weboldalán, bárki kedvére böngészhet az előadások és workshopok között. Itt lehet jegyet váltani, egészen október 17. éjfélig. Ha valaki kényelmesen, nem utolsó sorban pedig olcsóbban szeretne bejutni az eseményre, érdemes minél hamarabb megvásárolni a belépőt.