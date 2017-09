A Bain mögé áll az Apple a Toshiba-NAND felvásárlásban

Az Apple is vágna magának egy szeletet a Toshiba-tortából, a Bloomberg értesülései szerint a vállalat már elkezdte az egyeztetéseket, amelyek szerint mintegy 3 milliárd dollárral járulna hozzá a Bain Capital magántőke befektetési alap japán vállalat memóriachip-gyártó részlegére tett ajánlatához. Noha hivatalos megerősítés még nem érkezett a felvásárlásról, lapértesülések arról szólnak, hogy az Apple ajánlatával már sikerült meggyőzni a Toshibát, hogy írjon alá egy egyetértési nyilatkozatot a Bain Capitallal, majd megkezdje a munkát a végleges megállapodás felé. Amennyiben a hírek igazak, az üzlet lezárultával az Apple is részt kap majd a kiszemelt üzletágból, így a cég összes termékéhez szükséges komponens már részben saját forrásból érkezne. A lehetséges akvizíció egyébként a cupertinói cég eddigi legnagyobb felvásárlásával kerülhet holtversenybe, az ugyanis hasonló összeget csengetett ki 2014-ben a Beats Electronicsért.

A gyártó persze nem egyedül száll be az üzletbe, amögött sokan felsorakoztak, beleértve a Japán Fejlesztési Bankot (Development Bank of Japan), amely 2,687 milliárd dollárral járul hozzá a felvásárláshoz. A sorban ott van még a Mitsubishi UFJ Financial Group pénzügyi intézet is, tekintélyes, 4,927 milliárd dollárnak megfelelő jennel, a Bain Capital pedig 3,8 milliárdot dob a kalapba - ugyanennyit pedig a magántőke befektetési alap ajánlatához az SK Hynix is hozzátesz. Korábban a 26 japán vállalatot és a japán kormányt egyesítő nemzeti befektetési alap (Innovation Network Corporation of Japan) is ott volt a potenciális vásárlók között, 2,687 milliárd dollárral, a konzorcium ugyanakkor időközben visszalépett az üzlettől, a keletkezett űrt pedig most az Apple töltheti ki.

A fejlemények a Western Digital orra alá törhetnek borsot, aki maga is nagy erőkkel pályázik a NAND divízióra, a KKR & Co-val karöltve - a csavar a történetben, hogy a WDC maga is az Apple egyik beszállítója. A WDC egyébként korábban már megpróbálta meghiúsítani a tervet (többek között ezért hátrált ki a felvásárlásból a japán konzorcium), miután állítása szerint áldása nélkül a Toshiba nem adhatja el 50,1 százalékos, többségi részesedését. Az amerikai cég ugyanis a SanDisk felvásárolása óta üzleti kapcsolatban áll a Toshibával, amely a SanDiskkel 2010-ben alapított NAND flash tervező és gyártó vegyesvállalatot, aminek kisebbik, 49,9 százalékos része volt a SanDisk kezében, amit végül felvásárolt a WDC. A japán cég a Western Digital beavatkozása miatt több mint egy milliárd dollárra perelte be üzleti partnerét a tranzakció hátráltatásáért.

Az Apple-nek érthető módon kapóra jönne ha sikerülne részt szereznie a NAND részlegből, hiszen az az iPhone-okhoz és más termékeihez is stabil komponensellátást biztosíthat számára, tovább függetlenítve a céget az olyan riválisoktól, mint a Samsung. Jelen állás szerint arra látszik a legnagyobb esély, hogy az immár az Apple-t is tömörítő összefogás jön majd ki győztesen az egyre ádázabb licitharcból, hiszen a Bain Capital vezette csoport ajánlatának júniusban már lényegében zöld utat adott a Toshiba, az üzletnek csak a WDC pere és az Innovation Network Corporation of Japan kihátrálása tett keresztbe.

Hivatalos megerősítés mindenesetre még nincs a megállapodásról, arra ugyanakkor jó esetben már nem kell sokat várni, a Toshiba ugyanis a lehető leghamarabb, legkésőbb márciusig lezárná az üzletet.