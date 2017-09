Az 5G már a spájzban van

Lassan de biztosan araszol a szolgáltatók felé az 5G, az új technológiával az ahhoz szükséges infrastruktúrát fejlesztő gyártók is igyekeznek egyre inkább megbarátkoztatni a vállalatokat. Nincs ez máshogy a ZTE berkeiben sem, amelynek újabb rendszerei bár még a 4G-szóráshoz állnak hadrendbe, már felkészültek az új generációs hálózatokra is. A gyártó napokban rendezett, elsősorban partnereinek szóló rendezvényén beszélt a terület jelenéről és jövőjéről, illetve arra vonatkozó ütemterveiről.

Azok az igények, amelyek az 5G-t életre hívják valószínűleg már senkinek nem jelentenek újdonságot: az egy cellára jutó eszközök igen tempósan növekvő száma, valamint az igény az egyre alacsonyabb késleltetésre és egyre nagyobb sávszélességre is ide tartozik, köszönhetően többek között az olyan feltörekvő technológiáknak, mint a rendkívül precíz és megbízható kommunikációt igénylő önvezető autók. A szabványért felelős iparági testület, a 3GPP ennek megfelelően három fő alkalmazásterületet fektet le az 5G számára, ezek a fejlett mobilos szélessáv vagy eMBB (Enhanced Mobile Broadband, a kiterjedt gépi kommunikáció, azaz mMTC (Massive Machine-Type Communication), illetve a megbízható, alacsony késleltetésű kommunikáció, az URLLC (Ultra Reliable Low Latency Communication).

Ezek gyakorlati bevezetésének első lépéseit a ZTE már megkezdte, a "Pre5G" vagy "5G-ready" néven emlegetett megoldásokkal, amelyek köztes lépcsőfokot jelentenek az jelenleg élő 4G hálózatok és utódaik között - az átállás, ennek megfelelően, ellentétben a 3G-4G váltással, nem egy éles határvonalat jelent, helyette fokozatosan meg végbe. A Pre5G koncepció a 4G hálózatokat hivatott felturbózni, hogy képesek legyenek megfelelni az 5G iránt támasztott igényeknek, mintegy áthidalásként a technológia szélesebb körű támogatásáig.



Ennek a fejlesztésnek az egyik legfontosabb eleme a Massive MIMO – vagy antennamátrix megoldás, amely egy antennamezőben elhelyezett, akár 256 kicsiny antennát tartalmazó rádiós egységgel célzottan veszik fel a kapcsolatot a cellába érkező eszközökkel, például a mobiltelefonokkal, mégpedig úgy, hogy a mozgó ügyfelet a rádiós nyaláb képes követni (a technológia jelenlegi állásánál nagyjából egy lassan mozgó autó sebességével).

Massive MIMO technológiából egyébként mindjárt kétfélével is találkozhatunk a gyártó portfóliójában, abban a frekvenciamegosztásos, vagy FDD (Frequency Division Duplexing), illetve az időmegosztásos, TDD (Time Division Duplexing) MIMO eszközök is ott vannak. Az FDD esetében a rendszer a kimenő és beérkező adatoknak két külön csatornát dedikál, ezzel szemben a TDD egyetlen sávval is megelégszik, amelyen váltják egymást a küldött és fogadott adatok. Utóbbi előnye, amellett, hogy kisebb frekvenciaszeletet használ fel a működéshez, illetve nem kell feltétlenül egyenlő arányban felosztani rajta a le- és feltöltéshez szánt időtartamokat, így például igény szerint nagyobb sávszélesség dedikálható a letöltésnek, illetve kevesebb a számítási feladat, amelyet a rendszernek másodpercenként sokszor el kell végeznie a rádiósugárzás pontos vezérlése érdekében.

A hasonló technológiák többlépcsős bevezetésével a szolgáltatók fokozatosan, és nem utolsó sorban költséghatékonyabb eszköztelepítésekkel térhetnek át az 5G hálózatokra. Ez az átállás pedig már most folyamatban van, a ZTE Pre5G eszközei világszerte már számos operátor hálózatában teljesítenek szolgálatot: a China Mobile például a kínai tartományok 90 százalékában üzemeltet tesztüzemben ilyen eszközöket, a japán Softbank pedig már egy éve élesben használ ZTE Pre5G Massive MiMo rendszereket. De nem kell ilyen messzire menni a tesztüzemek Spanyolországban és Ausztriában is folynak, a Telefonica Grouppal és a H3G-vel együttműködésben.

Hazánkban az 5G tesztek egyébként rövidesen Zalaegerszegen is beindulnak, ahol a jelenleg épülő járműipari tesztpályán a Magyar Telekom támogatásával várhatóan jövőre indul el az új generációs mobilhálózat kísérleti fejlesztése. A pálya az általános járműfejlesztés mellett alkalmas lesz az önvezető autók kommunikációjának tanulmányozására, illetve fejlesztésére, ami az egyik kulcsfontosságú felhasználási területe lesz az 5G-nek a következő évtizedben. A pálya esetében egyébként egy nagyszabású kezdeményezésről van szó, a befektetők szerint a mintegy 40 milliárd forint értékű beruházással világszinten egyedülálló tesztkörnyezet épül.

Persze ahhoz még kell néhány év, hogy a megoldás világszerte kitörjön a tesztfázisból - ugyanakkor éles váltást nem érdemes várni. Az új hálózat bevezetése bár fokozatos, azért nem véletlenszerű. Az átállást a ZTE két fő szakaszra osztja, kezdve a fentebb is említett Pre5G megoldások telepítésével, amelyek egyelőre a 4G hálózatokhoz járulnak hozzá, ide tartoznak az említett Massive MIMO-t alkalmazó új generációs bázisállomások is, amelyek antennarendszerei hardveres módosítás nélkül tudnak majd átállni az 5G üzemre. A fokozatos átállás a második szakaszban kezdődik meg, egyfajta konvergens 4G-5G hálózat kiépülésével, amelyben a két generációt támogató hardverek egymás mellett dolgoznak - ebből pedig fokozatosan kopnak ki a 4G megoldások.

A technológia tehát már világszerte tesztelés alatt áll, Kínában például a China Mobile már jövőre elindítaná kisebb kereskedelmi hálózatok tesztüzemét, de a Japán Docomónál is folynak már a tesztek - az ország a 2020-as nyári olimpiai játékokat már 5G-vel szórná meg. Dél-Koreának ugyanakkor már a 2018-as téli olimpiát megelőzően vannak ilyen tervei, és az Egyesült Államokban is jövőre érkezhetnek az első 5G szolgáltatások, amelyek elindításával kapcsolatos ambíciókat mind az AT&T, mind pedig a Verizon dédelget. Az EU-ban a jelenlegi várakozások szerint a teljes értékű 5G kereskedelmi hálózatok 2020-ban bukkanhatnak fel.