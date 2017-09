Újra kapható lesz jövőre a NES Classic

A tavalyi év egyik legnagyobb sikerének a NES Classic Edition retrókonzol számított, de sokaknak nem jutott belőle, ezért a Nintendo az újrakiadását tervezi jövő nyáron - jelentette be Reggie Fils-Aimé, a cég ügyvezetője a Financial Timesnak adott interjúban. A NES Classic az 1985-ben kiadott, 8 bites Nintendo Entertainment System kicsinyített mása, amelyet harminc játékkal együtt 60 dollárért vásárolhattak meg a leggyorsabb rajongók.

A készletek azonban villámgyorsan kifogytak, a cég idén áprilisban leállította a kereskedelmet - közlésük szerint félév alatt összesen 2,3 millió darab fogyott el. Ezt követően a csalódott rajongók akár több száz dollárért kezdték megvásárolni a konzolt a közösségi piactereken. Egyrészt a Nintendo úgy kommunikálta a helyzetet, hogy a készüléket nem szánta hosszú távon gyártott terméknek, és a gyártással nehézségek adódtak.

"Néhány alkatrész előállításához több időre van szükség, de dolgozunk gyártás növelésén. A nosztalgikus érdeklődésre a termékek iránt egyfajta lehetőségként tekintünk, hogy felkeltsük az érdeklődést a Nintendo Switch rendszer iránt." - mondta Tatsumi Kimishima, a Nintendo igazgatója a március végi pénzügyi negyedéves értékelés kapcsán.

Az már korábban kiderült, hogy a vállalat a SNES Classic Edition megjelentetésével folytatja a nosztalgikus konzolok kiadását. Az eszközhöz a Nintendo két kontrollert csomagolt hozzá és 21 - közte klasszikus és eddig kiadatlan - játékot telepít rá előre, így 80 dollárért lesz kapható szeptember 29-től.

A vállalat jelezte, hogy SNES Classicból eleve jelentősen többet gyárt, hogy elkerülje a korábbi problémákat. Fils-Aimé megjegyezte az interjúban, hogy 80 dollárnál semmiképp nem lesz érdemes többet áldozni erre a játékosoknak az aukciós oldalakon. Az előrendelés az Egyesült Államokban augusztus végén kezdődött, de a vásárlók szintén gyorsan lefoglalták a készleteket, és még technikai problémák is felmerültek a rendeléskor. Ebből arra lehetett következtetni, hogy a SNES Classic megvásárlásával is a NES-hez hasonló problémák lesznek. Az ügyvezető igazgató viszont a Financial Timesban igyekezett tisztázni, hogy ezúttal "drámaian megnövelte" a cég a gyártásmennyiséget, pontos számadatot azonban nem közölt.

Tehát a SNES Classic Edition szeptembertől 29-től 80 dollárért lesz kapható, míg a NES Classic jövő nyártól lehet ismét keresni, de azt egyelőre nem lehet tudni, hogy marad-e 60 dolláros árcédula.