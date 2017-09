Mobilinternettel jön a legújabb Apple Watch

A várva várt nagy iPhone bejelentés mellett az Apple okosórájának is jutott hely a gyártó hagyományos őszi termékleleplezésén: a harmadik generációs Apple Watch külsőre nem sokat változott, belül ugyanakkor tartogat néhány fontos újítást, melyek közül a leglátványosabb, hogy a készülék végre önálló LTE-támogatást kap - de persze a már tavaly is erősen hangsúlyozott fitneszfunkciókért sem kell a szomszédba menni.

Kezdjük a lényeggel: az új okosóra, hivatalos nevén Apple Watch Series 3 a GPS mellett elérhető teljes értékű LTE rádióval, amelyre a készülék automatikusan átvált, ha elveszíti a kapcsolatot a csatlakoztatott iPhone-nal. A készülék érdekessége, hogy az mind az adó, mind pedig a vevő oldalán magát a kijelzőt is antennakomponensként használja. Kivehető SIM-tálcát is hiába keresünk az órán, az eszköz ugyanis az Apple-től már bizonyos iPad modellekből megismert, beépített eSIM-mel rendelkezik, amelyet a választott szolgáltató távolról tud aktiválni. A megoldással az óra ugyanazt a telefonszámot használja, amelyet a hozzá társított iPhone, azzal így a telefon nélkül is változatlanul bonyolíthatók a hívások. Az órából LTE nélküli változat is elérhető lesz, GPS-t ez a modell is tartalmaz.

A kijelző mögött idén a cupertinói óriás legújabb, kétmagos S3 chipje dolgozik - igaz arról a gyártó szokásához híven nem közölt túl sok részletet, mindössze annyit, hogy az "gyorsabb" az elődjénél. A Wi-Fi-Bluetooth lapka is megújult, annak szerepét az Apple saját fejlesztésű W2 chipje tölti be, amely a gyártó ígérete szerint felezi a fogyasztást, méretnövekedés nélkül. Mindezek mellett ez az első Apple Watch modell, amelynél a Siri már a beépített hangszórón keresztül is képes válaszolni.

A sportfunkciók terén a cég nem fogta vissza magát, ami érthető, hiszen a viselhető eszközök ingoványos piacán jelenleg utóbbiak tűnnek az egyik fő hajtóerőnek. Az eszköz, akárcsak a korábbi modell, 50 méterig vízálló, valamint egy új, barometrikus magasságmérőt is kapott, amely már nem csak a GPS-jelre építve határozza meg, hogy hány méterrel a tengerszint felett túrázgatunk, de a relatív emelkedés kiszámításához a légnyomás változását is figyelembe veszi.

A mozgáskövetésre az Apple szoftveroldalon is rágyúrt, frissítette a Heart Rate alkalmazást, amely így papíron legalábbis még pontosabban követi a szívritmust, akár pihenés, akár edzés közben. A pontosság, jobban mondva annak hiánya egyébként általában visszatérő probléma a különböző fitneszkütyüknél, ezen a téren viszont az Apple már az előző modellnél is jól teljesített: a Stanford kutatóinak tesztjében, amely a hasonló termékek méréseinek pontosságát vizsgálta, az Apple órája járt a legközelebb a referenciamérésekhez (legalábbis ami a pulzusszámot illeti). A frissítések a Workout appot sem kerülték el, az egy új HIIT (High Intensity Interval Training) edzésopcióval egészül ki, illetve az úszás során megtett köröket már automatikusan számolja. Az alkalmazás persze a külső fitneszappokkal is összeköthető.

Mindezek a szoftveres újítások a már a csőben lévő watchOS 4 hátán érkeznek, amely a Music appon is csiszol, az automatikusan szinkronizálja a felhasználó kedvenc lejátszási listáit. Az LTE-s modellek pedig a teljes Apple Musichoz is hozzáférést adnak.

Új színekkel a gyártó idén sem marad adós, az ezüst és "space gray" alumínium kivitel mellett egy az új modellek "arany alumínium" házban is elérhetők, a borsos árú Apple Watch Edition verzió pedig sötétszürke kerámiaburkolattal is megvásárolható - és persze új szíjak seregével is készült a gyártó. Az óra továbbra is két méretben, 38 és 42 milliméteres kiadásban kapható, az előrendelések pedig szeptember 15-én rajtolnak, a boltokban pedig egy héttel később tűnnek fel az eszközök. Ami az árakat illeti, az LTE-vel és GPS-szel szerelt Apple Watch Series 3 nettó 399 dollárról indul, a csak GPS-t tartalmazó modellért pedig legkevesebb nettó 329 dollárt kell kicsengetni. Az extravagánsabb anyaghasználattal dolgozó Apple Watch Edition nettó 1299 dollárt kóstál majd, míg az első generációs óra ára a bejelentéssel nettó 249 dollárra olvadt.

Frissebb alma a tévé alá

Az Apple bejelentésén telefonok és órák mellett a legújabb Apple TV set-top boxról is lekerült a lepel, azt a gyártó idén már a trendeknek megfelelően 4K, HDR10, illetve Dolby Vision támogatással látta el, így végre kihasználhatók az eszközzel a felső kategóriás tévék képességei. Az eszközhöz tartozó felhasználói felület is átesett ráncfelvarráson, azt a 4K-hoz is hozzáigazította a cég - és hogy legyen is mit nézni nagy felbontáson, bejelentette, több nagy hollywoodi stúdió is elérhetővé teszi filmjeinek 4K verzióját az iTunes Store-ban, ráadásul aki az utóbbi formában elérhető filmeket korábban HD-ben megvásárolta, automatikusan megkapja a 4K HDR változatot is, plusz költség nélkül (kivéve a Disney filmeket).

A készülékben egyébként 3 gigabájt RAM társaságában a cég A10X processzora zakatol, amely az iPad Próból lehet ismerős. A belső tárhely igény szerint 32 vagy 64 gigabájt lehet, előbbi változatért nettó 179, utóbbiért pedig 199 dollárt kér el a gyártó. Az új Apple TV a cég okosórájához hasonlóan szeptember 15-étől előrendelhető, 22-étől pedig a boltokban is megvásárolható.