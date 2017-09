Sosem volt ilyen olcsó és ilyen drága iPhone

Menetrendszerűen mutatta be legújabb iPhone-jait az Apple, ugyanakkor az idén látott koreográfia eltért az előző pár évben látottaktól, a vállalat egyszerre három új okostelefont leplezett le. Az iPhone 7 leszármazott iPhone 8 és Plus készülékek mellett ugyanis a vadiúj iPhone X formájában egy új zászlóshajó is beúszott a képbe. Utóbbi készülékkel végre komolyabban hozzányúlt a 2014 óta használt formatervhez és készülékfelépítéshez az Apple, az innováció ugyanakkor most is kompromisszumokat kívánt, amelyek levét vélhetőn még egy darabig inni fogják Cupertinóban.

Egy iPhone mind felett

Az új Apple csúcsmobil tehát az iPhone X nevet kapta, utóbbi karaktert pedig a vállalat az OS X-hez hasonlóan római számként, azaz tízként értelmezi. Az elnevezés logikus is meg nem is, hisz a vállalat messze legnagyobb sikerét hozó iPhone idén töltötte be tizedik életévét, nyilvánvalóan innen ered a választás. A kialakult friss palettán végignézve ugyanakkor a régi rivális, egykor ízléstelennek kikáltott Microsoft vitatott nevezéktana juthat eszünkbe, amely hasonló csavarral keresztelte el aktuális legújabb operációs rendszerét Windows 10-re.

A névadásnál ugyanakkor lényegesen fontosabb, hogy mi lapul a karakterek mögött. A legnagyobb érdeklődés természetesen az iPhone X-et övezte, amiről hónapok óta szólnak a különféle híradások. Ezek java végül beigazolódott, az Apple jelentős dizájnváltást eszközölt, ami elsősorban a készüléket szemből nézve kirívó. A panel ugyanis az előlap nagyjából 90 százalékát lefedi, csupán egy pár milliméter széles kávának, illetve a hangszórónak és kameráknak, valamint az egyéb szenzoroknak szorított egy talpalatnyi helyet a cég.

Ahhoz, hogy lássuk ennek előnyeit, érdemes egy pillantást vetni a készülék méreteire. Az iPhone X 143,6 milliméter magas és 70,9 milliméter széles (illetve 7,7 milliméter mély), amelyek közé egy 5,8 hüvelykes képátlójú kijelző sikerült bepréselni. Ezzel szemben az iPhone 8 Plus (illetve 6, 6s, és 7 Plus) esetében az 5,8 százalékkal kisebb, 5,5 hüvelykes képátlóhoz 158,2 milliméteres magasság (+10,2%) és 77,9 milliméteres szélesség (+9,9%) társul, tehát az iPhone X formaterve lényegesen helytakarékosabb, ami valószínűleg érezhetően megkönnyíti a készülék (egykezes) használatát. A teljes képhez természetesen hozzátartozik, hogy az iPhone Plus-ok és az iPhone X képeránya eltér, utóbbiakban egy kvázi tradicionális, 16:9-es panel található, az új zászlóshajóba pedig egy nyurga és szabványosnak jóindulattal sem nevezhető, 16,24:7,5-ös képarányú kijelző került.

Az irány abszolút illeszkedik a 2017-es trendekbe, többek között már a nagy rivális Samsung is igyekezett maximalizálni a kijelző méretét, illetve annak magasságát idén bemutatott Galaxy okostelefonjainál. Pontos összehasonlítások még nincsenek, de szemre úgy fest, hogy az Apple most átugrotta konkurensét a "ki tudja a legkisebb keretet építeni a kijelző köré" versenyben, ráadásul épp a dél-koreai konglomerátum komponensgyártó üzletágának köszönhetően. A kijelzőpanelt ugyanis a Samsung szállítja, ám ennél fontosabb annak típusa, a panel ugyanis az iPhone-ok tíz éves történetében először OLED technológiára épül. A prezentáció során Phil Schiller elmondta, hogy mostanra született olyan minőségű (OLED) panel, amely megfelel vállalata szigorú elvárásainak, a "tradicionális" modellek ugyanis fényerő, színtér, illetve szín pontosság tekintetében is elmaradtak az Apple igényeitől.

Az iPhone X-be épített, Super Retina display fantázianévre keresztelt darab ugyanakkor megfelel a kívánalmaknak. Ezt meglovagolva pedig az Apple máris csavart egy nagyot a felbontáson, ami szintén időszerű volt már. Az OLED panel így egészen pontosan 2436x1125 pixelt rajzol ki, amely 458 ppi-s (pixel per inch) sűrűséget jelent (iPhone Plus: 401 ppi). Az 5,8 hüvelykes kijelző megfelel a HDR10 és a Dolby Vision (erről bővebben korábbi cikkünkben) követelményeinek, illetve szenzorokkal kiegészítve támogatja az iPadekkel bemutatott True Tone technológiát is, azaz a környezeti fény hőmérsékletéhez igazodik a kijelzőpanel érte, elkerülve az esetlegesen zavaró különbségeket. A maximális fényerő a hivatalos specifikációk alapján nem változott, maradt a 625 cd/m2 érték, a kontrasztarányt viszont az OLED használata gyakorlatilag a végtelenbe dobja. A panel típusának cseréje ellenére maradt az iPhone 6s-sel bemutatott 3D Touch, azaz a kijelző ebben az esetben is nyomásérzékeny.

A kijelző térhódításának következménye, hogy 10 év után teljesen eltűnt az iPhone-ok anyajegyének is tekinthető home gomb. Ennek helyét különféle gesztusokkal igyekezett pótolni az Apple, a készülék feloldását például az eddig control center előhívásához használt felfelé húzással lehet elérni, az háttérben "futó" alkalmazások előhívásához hasonlón. Ennek eredményeképp az említett control centert már a képernyő jobb felső sarkából lehet lehúzni. Ez valószínűleg a kisebbik kompromisszum, a home gombbal együtt ugyanis az iPhone 5s-sel debütált ujjlenyomat-olvasónak is lőttek. Az ezzel kapcsolatos korábbi szivárogtatások ugyancsak igazat nyertek, az érzékelőt nem sikerült megbízhatóan beépíteni a kijelző mögé, így maradt a vészforgatókönyv, az arcfelismerés.

Ehhez a kijelző felett található részbe egy infravörös kamerát, egy szintén infra fényvetőt (flood light), egy mélységérzékelős (TrueDepth) kamerát, illetve egy pontháló-projektort is tartalmaz, utóbbi több tízezer, az emberi szem számára láthatatlan ponttal világítja meg a felhasználó arcát, amit a kamera rögzít, majd a processzorba épített feldolgozó valós időben egy komplex, háromdimenziós képet állít össze az információkból. Ez adja a biometrikus azonosítás alapját, amely az Apple ígérete szerint pontosan és gyorsan, akár vaksötétben is működik, nem utolsó sorban pedig biztonságosabb az ujjlenyomat-alapú Touch ID-nál, az emberi arc ugyanis az ujjbegynél bonyolultabb, és így egyedibb azonosító.

Phil Schiller szerint a rendszer 3D nyomtatott maszkokkal sem lehet csak úgy átverni, mi azonban némi szkepticizmussal kíváncsian várjuk, hogy az erre szakosodott szakembereknek sikerül-e fogást találni a fejlesztésen. A referencia gyanánt beszkennelt arcképünket az ujjlenyomathoz hasonlóan a processzorban található bombabiztos széfben, a Secure Enclave-ben tárolja a rendszer, az adatokat pedig a frizura, fejfedő, szemüveg, férfiak esetében pedig az arcszőrzet változásával párhuzamosan, adaptívan tartja naprakészen a Face ID algoritmusa.

Bár a technológiát szokásához híven szinte egekig magasztalta Schiller, az már az első nyilvános bevetésén botlott, amelynek konkrét okát egyelőre nem tudni. Az éles demonstráción egyszerűen nem indul el az azonosítás, ezért a bemutatót végző Craig Federighi, a szoftverfejlesztésért felelős alelnök a tartalék készülék után nyúlt. Ez a Face ID körüli kapkodásról szóló pletykákat erősíti, vélhetően bőven van még mit fejleszteni az arcfelismerésen. Ettől függetlenül kérdéses, hogy a fejlesztés még kiforrottabb formájában is képes lesz-e tökéletesen átvenni a Touch ID helyét. A Face ID ellen szóló talán legnagyobb érv, hogy működése megfelelő optikai rálátást igényel, amelynek hiányában a passcode után kell nyúlni, ez pedig bizonyos esetekben határozottan kényelmetlen(ebb) lehet.

A leendő vásárlóknak apró öröm az ürömben, hogy a Face ID-hoz beépített hardver nem csak a biometrikus azonosításhoz használható, valós idejű (arc)mozgásunkat ugyanis jóformán bármire rá tudja húzni a rendszer, amit Federighi emojikkal demonstrált. A személyre szabott különféle arcokat Animojinak nevezte el az Apple, a lehetőséget pedig vélhetően az app készítők is meglovagolják majd, első körben várhatóan szórakozás témakörben.

Az arcfelismerés, illetve az ahhoz szükséges komponenseknél maradva az Apple kiemelte, hogy immár az előlapi, 7 megapixeles kamerával is lehet jó minőségű önarcképeket készíteni, ugyanis itt is megjelent az iPhone 7-tel bemutatott portré mód, amely szoftver segítségével mesterséges mélységélességet generál úgy, hogy felismeri, majd elkülöníti a tárgyat és a hátteret. A hátoldalon húzódó immár függőleges elrendezésű, méretes kitüremkedésben helyet kapott kamerák is fejlődtek, a szenzorok felbontása ugyan 12 megapixel maradt, de azok mérete és sebessége nőtt, a pixelek mélyebbek lettek, illetve azokra új színfilter került.

A hat elemből álló optikák gyújtótávolságáról az Apple nem beszélt, vélhetően maradt a fix, 28 milliméteres (f/1.8) nagylátószögű és teleobjektívnek titulált 56 milliméteres (f/2.4) lencse. Ezekhez egy négy elemből álló LED villanó, illetve egy-egy optikai képstabilizátor társul, amin állítólag ugyancsak fejlesztett az Apple. A fotózás mellett a videós képességek is javultak, 4K és Full HD felbontás mellett másodpercenként 60 képkockát lehet rögzíteni, lassított, Full HD felbontásban pedig 240 fps-ig lehet felcsavarni az értéket, természetesen a képstabilizátort ebben az esetben is működik.

Az Apple szokás szerint nem vitte túlzásba az iPhone egyik legfontosabb elemét jelentő processzor részletezését - sőt, azt is mondhatjuk, hogy a cég teljesen szándékosan újra sötétben hagyta ennek legfontosabb részleteit. Az A11 Bionic fantázianevű rendszerchipről annyit már tudni, hogy a CPU magok számát tekintve 2+4 egységet számlál, a két nagy, számítási teljesítményre kihegyezett mag 25, a négy kicsi, hatékonyságra fókuszáló mag pedig 70 százalékkal múlja felül az A10 hasonló egységeit. Szükség szerint a 2+4 mag már egyszerre is befogható munkára, az Apple szerint pedig ebben az esetben az A11 Bionic 70 százalékkal múlhatja felül elődjét.

A fejlesztésekből a GPU sem maradhatott ki, amit az Apple az első házon belül készült dizájnnak titulált. A cég és korábbi partnere, az Imagination közötti viszály alapján egyelőre nem tudni, hogy ez pontosan mennyire állja meg a helyét. A vásárlók szempontjából azonban ennél fontosabb, hogy teljesítmény centrikus beállítások mellett 30 százalékkal nőhet a megjelenítési tempó, miközben az A10 teljesítményét az előd grafikus egységének fogyasztása feléből képes megugrani az A11, tehát a hatékonyság óriásit nőtt.

Az A11 Bionicban egy új, minden bizonnyal az alkalmazásprocesszor elnevezésért is felelős, úgynevezett neural engine is bekerült. A kétmagos dizájn másodpercenként 600 milliárd (félpontosságú lebegőpontos?) műveletet hajthat végre, ami az ML-modellek gyors futtatásához szükséges. Az egység többek között az minél gyorsabb arcfelismerésért is felel. A neural engine képességeit (később) vélhetően más területeken is kiaknázza a rendszer, hasonló fejlesztését a konkurens Huawei feladatütemezésre, terheléselosztásra, memóriakiosztásra, gépi látásra, illetve nyelvi fordításhoz is beveti, várhatóan az Apple is ilyen irányokba indul el. A helyi végrehajtásnak további előnye, hogy ahhoz (bizonyos esetekben) nem szükséges adatkapcsolat, ebből pedig az Apple is profitálhat, hisz ily módon csökkenthető adatközpontjainak terhelése.

A vállalat még két egységet emel ki a fejlesztések közül, amelyek közül az egyik az ISP, azaz a képfeldolgozó, amelynek továbbfejlesztésével például gyorsabb és pontosabb lett az autófókusz. Az A11-be integrált fixfunkciós kódoló is az Apple keze munkáját dicséri, a prezentáció során pedig Phil Schiller hangoztatta, hogy ezzel jóformán a komplett lapka dizájnja házon belül készült, tehát 10 év alatt teljesen saját lábára állt a cupertinóiak processzortervező részlege. A gyártás természetesen továbbra is házon kívül történik, az A11 a jelenleg tömeggyártásban elérhető legnagyobb tranzisztorsűrűséget kínáló 10 nanométeres eljárással készül a TSMC tajvani üzemében. A lapka területét egyelőre homály fedi, tranzisztorszámmal azonban eldicsekedett az Apple, amely 4,3 milliárdra rúg, ami egy szintet jelent a GeForce GTX 1060 videokártyán található GP106 GPU 4,4 milliárdos értékével.

Végül, de nem utolsó sorban az töltésről is szó esett. Az Apple itt is törleszti egy régi adósságát, az új készülékek ugyanis a részben üveg hátlapnak hála már vezeték nélkül is tölthetőek. A lépést érdemes összevetni Phil Schiller egyik négy évvel ezelőtti nyilatkozatával, a marketingigazgató korábbi véleménye szerint ugyanis a vezeték nélküli töltők használatához ugyanúgy konnektorra van szükség, mint a hagyományos töltőknek, miközben azoknál kevésbé hordozhatóak - immár klasszikusnak számító 180 fokos fordulat az Apple-nél. "Míg egy Lightning csatlakozóval ellátott USB-s töltő használható a fali aljzatról, a számítógépről vagy épp a repülőgépen, [a vezeték nélküli töltők] csak egy újabb eszközt jelentek, amelyet be kell dugni a konnektorba és a legtöbb esetben csak tovább bonyolítják a folyamatot." - mondta az azóta vélhetően megvilágosodott Schiller még 2012-ben.

Talán még ennél is jobb hír, hogy a cég ehhez egy nyílt iparági szabványt, a Qi-t (ejtsd: csí) választotta. Ez azért is üdvözlendő, mert így az iPhone tulajdonosok nem lesznek az Apple (jellemzően drága) kiegészítőire utalva, illetve az elmúlt pár évben a Qi-t támogató eszközök egész sora került piacra, amelyekből egyet már a HWSW is kipróbált. A szabvány egyébként az iPhone-ba építés után várhatóan szárnyalásnak indul, és jöhet a töltőpadok terjedése a kávézókban, autókban és íróasztalokon is - ebből pedig az androidos oldal is ugyanúgy profitálhat majd.

A kompatibilis töltőkre tehát már biztosan nem kell várni, azonban az Apple szokásához híven nem elégedett meg teljesen a Qi képességeivel, így azt kvázi kiegészítve egy saját, AirPower névre keresztelt töltőt is piacra dob. Az eszközzel a vezeték nélküli töltést támogató iPhone mellé az Apple Watch, illetve az AirPods fülhallgató is felfér, tehát egy időben az összes zsebben, csuklón, vagy fülben hordott Apple termék akkumulátorát fel lehet tölteni, kábelek csatlakoztatása nélkül. Ez nem elhanyagolható problémát old meg, egy utazó Apple-felhasználó a három eszközhöz már nem kell három külön töltőt is bepakoljon.

Aki mégis a vezetéket preferálná, annak jó hír lehet, hogy végre a gyorstöltés is támogatott, amihez az Apple szintén nem saját, zárt fejlesztést, hanem az USB-C szabványban foglalt megoldást implementálta. A cég egyébként ehhez kapcsolódóan az iPhone X üzemidejére is kitért, miszerint a készülék egy teljes töltéssel 2 órával tovább húzza, mint az iPhone 7. Az ugyanakkor nem teljesen világos, hogy itt a 4,7-es vagy az 5,5-ös modellhez viszonyított-e az Apple, előbbi esetben ugyanis meglehetősen halványnak tűnik az üzemidő.

Az iPhone 7-hez hasonlóan az iPhone X is IP67-es besorolást kapott, így a készülék por ellen teljesen védett, víz alatt pedig korlátozott ideig működik, elvileg 1 méter mélységben fél órát bírhat ki. Az Apple kiemelte még az LTE Advanced támogatást, azonban egyelőre nem tudni, hogy pontosan milyen rádiós modem került a telefonokba, illetve az milyen letöltési és feltöltési sebességre képes. Arról sincs hír, hogy maradt-e a két beszállítós, Qualcomm-Intel modell, amennyiben pedig igen, ez jelent-e bármiféle korlátozást vagy megkülönböztetést az amerikai és európai modellek között. Ezzel szemben a Bluetooth támogatást illetően világosan fogalmazott a cég, az iPhone X támogatja az aktuális legújabb, 5.0-s szabványt.

A megújult dizájnért, a méretes OLED kijelzőért, az arcfelismerésért, a fejlett kamerás megoldásokért, a bivalyerős processzorért, valamint néhány régi adósságának törlesztéséért cserébe azonban most még mélyebben nyúlna a vásárlók zsebeibe az Apple. Az ezüst és asztroszürke színben érkező iPhone X hivatalos indulóárát ugyanis bruttó 380 000 forintra lőtte be a cég, a négyszer nagyobb, 256 gigabájtos háttértárral érkező abszolút csúcsmodellért pedig még ennél is többet, bruttó 437 000 forintot kér majd az Apple, de csak október végétől. A pletykák tehát itt is beigazolódtak, az előrendelés ugyanis tetemes késéssel, csak másfél hónap múlva, egészen pontosan október 27-én indul, az első készülékeket pedig egy héttel ezt követően kezdi kiszállítani a cég.

Az iPhone 7s 8 is megérkezett

A jubileumi iPhone X mellé két fegyverhordozót is bemutatott az Apple, az iPhone 8 és 8 Plus a tavaly bemutatott iPhone 7 modellek közvetlen utódjainak tekinthető. Ennek megfelelően tovább él az immáron három éves, pazarló, szappan formaterv, mivel a készülék dizájnja szinte teljesen megegyezik a ma már ergonomikusnak némi jóindulattal sem nevezhető iPhone 6, 6s, illetve 7 készülékekével. Ezzel szemben ismét változott az elérhető festések sora, nem feltétlenül jó irányba, az ujjlenyomat mágnesként is emlegetett kozmoszfekete, és a (matt) fekete ugyanis eltűnt, helyükre egy asztorszürke szín érkezett a módosított arany, és az ezüst mellé.

A formatervhez hasonlóan a kijelzőhöz sem nyúlt az Apple, tehát maradt az IPS LCD panel, és a még iPhone 6-tal bevezetett felbontások. Ez alatt megmaradt a home gomb és vele együtt a jól bevált ujjlenyomat olvasó, így Face ID-hez kapcsolódó bármilyen fejlesztést itt ne keressünk. Ezzel szemben a hátlapi kamerás fejlesztések egy részét az iPhone 8 is megkapta, azaz a szenzorok felbontása 12 megapixel maradt, de azok mérete és sebessége nőtt, a pixelek mélyebbek lettek, illetve azokra új színfilter került.

A hat elemből álló optikák gyújtótávolságáról az Apple nem változott, a Plus modellek esetében maradt a fix, 28 milliméteres (f/1.8) nagylátószögű és teleobjektívnek titulált 56 milliméteres (f/2.8) lencse. Ezekhez egy négy elemből álló LED villanó, illetve optikai képstabilizátor társul, amin állítólag ugyancsak fejlesztett az Apple. A fotózás mellett a videós képességek is javultak, 4K és Full HD felbontás mellett másodpercenként 60 képkockát lehet rögzíteni, lassított, Full HD felbontásban pedig 240 fps-ig lehet felcsavarni az értéket, természetesen a képstabilizátort ebben az esetben is működik.

A vadiúj Apple A11 Bionic az iPhone 8 készülékekbe is bekerült, ezzel együtt pedig az LTE modem és a Bluetooth is frissült az iPhone X szintjének megfelelően. Üdvös, hogy az elődtől várt vezeték nélküli, illetve vezetékes gyorstöltés innen sem maradt ki, mindkettő az iPhone X-nél ecsetelt módon működik, köszönhetően az üveg hátlapnak. Az IP67-es besorolás természetesen megmaradt, így az iPhone 7-hez és az X-hez hasonlóan az iPhone 8 készülékek is teljesen védettek por ellen, víz alatt pedig korlátozott ideig működnek, elvileg 1 méter mélységben fél órát bírnak ki.

Az iPhone 7s 8 újításai ezzel nagyjából véget is értek, a nyúlfarknyi lista fényében pedig bármilyen túlzás nélkül kijelenthető, hogy az egy egész verziónyi ugrás még az iPhone 7 esetében is indokoltabb volt, sőt, az Apple-nek a felsorolt funkciókat már tavaly illett volna bemutatnia. A vállalat azonban vélhetően az iPhone X miatt inkább kettévágta a fejlesztéseket tartalmazó, összevonva sem túl hosszú listát, hogy az egyes funkciókat a jubileumi készülék érkezéséig két iPhone-ban süthesse el.

Az iPhone 8 elnevezést tehát abszolút semmilyen érdemi fejlesztés nem indokolja, ugyanakkor a vállalat döntése valahol érhető, marketing szempontból furcsán vette volna ki magát a tízes számot jelképező iPhone mellett a 7s jelölés. Az elnevezés ellenére a készüléknek lehetnek előnyei, az például biztos, hogy az iPhone 8 az X-nél egy lényegesen kiforrottabb termék, nem utolsó sorban pedig számottevően olcsóbb is. A 64 gigabájtos "sima" 8-ért ugyanis bruttó 265 000, a 256 gigabájtos modellért pedig 322 000 forintot kér az Apple, hasonló kapacitású Plus modellek pedig rendre bruttó 304 000, illetve 361 000 forintba kerülnek. A készülékek előrendelése pénteken indul, szállításukat pedig egy héttel később kezdi az Apple.

A három új iPhone ellenére az előző két évben bemutatott modellek forgalmazása sem áll le, az iPhone SE, az iPhone 6s, illetve az iPhone 7 készülékek a termékkínálatot bonyolítva alacsonyabb árcédulák mellett a piacon maradnak. Ennek értelmében a 4 hüvelykes iPhone SE hivatalos kezdőára bruttó 130 000 forintra mérséklődött, így idén nem csak a felfelé, de lefelé is rekordot döntenek az iPhone-árak: ilyen olcsón még sosem kínált új telefont a vállalat. A két éves iPhone 6s már 169 000 forinttól elérhető, a tavaly szeptemberben bemutatott iPhone 7 pedig 208 000 forinttól vihető haza.