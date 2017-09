Adatvédelmi hatóság bírságolja a Facebookot

Nagyon fontos ügyben kapott (egyelőre jelképes összegű) bírságot a Facebook: a spanyol adatvédelmi hatóság úgy ítélte meg, hogy a cég nem informálja megfelelően a felhasználókat az adatgyűjtési gyakorlatáról, ez pedig sérti a hatályos adatvédelmi normákat. Ami a hatóságnál most kiverte a biztosítékot az a Facebook követési gyakorlata volt: a vállalat ugyanis nem csak saját oldalán, hanem külső oldalakon is folyamatosan követi az egyes felhasználókat, még akkor is, ha egyébként a szolgáltatásból kijelentkeznek vagy egyáltalán nem is használják azt.

A spanyol hatóság szerint erre a Facebooknak lenne lehetősége, egy komoly feltétellel: ha erről a felhasználókat informálja és a gyakorlathoz beleegyezést szerez. A döntés szerint azonban "a Facebook adatvédelmi elvei általános és homályos fogalmakat tartalmaznak" - idézi a Politico.eu. További komoly problémának számít, hogy az adatokat a Facebook akár 17 hónapig is megőrzi, még abban az esetben is, ha az adatokat a felhasználó eltávolítja a profiljáról, vagy épp teljesen törli a fiókját.

A Facebook válaszában leszögezte, hogy egyáltalán nem ért egyet a spanyol hatóságok döntésével és fellebbezni fog. "A felhasználók választhatják meg, hogy mely információikat osztják meg másokkal a profiljukon keresztül" - mondta Sally Aldous, a cég szóvivője.

Nem ez az első büntetés, amit a Facebook Európában összeszed, májusban a francia adatvédelmi hatóság szabta ki a maximális, 150 ezer eurós büntetést a cégre. Ott hasonló problémák merültek fel a cég gyakorlatával kapcsolatban. Az összefüggés nem véletlen, a spanyol, a francia, a holland és a belga, illetve a német hatóságok egymással együttműködésben kezdtek vizsgálódni a cég ellen, amit első körben a franciák zártak le.

Ez csak a kezdet

Lassan őrölnek az európai hatóságok malmai, de ha egy cég a célkeresztbe kerül, akkor meglehetősen nehezen engedik el - általában csak a vitatott üzleti gyakorlat megszüntetése jelent kiutat. Ezért hiába kerekítési hiba a Facebook könyvelésében a most kiszabott büntetés, ha a cég nem változtat gyakorlatán, egyre sűrűbben jöhetnek a hasonló döntések, immár egyre magasabb összegekről. És ne felejtsük el, hogy hamarosan élesedik az EU-s csodafegyver, a GDPR csomag, amely már szabad szemmel is jól látható bírságokat tesz lehetővé: egy-egy ügyben akár a cég globális éves forgalmának 2-4 százalékára is rúghat a bírság - ez a Facebook esetében jelenleg 500 millió és 1,1 milliárd dollár közötti tételt jelentene.