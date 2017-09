Digitalizáció a kulcsszó az SAP magyar leányánál

Még mindig a digitalizációtól és a felhő alapú rendszerek bevezetésétől remélik a vállalatok a bevételnövekedést, köztük az SAP tervei is erre a területre irányulnak. Tavaly 28,5 milliárd forintos árbevételt ért el a magyar leányvállalat, ami 20 százalékkal több a megelőző, azaz 2015-ös évhez képest - mondta el Ablonczy Balázs ügyvezető igazgató a 20. SAP Forum Hungary eseményen. A teljes árbevételen osztozik közel fele-fele arányban az exporttevékenység és a hazai bevétel. Az ügyvezető a jövővel szemben is bizakodó, az eddigi eredmények ismeretében a növekedés várhatóan idén is két számjegyű lesz. A távlati cél pedig még ennél inkább is ambiciózusabb, az SAP Hungary a következő néhány évben szeretne felkerülni a kétszáz legnagyobb hazai vállalatot tartalmazó listára a mostani nagyjából 350. helyről.

Ennek egyik fontos tényezője a felhős és az ennek részeként is tekinthető, a digitalizációs területen elért eredmény lehet. Maga a digitalizáció az SAP értelmezésében hasonlít más vállalatok megközelítéséhez, mely szerint az üzleti folyamatokat egy egységes informatikai rendszeren keresztül szolgálják ki - az egésznek a vállalat szerint természetesen egy központi ERP mag köré kell épülnie. Az átalakulás pedig egy olyan dinamikus folyamat, amely Magyarországon is jellemző, tipikusan abban az esetben, mikor egy cég az üzleti modelljét szeretné átalakítani, de azt a korábbi rendszer már nem tudja kiszolgálni.

Ablonczy Balázs, az SAP Hungary ügyvezető igazgatója

Először hazánkban a MOL kezdte el átalakítani HR rendszereit felhő alapúra négy évvel ezelőtt, vagyis a megoldás terjedése jóval később indult mint az Egyesült Államokban. "Azóta pedig már nincs olyan nagyvállalat, amely ne használná valamennyire a felhős megoldásokat." - fogalmazta meg Ablonczy. Az ügyvezető meglátása szerint Magyarországon a közlekedési szektor mondható egészen innovatívnak. A Magyar Államvasutak két évvel ezelőtt egy infrastruktúra karbantartó rendszert indított el, és ennek keretében cserélte le a korábbi megoldását SAP alapúra. Annak a felmérését, hogy hol vannak a váltók, sorompók egy térképes felületen szerette volna megjeleníteni - az eszközök rögtön nyilvántartásba kerülnek, de a beszerzést is ezen keresztül intézi a MÁV. Hasonló módon a Waberer's háromezer kamion hosszútávú menedzselését oldotta meg az SAP-val közösen, beleértve a futás optimalizálását, a karbantartás nyilvántartását és a sofőrök munkaidő beosztását.

Emellett jelentős részben állami tulajdonú vállalatoknak is segít az SAP a felhőbe kapcsolódni. Ezt a tevékenységet támogatja a Közbeszerzési Ellátási Főigazgatóságnál (KEF) elnyert keretszerződési pályázat, amelynek keretében a közbeszerzési kötelezettek megoldásokat tudnak vásárolni az SAP-tól. Egy másik keretmegállapodás részeként pedig további öt vállalat végezhet SAP bevezetéseket.

Kevésbé népszerű a KKV-knál

Kevésbé sikeres az SAP a KKV-k körében, ahol a 20 százalék körüli növekedési szintet tartja. Pozitívum, hogy a kis- és középvállalatoknak kínált SAP Business One is már HANA platformon fut, így hatékonyabb működést tud elérni. Azonban az uniós feltételek túl szigorúak az erre vonatkozó pályázattal kapcsolatban, ezért a kis cégek kevésbé választják ezt a megoldást - indokolta az ügyvezető igazgató.

Továbbá a KKV-k kapcsán emelte ki Ablonczy Balázs az öt éve 4,3 milliárd dollárért felvásárolt, szintén felhő alapú Ariba beszerzőszoftvert, amelyen "több mint 3 millió vállalat van fenn" és "közel kétszer nagyobb forgalmat bonyolít, mint az Alibaba, az Amazon és az eBay együttvéve". A szolgáltatáson keresztül például az egyik vállalat feltölti az igényt, hogy mit szeretne bevezetni, majd választhat a jelentkező partnerek ajánlataiból. A megoldást nyújtó cégek pedig minden profiljukba eső beszerzési igényre megkapják a felhívást, és így tudnak ajánlatot tenni. Mivel az Ariba felhő alapú, ezért bármelyik magyar KKV igénybe veheti itthonról is.

Egyre több hazai SuccessFactors bevezetés

Egy másik korábbi SAP-s felvásárlás, a SuccessFactors humántőke-menedzsment szoftver hazai bevezetésének tapasztalatairól külön szekció szólt a konferencián. Az SAP Hungary ügyvezetőjének megfogalmazása szerint ez a legjobb megoldás a szenzitív adatokat nem érintő, tehát nem pénzügyi területeken. Így ez az egyik olyan termék, amely az egyre kisebb erőforrásokkal rendelkező HR-esek körében egyre népszerűbb. Eddig 48 millió felhasználóval rendelkezik globálisan, hetven külföldi központú cég vezette már be Magyarországon, továbbá az új projektek közé tartozik az MVM, Bonafarm, TDK Epcos és az ENKSZ-Főgáz is.

A szombathelyi TDK senior projektmenedzserétől és a BCS tanácsadócég képviselőjétől külön előadást hallhattunk arról, mit tekintettek kritikus pontoknak a SuccessFactors bevezetésekor. Ezek alapján még mindig gondot jelent a magyar cégeknek a felhő alapú adattárolás vagy éppen a régi adatok migrálásától való eltekintés. Ezek a gyakorlatba azonban kevésbé jelentettek problémát, viszont például a fizikai munkások regisztrációja a toborzófelületen továbbra is kérdéses pont. A HR folyamatok digitalizációja miatt már nincs papír alapú jelentkezés, de a fizikai munkásnak jelentkezők nem feltétlenül rendelkeznek email címmel, interneteléréssel, illetve az információk megadása is gondot okozhat az internetes felületen.

Bár a digitalizációnak még láthatóak a problémái, de az SAP elkötelezett ezen a területen. "Húsz évvel ezelőtt az SAP-t csak a nagyvállalati irányítási rendszereiről ismertük, mára ez megváltozott." - jelentette ki Ablonczy. Három évvel ezelőtt egy erős felhős irányú stratégiaváltás történt, és azóta a vállalat "cloud company"-nak nevezi magát. A magyar leányvállalat igyekszik a változásokból kivenni a részét, hazánkban dolgozik például a globális jelentőségű HR felhőtámogató központ, és már van mesterséges intelligencia-gépi tanulással foglalkozó egység is. A fejlesztési területen folyamatos a létszámbővülés. Ennek is köszönhető, hogy a hazai SAP-nál már több mint ezer fő dolgozik.