Frissült a Dell tank-tabletje

Frissítette masszív terep-tabletjét a Dell, amelyet kimondottan zord körülmények között, terepen dolgozó felhasználók számára tervezett a cég. Az új tablet a Latitude 7212 Rugged Extreme Tablet névre hallgat, a fő beviteli eszközt pedig a 11,6 hüvelykes, 1080p felbontású érintőkijelző jelenti (amely persze a kesztyűs érintést is támogatja). A kijelző mögött választható Skylake és Kaby Lake ("hatodik" és "hetedik" Core generációs) Intel chipek találhatóak, az operatív tár mérete pedig 8 vagy 16 gigabájt lehet.

A csavar a történetben, hogy a tablet igény esetén Windows 7-tel is rendelhető, ami bizonyos szervezetek (rendvédelmi szervek, nagyvállalati-ipari felhasználók) számára nagyon fontos. Ehhez szükséges a Skylake chipek bevetése, a frissebb Kaby Lake ugyanis hivatalosan már kizárólag Windows 10-et hajlandó futtatni, a korábbi operációs rendszerektől a Microsoft megtagadja a biztonsági frissítéseket ezen a hardveren.

Az előző kiadáshoz képest elsősorban a CPU-k jelentik az újdonságot, a 2015-ös verzió még harmatos teljesítményű Core M chipekkel rajtolt. Úgy tűnik a teljesítménnyel nem volt elégedett a gyártó, így az idei verzióban már az U sorozatú processzorok köré építette a gépet. A kültéri felhasználásnak megfelelően a tablet vezetéknélküli kommunikációban is kiválóan teljesít, az alapmodellben is található ac-s Wi-Fi, Bluetooth 4.2 és LTE-modem (Snapdragon X7), de ez igény szerint tovább is bővíthető (például GPS-modullal).

Masszív kiegészítőkkel

A tablet köré jól illeszkedő kiegészítőket fejlesztett a Dell. Így a felcsatolható billentyűzet hasonlóan masszív védelmet élvez, mint maga a tablet, de dokkoló-tartó, sőt töltő is elérhető különösen védett kivitelben, így a terepen dolgozók egy egész felszerelést vihetnek majd magukkal.

A Rugged Extreme Tablet lényege persze ez, az extrém ellenálló kialakítás. A Dell a MIL-STD-810G katonai szabványnak megfelelő házat épített a gép köré, amely szélsőséges hőmérsékleti, vibrációs, por, ütés és számos egyéb behatás ellen képes megvédeni a tabletet. Ehhez képest az új modell meglepően könnyűre sikerült, tömege mindössze 1,27 kilogramm, ami cirka duplája a hasonló méretű iPad Prónak (713 gramm), de még bőven a hordozható kategóriába tartozik. A könnyűség nem véletlen, az idei generációnál ez egy fontos fejlesztési cél volt, az elődhöz képest sikerült is 27 százalékkal csökkenteni az értéket.

A tablet már megvásárolható a Dell disztribútoroknál, egyelőre az amerikai ár ismert, az induló összeg nettó 1900 dollár.