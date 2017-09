Okosóra-cunamival lendítené fel platformját a Google

Nagyszabású rohammal lehelne új életet a döglődő Android Wear platformba a Google, a vállalat bejelentése szerint idén év végéig okosórák egész áradata érkezik majd a szoftverrel a fedélzetén. A Google blogposztjában több mint húsz új modellről beszél, amelyek fejlesztéséhez a cég számos vállalattal összeállt, az ismert készülékgyártóktól, a divatcégeken át a hagyományos óragyártókig.

A keresőóriás partnerei között ott van a Diesel, az Emporio Armani, a Fossil, a Hugo Boss, de a Tag Heuer, a Montblanc és a Casio nevével fémjelzett okosórák is a csőben vannak - mindezek mellett persze a területen már ismert gyártók, mint a Huawei vagy ZTE sem maradnak ki a hullámból. A Google az óraáradattal a lehető legszélesebb vásárlóközönségre próbál lőni, az együttműködő gyártóktól ezért a legkülönbözőbb külsőkkel érkeznek órák, azok között egyaránt akadnak kifejezetten divatkiegészítőnek szánt modellek és sportosabb külsejű eszközök is.

A készülékek természetesen Android Wear 2.0-val jönnek, a platform második verziója már februárban bemutatkozott két LG okosórán, azzal végre a Play Store is eljutott az eszközökre, vele pedig az önálló appok, amelyek a csatlakoztatott telefon nélkül is teljes értékű funkcionalitást kaptak. Mindezek mellett a kerek kijelzőkhöz is jobban hozzáigazította a felületet a Google, ami különösen fontos, hiszen az új eresztés túlnyomórészt már ilyen számlapokkal dolgozik. Ezen felül az Android Pay is megbarátkozott NFC-t támogató modellekkel, behozva a lemaradást az Apple és a Samsung okosórás platformjával, illetve az Android Wear 2.0-t futtató eszközökön már a Google Assistant is ott figyel. A Google virtuális asszisztensének jól is jön, hogy egyre több hardveren lehet ott, ha tartani akarja a versenyt a piacot uraló Amazon Alexával, amely ráadásul elképesztő robbanás előtt áll, miután a cég bejelentette, összebútorozik a Microsoft saját megoldásával, a Cortanával.

Az új okosórák mögött álló cégek a platform nyújtotta lehetőségek mellett saját funkciókkal is igyekeznek megkülönböztetni termékeiket. Ilyen például a Michael Kors egészen terebélyes okosóra-kollekciójához kiadott My Social alkalmazása, amely a virtuális számlap hátterét az Instagramról vagy Facebookról behúzott fotókkal egészíti ki, vagy épp a Louis Vuitton Tambour Horizonján elérhető LV Guide, illetve My Flight alkalmazásai, amelyek az utazások során gyűjtik össze egyebek mellett a repülő indulására, és a megcélzott reptéri kapukra vonatkozó adatokat.

Louis Vuitton Tambour Horizon

Az érkező termékek ára egészen széles skálán mozog, a ZTE Quartz modellje például már 200 dollár környékén beszerezhető, míg az olyan luxuskészülékek árcédulája, mint a TAG Heuer Connected Modular 45, akár 6100 euróig is feltornázható - utóbbi modellnél a készülékház, illetve a szíj anyaghasználata és színei a cég weboldalán testreszabhatók, a vaskos összegért pedig már gyémántberakás is jár.

Androidos okosórákból eddig sem volt hiány, a platform ugyanakkor okostelefonon hiába a legnépszerűbb, a csuklókon eddig nem igazán tudta megvetni a lábát. A viselhető eszközök piacát (júniusi állás szerint) továbbra is a rendkívül olcsó okoskarperecekre építő Xiaomi vezeti, nyomában a jóval borsosabb árakkal dolgozó Apple-lel. A bronzérem a sportkiegészítőiről ismert Fitbité, az okosóráit saját, Tizen rendszerével szerelő Samsung pedig a negyedik helyen áll, az ötödik hely pedig az ugyancsak sportfókuszú Garminé.

A Google platformjának tehát még az első ötbe sem sikerült bejutnia az elmúlt években, annak dacára, hogy mára rengeteg gyártó állt be a rendszer mögé, a legkülönbözőbb iparágakból. Az Android Weart futtató okosórákat leggyakrabban talán az akkus üzemidő miatt érik kritikák, és bár külsőre az eszközök elképesztően sokat fejlődtek az elmúlt két-három évben, a készülékházak sokaknak még így is túl vaskosak - persze a vékonyítás jellemzően ismét az üzemidő rovására megy.

ZTE Quartz

Nem egyértelmű tehát, hogy a húsznál több új modell szelet fog-e az Android Wear vitorlájába, a divatos külső, netán az új funkciók, mint a Google Assistant meg tudja-e győzni a vásárlókat, hogy van helye az eszközöknek a karácsonyfa alatt - mindenesetre valószínű, hogy aki eddig nem találta érdekesnek a platformot, vagy épp általában az okosórákat, az a mostani ünnepi szezonban sem fog rájuk vadászni.