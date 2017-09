Indul a Google Drive új vállalati asztali alkalmazása

Hamarosan minden G Suite előfizető hozzáférhet a Drive File Stream asztali alkalmazáshoz, amellyel a fájlokat nem kell letölteni, mivel a rendszer automatikusan streamelni kezdi azokat a felhasználók igényei alapján - ezzel a megoldással a Google alacsonyabb szinkronizálási időt és kevesebb felélt helyi tárhelyet ígér. A szolgáltatás érkezését a vállalat márciusban jelentette be, de eddig csak a korai hozzáférési programban lehetett kipróbálni. A legfrissebb bejelentés szerint a Drive File Stream szeptember 26-ig fog megjelenni mindenkinél, és a funkciók akkortól lépnek működésbe.

Az új megoldás kiváltja a jelenlegi Google Drive for Mac és PC asztali alkalmazást, amelyet a cég még december 11-ig fog támogatni, de jövő év március 12-én teljesen megszünteti. Ennyi időt kaptak tehát a vállalatok, hogy áttérjenek valamelyik új szinkronizáló szolgáltatásra - a konzumer közönségnek szánt hasonló funkciókat ígérő Backup and Syncre vagy pedig az üzleti felhasználásra tervezett Drive File Streamre. A konzumer fókuszú változat júliusban élesedett, de akkor azt kérte a Google a vállalati felhasználóktól, hogy ne térjenek rá át, mert a céges megoldás is hamarosan érkezik - végül erre most került sor.

Mindkét megoldás lényege, hogy a felhasználó által hozzáférhető dokumentumok folyamatosan mentődnek a My Drive mappában. A Drive File Stream használatával ezeket nem kell letölteni, mivel a rendszer automatikusan streameli a felhasználó gépére - az időigényesebb szinkronizálás helyett. A Google szerint ennek előnye, hogy minimalizálja a céges dokumentum mennyiséget, amelyet a felhasználóknak lokálisan kell tárolniuk. Továbbá ha internetkapcsolat nélkül dolgoznak, akkor a rendszer a következő online kapcsolatnál frissíti a dokumentumot a legutóbbi változattal. Viszont a cég felhívja rá a figyelmet, hogy ha a felhasználó egyszerre mindkét megoldást igénybe veszi, akkor a rendszer értesítést fog küldeni a Backup and Sync kapcsán a My Drive szinkronizálásának leállításáról, hogy az ne töltse meg a lokális tárhelyet. Azonban a Drive File Stream nem tud automatikusan más mappákat is szinkronizálni, ahhoz át kell másolni azokat a My Drive mappába, vagy inkább a Backup and Sync megoldást használni.

Konzumer és vállalati megoldás közötti különbségek (G Suite Administrator Help)

A mappákon túl a Drive File Stream egyes fájlok automatikus szinkronját is lehetővé teszi, továbbá a My Drive mellett a Team Drives fájljaival is beállítható a kapcsolat. Azonban a Team Drive fájlok nem szerkeszthetőek, csak megtekinthetőek, ha nyitva vannak a Drive File Streamen keresztül - a dokumentumok szerkesztéséhez meg kell nyitni azokat a webes Drive-ban. A két szolgáltatás közötti különbség azonban nem tűnik annyira kritikusnak ahhoz, hogy egy cég feltétlenül emiatt fizessen elő a G Suite csomagra. A Backup and Sync pedig 15 gigabájtig ingyenes, de már 100 gigabájtig havi 690 forintba kerül, 1 terabájt pedig 3590 forint egy hónapra, aminél vannak kedvezőbb tárhelyszolgáltatások.

A Drive File Stream tehát szeptember 26-tól lesz elérhető valamennyi G Suite előfizető számára a Drive and Docs menüpontból, és a funkciók akkortól élesednek. A régi Google Drive asztali alkalmazás pedig októbertől folyamatosan figyelmeztetéseket küld majd a szolgáltatás jövő márciusi megszűnéséről.