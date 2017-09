Heteket csúszhat a vadiúj iPhone szállítása

Beigazolódhatnak a hónapok óta tartó pletykák, amelyek szerint az Apple komolyan megcsúszott új csúcskészülékének tervezésével. Az iPhone 8 (vagy iPhone Pro, netán iPhone Edition) néven érkező okostelefon piacra dobása a hírek szerint legalább egy hónappal van elmaradva a tervezettől, így a készülékeket várhatóan csak valamikor október végén, vagy még később, november elején kezdi el szállítani az Apple. A háttérben állítólag a korábban taglalt Touch ID probléma áll, a vállalat nem tudta megfelelő minőségben megoldani a kijelző mögé bújtatott, integrált ujjlenyomat-olvasó implementálását.

Az Apple jövő kedden jelenti be új készülékeit, amelyek között várhatóan ott lesz a három éve bemutatott szappan dizájnnal szakító iPhone 8, illetve a vitatott formatervet tovább éltető iPhone 7s, illetve iPhone 7s Plus. Míg utóbbi két készülék szokás szerint az előző évi modellek ráncfelvarrása lesz, addig a rendhagyó módon érkező harmadik típus egy merőben új dizájnt hoz, annak kijelzője ugyanis jóformán a készülék teljesen előlapját lefedi majd. Ennek megfelelő minőségéhez a már régóta halogatott OLED panel bevetését is meglépte az Apple, amellyel sokkal szabadabban alakítható a kijelző formája, nem utolsó sorban pedig az LCD-hez képest fogyasztása is alacsonyabb. A hírek szerint ugyanakkor ezért komoly kockázatot és anyagi áldozatot kellet vállalni a cégnek.

Iparági források szerint ugyanis az Apple-nek az LCD-k eddigi 45-55 dolláros ára helyett 120-130 dollárt kell kifizetnie az OLED panelek darabjáért, azt ugyanis jelen állás szerint csak egyetlen cég, a mobil piacon nagy konkurensnek számító Samsung komponensgyártó üzletága tudja megfelelő minőségben szállítani, így a dél-koreaiak jelenleg kvázi monopolhelyzetben vannak, amit természetesen nem rest kihasználni a gyártó. Az Apple-nek ugyanakkor vélhetően nem az ár jelenti a legnagyobb problémát, azt ugyanis várhatóan szemrebbenés nélkül hárítják át vásárlóira, sokkal nagyobb gond, hogy a Samsung egyelőre nem tud elegendő kijelzőt szállítani, így jelen állás szerint csak jövő év első negyedévében kerülhet egészséges szintre a vadiúj iPhone-ok raktárkészlete.

Az Apple tehát kutyaszorítóban van, a helyzet megoldására pedig a hírek szerint még legalább egy, de inkább két évet kell várnia. A menekülőutat jelentő LG Electronics az idei évben nyitja meg a dél-koreai Pajuban található P10 komplexumát, amely a korábbi hírek szerint OLED kijelzők teljes spektrumát készítheti majd, a televíziókban található panelektől az okosórákba szükséges apró megjelenítőkig. Ez ugyanakkor még nem jelenti automatikusan azt, hogy már jövőre LG panel kerülhet az iPhone-okba, iparági pletykák szerint ugyanis nem csak gyártókapacitásban, de az OLED kijelzők fejlettségi szintjében is le van maradva a Samsung konkurense, ami jelen állás szerint legkorábban 2019-ben változhat.