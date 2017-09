Beszáll az Atlassian a csevegőplatformok versenyébe

Bejelentette az Atlassian a Stride kommunikációs szolgáltatást, amely például a Slack, a Microsoft Teams és a Cisco Spark versenytársaként indul egy eleve zsúfolt piacon. Az Atlassian változata egyszerre igyekszik ötvözni minden más csevegős megoldás funkciót, rendelkezik csoportos és privát üzenetküldési lehetőséggel, hang- és videokonferenciával, illetve különböző együttműködést segítő eszközökkel. A szolgáltatás elérhető asztali változatban, webről és mobilról - Mac, Windws, Linux, iOS, Android rendszerekről egyaránt.

Előremutató más hasonló csevegős szolgáltatásokhoz képest, hogy a beszélgetésben megjelenő üzenetek megjelölhetőek és kioszthatóak feladatokként vagy döntésekként, amelyek listázhatóak és elvégzettnek állíthatóak. Így az egyszerű chat az Atlassiantól megszokott funkciókkal együtt könnyebben alakítható hasznossá - amellett, hogy egyébként tartalmazza a szokásos emojikat, vagy akár képekhez is készíthetőek vele jegyzetek. Ha pedig a szöveges beszélgetés nem megfelelő egy témához, akkor a csoport konferenciahívást is indíthat a tagokkal. "Túl sok időt töltünk chateléssel, mikor inkább beszélgetni kellene, ezért egyszerűvé tettük a videóra váltást a csoportos találkozókhoz, és gyors egyeztetésekhez." - reagálta Oji Udezue, az Atlassian termékigazgatója.

A vállalat elképzelése szerint a Stride a végeláthatatlan chatbeszélgetések mellett azt is segíti majd, hogy a dolgozók a munkájukra koncentráljanak. "Fókusz módban" a felhasználók beállíthatják az időtartamot, hogy meddig szeretnék némítani az értesítéseket, és mit csinálnak ez idő alatt. A tevékenység pedig megjelenik a profilok mellett a foglaltságot jelző ikonnal, akárcsak a Slack "Do Not Disturb" jelzése. Amint vége a "fókuszálásnak", a felhasználó megkapja az összes kihagyott üzenetet csoportosítva, például milyen döntések, frissítések vagy privát üzenetek érkeztek az elmúlt időszakban.

Egy vállalat szempontjából talán a legfontosabb, hogy a Stride saját API-val is rendelkezik, a megoldáshoz igénybe vehető bővítmények pedig egy külön piactérről tölthetőek le, amelyek lehetővé teszik a csoportoknak a testreszabást. A megoldáshoz hozzákapcsolhatóak természetesen az Atlassian termékei, és ezen kívül például a Google Calendar, a Google Drive vagy a GitHub.

Egyelőre a Stride két csomagot kínál, az ingyenes változatot és a felhasználónként havi 3 dolláros standard verziót. Mindkettő rendelkezik az azonnali üzenetküldés (SSL titkosításon keresztül), a biztonságos fájlküldés, a bot integráció, az API hozzáférés, illetve a csoportos audio- és videohívások funkcióival, és nem jelez korlátozást a résztvevők számában. Azonban az ingyenes csomag csak 25 ezer üzenetet engedélyez és 5 gigabájtig a fájlokat a standard csomag korlátlan tárhelyméretével szemben, ami az egyetlen fontos különbségnek tűnik. Továbbá a képernyőmegosztás (maximum 20 főig), a remote desktop irányítás és a haladó videobeállítási funkciók is csak a prémium csomag részei. A későbbiekben éves támogatást is kínál majd az Atlassian, de ezt az ígéret szerint 2018-tól vezeti be.

Az árazás hasonlít a konkurensekhez, a Facebook-féle Workplace felhasználónként havi 1-3 dollárért kínál prémium elérést, a Skype for Business 4,20-10,50 dollárért, a Microsoft Teams (a fapados Office 365-előfizetés részeként) 5 dollártól kezdődik, a Slack Standard verziója viszont már 8 dollár, a Cisco Spark pedig 12 dollártól indul, ami viszont már jelentős különbség. Sok esetben viszont elérhető ingyenes verzió is különböző megkötésekkel, így már nagyon nem egyszerű a választás a vállalati felhasználók számára.

Az Atlassian először a HipChat Cloud jelenlegi előfizetői számára teszi elérhetővé a szolgáltatást, és lehet jelentkezni előzetes hozzáférés igényléséhez. Az új szolgáltatás nem csak a Slacknek és más újonnan megjelent munkahelyi üzenetküldőknek jelenthet konkurenciát a jövőben, hanem az Atlassian a saját régi munkahelyi csevegős megoldását is szeretné lecserélni a friss változatra.