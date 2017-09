Hivatalosan is összebarátkozott a Kubernetessel a DC/OS

Néhány évnyi barátkozás utána immár hivatalosan is elhozza a Kubernetest DC/OS rendszerébe a Mesosphere, így gazdagítva a szoftver konténeres orkesztrációjának lehetőségeit. Az opció az "adatközpontos operációs rendszer" legújabb, 1.10-es verziójával karöltve érkezik, egyelőre béta státusszal. A friss DC/OS és a Kubernetes on DC/OS jövő hétfőtől érhető majd el.

A rendszer 1.10-es verziójának megjelenésével a fejlesztők az adatszolgáltatásokhoz vagy a hálózati segédeszközökhöz hasonló egyszerűséggel választhatnak majd az orkesztrációk, azaz a konténerek egységes üzemeltetését célzó megoldások közül, amely a kvázi alapértelmezett, előtelepített Marathon mellett immár a Kubernetest is jelenti. Amennyiben az üzemeltetők utóbbit választják, úgy egyszerűen telepíthetnek, skálázhatnak, vagy frissíthetnek Kubernetes klasztereket, amelyek verziói akár el is térhetnek egymástól. Ezzel a DC/OS-re építő felhőszolgáltatók majd akár Kubernetes for Docker konténeres orkesztrációt is kínálhatnak "as a service", azaz szolgáltatás gyanánt.

A Mesosphere szerint ezzel jelentősen nő szoftverének minősége, ami a fejlesztőcég szerint így a legjobb olyan "adatközpontos operációs rendszer" lehet, amelyen "stateless" (kontextusfüggetlen) és "stateful" (kontextusfüggő) szolgáltatások egyaránt futtathatóak egyetlen közös, a biztonságot, a menedzselhetőséget, illetve a felügyeletet lefedő ernyő alatt. Bejelentésről szóló bejegyzésében a Mesosphere hangsúlyozza, hogy az általa kínált Kubernetes egy tökéletesen vegytiszta, hivatalos disztribúciót jelent, abba a vállalat semmilyen módon nem nyúlt bele, valamint semmiféle funkcióbeli korlátozást nem alkalmazott. Végül, de nem utolsó sorban a Mesosphere az ígéri, hogy Kubernetes on DC/OS folyamatosan frissül majd, mindig az éppen elérhető legújabb verziót kínálja majd a rendszer.

A Mesosphere lépése nem meglepő, a vállalat ugyanis tagja a Kubernetes felett bábáskodó, független Cloud Native Computing Foundationnek, amelyben a Google mellett ott van a Joyent is, a támogatók között pedig megtaláljuk az IBM-et, a Huawei-t, és a Ciscót is. A Mesosphere legutóbb nagyjából két éve pedzegette a Kubernetest, a vállalat akkori blogbejegyzése szerint konténeres orkesztráció már akkor használható volt a DC/OS-sel, a most bejelentett hivatalos támogatással azonban lényegesen egyszerűbbé válhat az üzemeltetők dolga.

De mire jó?

A Dockerről már többször írtunk, a technológia lehetővé teszi, hogy az alkalmazásokat csinos, hordozható konténerekbe csomagoljuk az összes függőségükkel együtt, és így, ebben a formában futtassuk azokat. A megoldás szerveroldalon izgalmas, ahol a bevett logika ma az egy alkalmazás - egy VM, sőt, egyes szereplők még tovább mentek, a monolitikus alkalmazást mikroszolgáltatásokra (microservices) bontották és ezeket futtatják dedikált virtuális gépeken. A konténer minden olyan képességet megörököl, amit a VM+app csomag tud, az egyetlen megoldásra váró probléma az alkalmazások biztonsága és a menedzselhetőség volt.

A VM-ekhez az elmúlt bő tíz évben ugyanis világszínvonalú szoftverkörnyezetek készültek, amelyek több tíz vagy több tízezer VM kezelésére is tökéletesen alkalmasak – indítás-leállítás, migrálás, hálózat és egyéb problémák kezelése ma már megoldottnak számít. A Docker esetében erről szó sincs, a konténerformátum mögött nincs skálázódó menedzsment. A Kubernetes erre kínál megoldást, ezzel ugyanis a Linuxon futó konténerek egységes rendszerként üzemeltethetőek, mérettől szinte függetlenül. Az egy központra kötött konténerek logikusan rendszerezhetőek, migrálhatóak a csomópontok között, és persze fontos szempont az automatikus skálázódás, ha újabb instance-ekre van szükség, akkor újabb konténerek indíthatóak be igény szerint.

A Kubernetes a Google kezdeményezéséből született, ám a fejlesztést az első, éles bevetésre is ajánlott verziót követően független irányítás alá helyezte a cég. Ezzel a potenciális felhasználók számára a Google garantálta, hogy a Kubernetes egy platform- és gyártófüggetlen, általánosan használható és általános célú menedzsmentplatform marad. Ez pedig nagyon fontos üzenet a vendor lock-intől rettegő ügyfelek felé.