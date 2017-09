Vitatható az email feltalálójának személye

Döntött a massachusettsi bíróság Shiva Ayyadurai perében, aki az email feltalálójának tartja magát, és elutasította követeléseit a Techdirttel szemben. A médiavállalat egy cikkben kérdőjelezte meg az állítás valóságtartalmát, ezért Ayyadurai 15 millió dolláros kártérítést követelt a cégtől. A bíróság az ítéletében arra hivatkozott, hogy a bejegyzésre a szólásszabadság vonatkozik, és nem nevezhetőek rágalmazásnak a cikkben foglalt állítások. Arra a kérdésre ez a per sem adott választ, hogy az elektronikus levelezőrendszert ki találta fel valójában, de megállapítása szerint a Techdirt állításai nem bizonyíthatóan hamisak vagy becsületsértőek.

Az indiai származású tudós és vállalkozó, Ayyadurai négy diplomával rendelkezik az MIT-ról, köztük egy biomérnöki PhD-val, és az amerikai szenátusi választások egyik republikánus jelöltje, tehát a tények alapján egy közszereplő. Állítása szerint 1978-ban középiskolás diákként találta fel az emailt, mivel írt egy elektronikus levelező szoftvert a New Jersey-i orvosi egyetem számára, amelyet EMAIL-nek nevezett el. A rendszer arra szolgált, hogy orvosok a korábban nyomtatott formában előállított emlékeztetőket az irodák között elektronikusan küldhessék el egymásnak. Az állítást nyilatkozatokkal és például domainek vásárlásával igyekszik alátámasztani, korábban már több mint száz címet vásárolt például a Dr. E-mail vagy a The Inventor of email oldalakat.

Korábban már többen vitatták az indiai tudós szerepét az email feltalálásában, amelynek első kezdeményei már az 1960-as évekre visszavezethetőek. Ayyadurai programjával valóban leveleket lehetett küldeni egymás számítógépére, de a Techdirt arra világított rá, hogy ennek módja nem egészen az volt, mint amire manapság emailként lehet tekinteni. A hangsúly inkább azon volt, hogyan lehet nagy hálózatba, úgy mint az ARPANET-re kapcsolt számítógépek között a felhasználóknak kommunikálni, nem pedig hagyományos irodai környezetben összekapcsolt számítógépek között. A Gizmodo is részletesen elemezte egy 2012-es cikkben, hogy miért nem tekinthető Ayyadurai az email feltalálójának. "Attól még, hogy készítesz egy repülőtípust, és elnevezed REPÜLŐ-nek, még nem leszel Wilbur Wright." - írta.

Az általánosan elfogadott nézet szerint inkább Ray Tomlinsonnak tulajdonítható a feltalálás, akinek 1971-ben sikerült szöveges üzenetet küldeni két ARPANET-hez kapcsolt számítógép között. Tomlison a Gizmodónak adott nyilatkozata szerint a vele dolgozó kutatócsoporttal közösen határozta meg az emailhez szükséges mezőket, úgy mint a To, From, CC és BCC elemeket - Ayyadurai állítása szerint ezeket is ő alkalmazta először. Az elektronikus levelezés keretei ráadásul már 1977-ben egy konkrét dokumentumban is megjelentek, azelőtt, mielőtt az EMAIL rendszer létrejött volna.

1982-es cikk Ayyadurairól és a levelezőrendszerről

A tényekkel alátámasztott történet leírása miatt Ayyadurai 35 millió dollárra perelte be a a Gizmodo-tulajdonos Gawkert, amiért személyes és szakmai csorbát ejtettek a hírnevén és a karrierjén. Végül a bíróság tavaly 750 ezer dollár kártérítést ítélt meg az indiai tudósnak, és elrendelte a négy éves cikk eltávolítását az oldalról, amelyet a felperes az igazság győzelmének tartott. Még Tomlinson 2016-os halálakor is Ayyadurai arról tweetelt, hogy ő az "alacsony kasztú, sötét bőrű indiai, aki feltalálta az emailt" és "Tomlison hazugként halt meg". A per fenyegetése miatt a média egy része a továbbiakban nem merte cáfolni a nyilvánvaló félreértést. A Techdirt törte meg tavaly a csendet cinikus írásával, amelyben rámutatott, hogy nem lehet Ayyadurai az email feltalálója, ezért a tudós 15 millió dolláros kártérítést követelt a cégtől.

A bíróság úgy ítélte meg, Ayyadurai állítása elég kétséges ahhoz, hogy a kétségek leírása ne számítson rágalmazásnak. A Techdirt és más szaklapok szerint a bíróság ítélete a szólásszabadság győzelmét jelenti, és hogy lehet vitatni az amerikai politikai közéleti szereplők állításait.