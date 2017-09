Erősen csökkentette a késleltetést a YouTube Live

Több újdonságot is bejelentette a YouTube az élővideós szolgáltatással kapcsolatban, amelyből az látszik, hogy igyekszik tartani a versenyt a játékos streaming piacot fölényesen vezető amazonos Twitch platformmal szemben. A Google videós megoldása az újdonságokkal főleg a közösségek jelenlétét próbálja ösztönözni a felületen, de egyértelműen terjeszkedni próbál a játékközvetítés területén is.

Legfontosabb újdonság, hogy lényegesen csökkent a késleltetési idő YouTube Live-on, így a közvetítők már 1-2 másodpercen belül tudnak válaszolni a chaten feltett kérdésekre, ami eddig csak a Beam, vagyis a Microsoft által felvásárolt és Mixernek keresztelt szolgáltatás kiváltsága volt. Míg utóbbi esetben (és egyébként a piacvezető Twitch-nél is) a játékok streamelése jelenti a fő tartalmat, és ebből az irányból igyekszik a hétköznapi videók felé nyitni, addig a YouTube-nak a ''Let's Play" videók mellett a videobloggerek műsorai már most is nagy erősséget jelentenek. Így az alacsonyabb késleltetési idő leginkább abban segít a videósoknak, hogy még több kérdezz-felelek élő adást indítsanak, és szorosabb kapcsolatot alakítsanak ki a közösségükkel - ami a YouTube-nak több felületen eltöltött időt, és elkötelezett nézőket jelent.

Ezzel párhuzamosan a YouTube a chat moderációs funkcióit is fejlesztette. A videósok vagy az általuk megbízott moderátorok szüneteltethetik a chatfolyamot, és így könnyebben szerkeszthetik az üzenetfolyamot. Ezenkívül a vloggerek csatlakozhatnak egy olyan szolgáltatáshoz is, amellyel "a gyanús üzenetek" a chatbe csak jóváhagyás után kerülhetnek be. Ez egyfajta megoldást jelenthet a trollok elleni harcra, amelyet a szolgáltatás próbált már önkéntesekre hárítani, de a csatornatulajdonosok kezébe is adott már eszközöket. A cég akkor is közölte, hogy a fejlesztők dolgoznak a sértő üzeneteket automatikus azonosító algoritmuson, de az eredmény még kevésbé elfogadható. Valószínűleg ennek lehet a folytatása az üzeneteket felfüggesztő rendszer, amely megjegyzik, hogy a moderátor milyen üzeneteket fogadott el, és ennek megfelelően fejlődik tovább a gépi tanulás.

Bár a chates újdonságok is érintik a játékos streamereket, de van olyan újítás, amely kifejezetten ezt a közösséget célozza meg. Jelenleg azok indíthatnak mobilos közvetítést Androidról vagy iOS-ről, akik legalább száz feliratkozóval rendelkeznek. Eddig viszont csak az androidosok streamelhették élőben a mobiljuk képernyőjét, mostantól viszont az iPhone tulajdonosoknak is van erre lehetőségük. A Mixer néhány nappal ezelőtti bejelentéséhez hasonlóan a YouTube szintén engedélyezni kezdi az Apple ReplayKit támogatással rendelkező programok esetében a mobilos streamet. Ahogy korábban is írtuk, ez azt jelenti, hogy nem minden játék képernyőképét lehet folyamatosan közvetíteni, de a népszerűbbek közül például a Star Trek Timelines, a Lumino City vagy a Modern Combat 5: Blackout benne van a listában. A játék képe mellett pedig a tartalomkészítő a saját arcát is megjeleníthető a tablet vagy a telefon előlapi kameráján és mikrofonján keresztül.

A Streamlabs pár hete közölt kutatása szerint a Twitch egyértelműen vezeti a játékos streaming piacot nézőszám és a tartalomgyártók száma szerint is, és kidolgozott módszerekkel rendelkezik a videósok támogatására, de a szolgáltatás főleg a játékosokra koncentrál. Eközben a YouTube széles tartalomkínálattal rendelkezik az élővideók szempontjából, de például a sportközvetítések és a zenészekkel folytatható élő chatműsorok mellett szemmel láthatóan sikerül terjeszkednie a játékközvetítések területén.