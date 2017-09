A WebUSB támogatással jön a Chrome 61

Megkapta a stabil jelölést a Chrome 61, a Google böngészőjének legújabb verziója már Windows, macOS és Linux platformokra is letölthető, illetve a már az androidos változat is megérkezett belőle. A legújabb kiadás több fontos újítást is hoz, amelyeknek most elsősorban a fejlesztők örülhetnek.

Az újdonságok listáján ott van egyebek mellett a JavaScript modulok támogatása is. A funkció érkezéséről a Chrome 61 Beta verziójának kiadásakor már beszélt a cég - az különböző, a böngészőhöz szánt, harmadik felektől származó fejlesztői eszközökben már jó ideje népszerű, a legújabb verzióval kezdve pedig a Chrome is natív támogatást kap hozzá. Emellett a böngészőben dolgozó V8 JavaScript motor is szintet lép, a 6.1-es verziótól a cég kisebb méretű binárisokat, illetve teljesítménynövekedést vár.

Szintén fontos újítás WebUSB API bevezetése, amelyen keresztül a különböző webes alkalmazások is hozzáférést kaphatnak az adott géphez USB-n csatlakoztatott hardverekhez - természetesen a felhasználó engedélyével. A szóban forgó webes USB-vezérlőt a Google egyébként még tavaly áprilisban jelentette be, azzal a vállalat nem is elsősorban az egereket-billentyűzeteket célozza, hanem a későbbiekben érkező hardvereket. Ilyenek lehetnek például a 3D nyomtatók, amelyekhez a meghajtóprogramok telepítését és az eszköz kalibrálását a WebUSB segítségével teljes mértékben átvehetné egy a gyártó által kiadott webapp, nagyban megkönnyítve a felhasználó dolgát.

Mindezek mellett a Chrome kisebb ráncfelvarrásokon is átesik, a fejlesztőknek immár lehetőségük nyílik a felhasználói élmény olyan finomhangolására, mint például a görgetés finomságának meghatározása egy-egy felületen, a már létező Scroll API-kon keresztül. A szoftver továbbá a frissen elérhetővé tett Device RAM API-n keresztül rálát, hogy egy adott készüléken mennyi memória áll rendelkezésre, majd igény szerint ennek megfelelően tudja optimalizálni az adott webapp teljesítményét. A Chrome 61 ezek mellett még egy sor szerényebb újítást is hoz, ezek teljes listájáért érdemes felkeresni a cég vonatkozó posztját. Az androidos kiadással kapcsolatos átalakítások közül a vállalat két újdonságot emel ki, ezek egyike, hogy kompaktabb külsőt kap a weboldalak lefordításához szánt eszköztár, a másik pedig az online felületekre posztolandó képekhez készített feljavított választófelület.

Az új funkciókon túl a böngésző biztonságosabb is lett, az új kiadás összesen 22 biztonsági javítást tartalmaz, amelyek között szép számmal találni külső szakértők által jelentett, mára orvosolt hibákat is, ezekért a Google összesen mintegy 23500 dollárt fizetett ki a becsületes megtalálóknak.