Fizetni kell majd a cégeknek a WhatsAppért

Kiderült, hogy a WhatsApp üzleti modellje szerint fizetni kell majd a cégeknek a felhasználók elérése érdekében, ez pedig különbözik például a Messenger rendszerétől ahol a hirdetők adják a cég bevételeinek nagy részét - nyilatkozta Matt Idema, a WhatsApp ügyvezető igazgatója a Fox Business kérdésére. A 22 milliárd dollárért felvásárolt Facebook leányvállalat kapcsán már régóta lehet tudni, hogy a vállalat monetizálni fogja a szolgáltatást, csak ennek módja volt a kérdéses, miután a Facebook megszüntette az 1 dolláros regisztrációs díjat a felhasználók oldaláról. A részletek továbbra sem derültek ki, de a céges szolgáltatások elindításáról és jelenlegi teszteléséről a WhatsApp már hivatalos közleményben is beszámolt.

"Hallottunk már történeteket kereskedőkről, akik arra használják a WhatsApp-ot, hogy több száz ügyféllel tartsák a kapcsolatot egy sima okostelefon segítségével, és másokról, akik viszont bizonytalanok benne, hogy egy üzlet hiteles-e a WhatsApp-on. Az elkövetkező hónapokban új szolgáltatásokat fogunk tesztelni, amelyek ezeket a kihívásokat hivatottak megoldani, és egyszerűbbé teszik az embereknek, hogy vállalkozásokkal kommunikáljanak, amelyeket a WhatsApp-on szeretnének elérni." - írja a cég blogbejegyzése.

Ennek a lépésnek az előfutára volt, hogy a WhatsApp egy hete elkezdte megjelentetni a zöld jelzéseket a hitelesített cégek neve mellett, és feltűnt a kódban a cégek számára fejlesztett különálló alkalmazás is. Mint a közlemény írja, a cégeknek más igényeik vannak az eddigi működéssel szemben, melynek során a felhasználók az alkalmazást inkább személyes kapcsolattartásra használták a családjukkal és a barátaikkal.

A WhatsAppot a felhasználók 58 százaléka naponta többször megnyitja (GlobalWebIndex, 2016)

A személyes használati lehetőség valószínűleg továbbra is megmarad, de emellett a szolgáltatás a cégeknek is lehetővé teszi a kapcsolatfelvételt - ha abba a felhasználó beleegyezett, vagyis ebben az esetben sem kereshetik folyamatosan kéretlenül a cégek a felhasználókat. Egyelőre a kisméretű vállalkozások és a nagyvállalatok, mint például légitársaságok, e-kereskedelmi oldalak és bankok az újonnan fejlesztett WhatsApp alkalmazásokat ingyenesen használhatják a teszteléshez. A jövőbeli céges költségekről még nem lehet biztosat tudni, azokról a WhatsApp ügyvezető a Foxnak úgy nyilatkozott, hogy még maguk sem találták ki részletesen a fizetős funkciókat.

Az elképzelések szerint a cégek értesítéseket küldhetnek majd a felhasználóknak például a "repülési időről, kézbesítési visszaigazolásokról és más frissítésekről". A tesztelés jelenleg Európában, Indiában és Brazíliában zajlik. Méghozzá India adja a WhatsApp legnagyobb felhasználói bázisát 200 millió havi aktív felhasználóval az 1,3 milliárdos teljes bázisból, így főleg erre koncentrál a cég. A teszt résztvevője például az indiai 1mg egészségügyi startup, amely online értékesít vényköteles gyógyszereket, és a szolgáltatáson keresztül gyűjtheti be az ehhez kapcsolódó igazoló dokumentumokat.

Jelenleg az ügyvezető szerint a WhatsApp arra helyezi a hangsúlyt, hogy az embereket és a cégeket összekapcsolja egymással, a fizetési konstrukciók és a szükséges funkciók kialakítása még folyamatban van. Ahogy korábban is írtuk, nem lesz egyszerű dolga a WhatsAppnak, ha a céges kapcsolattartás fő platformja szeretne lenni, mivel hasonló céllal működik például a Messenger és a Twitter is. Az sem kizárt, hogy a későbbiekben a cégektől begyűjtött összegeket a vállalat még hirdetésekkel is kiegészíti. A WhatsApp egyelőre annyit közölt, hogy az eszközöket egyre szélesebb körben fogja elterjeszteni, és közben folyamatosan várja a visszajelzéseket, a szolgáltatás bevezetéséről pedig később fog további tájékoztatást adni.