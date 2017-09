A Xiaomi is bemutatta első Android One készülékét

Beigazolódtak a korábbi híresztelések, a Xiaomi is előállt első Android One okostelefonjával, amellyel a platformhoz hűen kifejezetten az olcsóbb okostelefonos szegmenst célozza meg, gyártói sallangok nélküli Android rendszerrel, amely a Google közvetlen felügyelete alá tartozik, tehát a biztonsági, illetve teljes rendszerfrissítéseket is gyors ütemben megkapja, közvetlenül azok megjelenése után.

Az új készülék MI A1 néven debütál, 5,5 hüvelykes, Full HD IPS kijelzővel, 403 PPI pixelsűrűség mellett. A telefonban egy a középkategóriás eszközökből jól ismert Qualcomm Snapdragon 625 processzor található, összesen nyolc darab Cortex-A53 maggal és Adreno 506 GPU-val. A belső tárhely 64 gigabájt, 4 gigabájt RAM-mal, illetve microSD-s bővítésre is lehetőség van. A Xiaomi már az elérhetőbb árú modellekbe is lecsorgatta a kettős hátlapi kamerákat, a MI A1 hátoldalán is két szenzor figyel, egyenként 12 megapixel felbontással. A duplázott felállás a készüléknél kétszeres, nem-mechanikus optikai zoomot eredményez. Az előlapon egy 5 megapixeles kamera található, a telefon hátoldalára a szenzorpáros alá ujjlenyomat-olvasó is jutott, a hátlap mögött pedig egy 3080 mAh kapacitású akku lapul.

Az Android One logó alatti hardver kapcsán a gyártónak nem kellett túlságosan megerőltetni magát, a Xiaomi kedvelői már biztosan kiszúrták, hogy a frissen bejelentett A1 lényegében megegyezik a Xiaomi MI 5X modellel, csak épp módosításmentes, "stock" Androiddal felszerelve. Ez utóbbi az eszköz legnagyobb erőssége, jelen állás szerint szoftveroldalon a gyártó egyáltalán nem változtatott a rendszeren, tiszta Google-élményt kapnak a vásárlók - egyedül kameraszoftverét tette fel rá, miután az tudja megfelelően kezelni a hátlapi szenzorduót.

A telefon egyelőre Android 7.1.2 Nougat rendszerrel lesz elérhető, a vállalat, illetve a keresőóriás ígérete szerint azonban még idén év vége előtt megkapja a 8.0 Oreo verziót is - sőt a Xiaomi egészen odáig megy, hogy a MI A1-re az elsők között jut majd el a jövőre érkező Android P is. Mindezek mellett a Google által kiadott biztonsági frissítések is havi rendszerességgel csordogálnak majd le a készülékre.

Első Android One modelljével a kínai cég szerencsére messze nem csak belpiacra lő, az összesen 37 országban lesz elérhető, Amerikától, a Közel-Keleten, Afrikán, illetve az Ázsiai-Csendes-óceáni régión át egészen Európáig - a rajthoz felsorakozott országok listáján pedig Magyarország is ott van. A telefon ára várhatóan nettó 200 dollár környékén alakul.