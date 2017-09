Mobilról is lehet már microsoftos Mixer streamet indítani

Megjelent a Mixer Create vagyis a Microsoft által tavaly felvásárolt Beam játékközvetítő platform mobilalkalmazása - szerepel a Mixer blogján. A névváltozásra még májusban került sor, mivel a vállalat szerint az új név több lehetőséget ad a szolgáltatás eszméjének kifejezésére, amely "összehozza az embereket". A platform népszerű tulajdonságát pedig az jelenti, hogy a versenytársaktól megszokott 10-15 másodperces késleltetés helyett egy másodperces csúszással rendelkezik a közvetítés a felületen, így lehetőséget a nézők és a streamer között közel valós idejű kommunikációra. Mostantól pedig már mobilon is lehet használni a szolgáltatást.

A Mixer Create mobilalkalmazás egyaránt letölthető androidos és iOS-es készülékekre, de utóbbi esetben néhány megkötéssel rendelkezik. Míg Androidról minden játék streamelhető akárcsak a YouTube és a Twitch esetében, addig iPhone-on a közvetítéshez az Apple ReplayKit támogatás is szükséges. Ez az a megoldás, amely lehetővé teszi a játék képernyőképének folyamatos felvételét a játék közben, viszont nem mindegyiket, és ez azt jelenti, hogy nem minden játék érhető el a Mixer Create iOS változatában - hívja fel a figyelmet a The Verge. Azonban a népszerűbb játékok közül például a Star Trek Timelines, a Goat Simulator, a Modern Combat 5: Blackout és még néhány másik a támogatott kategóriába tartozik.

Szintén elérhető a közös streamelés lehetősége is a Mixer Create appból, így előfordulhat, hogy az egyik játékos mobilról, a másik asztali gépről, míg a harmadik Xbox One-ról jelentkezik be - legfeljebb négy résztvevőig. Jelenleg a Co-Stream indítója küldhet meghívót a többi felhasználónak, amelyet a jelöltek elfogadhatnak vagy elutasíthatnak egy felugró ablakban az alkalmazáson belül. A "következő hónapokban" viszont már az appból is lehet Co-Stream meghívókat küldeni, és ahhoz bármelyik eszközről csatlakozni.

A másik két platformhoz, azaz a PC és az Xbox One változathoz hasonlóan, a mobilváltozatban is látható a chatfelület a streamelés mellett, illetve a moderációs funkciók is megnyithatóak. Emellett pedig önmagban a Chat Companion is megnyitható, ha a közvetítés éppen egy másik eszközről fut. A Mixer Create pedig természetesen nem csak a többfelhasználós streameléshez használható, hanem a játékos egyedül is indíthat közvetítést a nézőinek vagy vlogként is használhatja a felületet, játék megnyitása nélkül.

A bejelentésre nem sokkal az után került sor, hogy a konkurens Twitch is frissítette saját streaming alkalmazását, amellyel szintén lehet élő közvetítéseket indítani mobileszközről a játékos csatornáján. Látszólag mindkét vállalat arra törekszik, hogy a játékok mellett a felhasználók személyes vagy más tartalmakat is közvetítsenek a felületről, ezzel is növelve a szolgáltatásban töltött időt a tartalommegosztók és a nézők részéről egyaránt. Egyelőre mindkét fél részéről a Twitch vezeti a mezőnyt a Streamlabs legutóbbi kutatása szerint, míg a YouTube a második helyen áll a streaming piacon, a Mixer, a Periscope és a Facebook Live pedig a harmadik helyért állnak egészen szoros versenyben.