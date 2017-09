Új közösségi közlekedési szolgáltatót hoz Európába a Daimler

Fuvarmegosztásba vágja fejszéjét a Mercedes-Benz az európai piacon. A cég a kezdeményezéshez az egyesült államokbeli Via szolgáltatását hozná át az öreg kontinensre, amelybe egyúttal mintegy 50 millió dollárt fektet.

A 2012-ben alapított Via megoldása többek között New Yorkban, Washingtonban és Chicagóban is elérhető, rendszerében pedig az ügyfelek összesen havonta mintegy egymillió fuvart intéznek. A szolgáltatás az egy irányba haladó felhasználókat hivatott összekötni, akik a cég mobilappján keresztül kérhetnek autót. A Via algoritmusa ezután megkeresi az éppen elérhető legalkalmasabb járművet az úti célok, illetve az utasok száma alapján és azt küldi el a felhasználók begyűjtésére. A platformot a cég tervei szerint hamarosan licencelhetővé teszi tömegközlekedési szolgáltatók számára is, adott esetben akár összekötve a meglévő tömegközlekedési útvonalakkal.

A Mercedes-Benz az Egyesült Államokban már aktívan együttműködik a céggel, a gyártó egyedileg kialakított Vito és V-Class kisbuszai több nagyvárosban is a Via zászlaja alatt teljesítenek szolgálatot. Az európai terjeszkedésre már nem kell sokat várni, a Mercedes-Benzt is tulajdonló Daimler AG anyacég közleménye szerint a közös szolgáltatás még idén elérhetővé válik Londonban, illetve nem sokkal később szerte Európában megkezdődnek majd a partnerségek egyes nagyvárosok tömegközlekedési szolgáltatóival. A német autógyártó által befektetett 50 millió dollárral nem zárul le a jelenlegi befektetési kör, a Via összesen 200 millió dollárt igyekszik összekalapolni a Bloomberg információi szerint, a TechCrunch viszont akár 250 milliós körről beszél. A Via értékét egyébként piaci elemzők jelenleg 450-500 millió dollár környékére tették a most indult befektetési kör előtt.

Hogy a Daimler, illetve a Mercedes-Benz terjeszkedni akar a fuvarozás területén már régóta tudható, a vállalat három éve vásárolta fel a mobilappos taxirendelési szolgáltatást kínáló MyTaxit is. Ráadásul nem a németek tapogatóznak egyedül a szegmensben, néhány hete a Toyota is befektetett a Délkelet-Ázsiában működő Grab fuvarszervezőbe, sőt a japán cég korábban az Uberből is vásárolt egy kisebb részt magának. Utóbbi vállalatnak az egyre nagyobb számban felsorakozó, biztos háttérrel rendelkező vetélytársak a következő években könnyen borsot törhetnek az orra alá, különösen most, mikor a cégnél egymást érték a botrányok - az biztos, hogy az új vezérigazgató a következő időszakban nem fog unatkozni.

A Via, a már említett londoni rajt után várhatóan Párizsban folytatja majd a terjeszkedést, de az európai hajrá közben az Egyesült Államokban is növeli elérését, rövidesen Texas és Kalifornia városaiban is feltűnhet.