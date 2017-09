Új holdingcég zárja le a nagy Google-Alphabet átszervezést

Új holding céget hoz létre az Alphabet, ezzel pedig utolsó lépcsőjéhez ér a Google átstrukturálása - számolt be a Bloomberg. Az új vállalat XXVI Holdings néven alakul meg, és minden Alphabet-leánycég tulajdonjoga az új formációhoz kerül. A Google ezzel jogi szempontból is teljesen különválik az olyan leányvállalatoktól mint az egészségügyi technológiákkal foglalkozó Verily, vagy épp az önvezető autók fejlesztésével foglalkozó Waymo.

A lépéssel papírforma szerint maga a Google is struktúrát vált, a jövőben LLC-ként (limited liability company), azaz korlátolt felelősségű társaságként működik tovább. Az átalakulás az Alphabet Bloombergnek nyilatkozó szóvivője szerint a cég adófizetési gyakorlatában nem jelent majd változást. A lépés azért jelent majd előnyt a keresőóriás számára, mert miután hivatalosan maga is leánycéggé alakul, a többi önálló divízió esetleges nehézségei nem hatnak majd ki sem a Google, sem pedig a többi alvállalat működésére - azok önállóan kezelik majd többek között az adósságokat is, így elkerülhetők az egy-egy mínuszba csúszó formáció által a többi leányvállalatra jelentett potenciális veszélyek.

Mindez lényegében az Alphabet ernyőcég 2015-ös megalakításával előrevetített struktúra véglegesítését jelenti, azzal a vállalat zászlaja alatt tevékenykedő cégek ténylegesen a Google-lel egyenrangú (persze jóval kisebb) leányvállalatokká válnak. Eddig ugyanis több divízió, például a fentebb is említett Waymo, vagy épp a mesterséges intelligenciában utazó DeepMind, gyakorlatban még mindig a Google alá tartozott.

A lépéssel a vállalat reményei szerint mind a Google, mind pedig a teljes Alphabet hatékonyabban, átláthatóbban, illetve nem utolsó sorban gazdaságosabban működik majd. Az átláthatóság ugyanakkor mégsem olyan egyértelmű: miután a keresőóriás az Alphabet kizárólagos tulajdona, már nem kell nyilvánosan közzétennie üzleti eredményeit, ilyen kötelezettsége csak az anyacégnek van. A 2015-ös átalakuláskor egyébként a meglévő Google-részvények egy az egyben konvertálódtak Alphabet-részvénnyé, sem azok száma, sem az egy részvényre jutó tulajdonhányad nem változott.

Az új holding cég létrejötte az anyacég, illetve a leányvállalatok mindennapjai szempontjából az Alphabet szóvivője szerint nem hoz gyakorlati változást, a két éve megszokott működésre, alkalmazotti létszámra, illetve a részvényesek lehetőségeire nem lesz hatással.